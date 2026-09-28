 Noul BMW Seria 7 adoptă tehnologii Neue Klasse | adevarul.ro
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Noul BMW Seria 7 adoptă tehnologii Neue Klasse

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Foto: BMW Romania

Noul BMW Seria 7 se bucură de cea mai amplă și complexă actualizare de model realizată vreodată de BMW. Un facelift mai mult decât amplu, unul care redefinește identitatea modelului.

Limuzina germană se apropie de aniversarea a jumătate de secol. De la debutul din 1977, BMW Seria 7 a fost un pionier tehnologic al industriei auto. A doua generație, BMW E32, a readus motorul V12 în segmentul limuzinelor germane după o pauză de aproape jumătate de secol. BMW Hydrogen 7 a demonstrat încă din anii 2000 potențialul propulsiei cu hidrogen într-un automobil de lux produs în serie limitată. Tot BMW Seria 7 a introdus în Europa sisteme de navigație integrate și, în 2001, BMW iDrive – conceptul care a simplificat radical interacțiunea cu automobilul printr-un ecran central și un controller dedicat. Mai recent, BMW Theatre Screen a transformat locurile din spate într-un veritabil cinematograf privat.

Fascinația BMW Seria 7 a fost amplificată și de apariții cinematografice memorabile, de la „Tomorrow Never Dies”, cu Pierce Brosnan, la „The Transporter”, cu Jason Statham, și seria de scurtmetraje BMW Films „The Hire”, cu Clive Owen.

Tehnologiile Neue Klasse ajung în segmentul de lux

Noul BMW Seria 7 este primul model din afara gamei Neue Klasse care adoptă pachetul tehnologic al noii generații. Arhitectura electrică și electronică este organizată pe patru zone, reduce masa cablajului cu aproximativ 30% și scurtează lungimea totală a cablurilor cu aproximativ 600 de metri. Siguranțele digitale inteligente permit distribuirea eficientă a energiei în funcție de starea automobilului.

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Foto: BMW Romania

Unitatea de calcul de înaltă performanță pentru condus asistat, dezvoltată pentru Neue Klasse, răspunde nu doar informațiilor colectate de senzori, ci și acțiunilor celui de la volan. Rezultatul este o colaborare mai naturală între conducător și sistemele de asistență, susținută de o arhitectură software pregătită pentru dezvoltări și actualizări viitoare.

BMW Panoramic iDrive aduce funcții noi, inclusiv „Rutine”, prin care utilizatorul poate programa automatizări declanșate de parametri prestabiliți. YouTube Music este disponibil pentru prima dată într-un model BMW, BMW M App oferă o selecție extinsă de conținut BMW M și Motorsport, aşa cum este lengedarul documentar despre BMW Motorsport “Adrenaline”, iar widgeturile pentru BMW Panoramic Vision includ modele BMW Art Car și noi opțiuni pentru media player.

Electrificare mai eficientă și producție responsabilă

Noua baterie de înaltă tensiune cu celule cilindrice de generația a șasea crește autonomia BMW i7 la peste 720 de kilometri, în funcție de versiune. Producția celulelor și a materialelor active pentru anod și catod utilizează exclusiv energie din surse regenerabile, iar integrarea materiilor prime secundare reduce amprenta de CO₂ a lanțului de aprovizionare pentru celula Gen6 cu aproximativ 33% față de generația anterioară.

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Celulele cilindrice de baterii BMW Gen6 vin într-o implementare specială platforma BMW Seria 7 pregătită şi produsă împreună cu Rimac Technology.

Toate versiunile noului BMW Seria 7 sunt produse la uzina BMW Group din Dingolfing. Unitatea folosește exclusiv energie electrică externă din surse regenerabile, susținută de un sistem fotovoltaic de aproximativ 100.000 m² și de o centrală pe biomasă pentru furnizarea parțială a căldurii din surse regenerabile.

Design și personalizare: premiera mondială BMW Individual Dual-Finish

BMW Seria 7 are o legătură istorică specială cu personalizarea: programul BMW Individual a fost inaugurat în 1992 printr-un proiect creat pentru Karl Lagerfeld. Astăzi, clienții noului model pot alege dintre peste 500 de culori și combinații pentru exterior, aproximativ 130 de nuanțe BMW Individual, 12 variante de tapițerie și circa 700 de configurații pentru habitaclu.

BMW Individual Dual-Finish reprezintă o premieră mondială. Procesul combină un finisaj mat în zona inferioară a caroseriei cu unul metalizat, aplicat manual, în partea superioară. Linia de separație trasată de mână completează o apariție discretă și elegantă, iar tranziția dintre cele două tipuri de vopsea rămâne aproape imperceptibilă.

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Foto: andrei tobosaru

Dezvoltată timp de doi ani și jumătate și disponibilă exclusiv pentru BMW Seria 7 Sedan, tehnologia Dual-Finish este realizată la uzina BMW Group din Dingolfing. Peste 20 de specialiști instruiți dedicat intervin manual în cele 12 etape ale procesului, iar fiecare automobil petrece mai mult de 75 de ore în atelierul de vopsitorie – de aproape șase ori mai mult decât în cazul unui finisaj convențional.

Noul BMW Seria 7 a fost prezentat presei din România sub umbrela „HiFi Tech Magic”, într-un eveniment organizat împreună cu showroom-ul de produse audio-video Audio Monkey. Conceptul a pus în dialog două universuri construite în jurul aceleiași promisiuni: tehnologie de ultimă generație, personalizare manufacturieră și experiențe senzoriale memorabile.

Prețuri

Preţul de pornire este de 94 200 euro fără TVA (113 982 euro cu TVA) pentru versiunea pe benzină BMW 740 xDrive, în timp ce modelul electric BMW i7 50 xDrive este disponibil începând de la 97 100 euro fără TVA (117 491 euro cu TVA). BMW i7 60 xDrive este disponibil pentru 112 750 euro fără TVA (136 428 euro cu TVA), în timp ce BMW i7 M70 porneşte de la 147 700 euro fără TVA (178 717 euro cu TVA).

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