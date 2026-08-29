 Oana Țoiu, întâlnire cu un oficial de rang înalt al Congresului SUA: prezența militară de pe Flancul Estic trebuie întărită | adevarul.ro
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Oana Țoiu, întâlnire cu un oficial de rang înalt al Congresului SUA: prezența militară de pe Flancul Estic trebuie întărită

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Ministrul de Externe Oana Țoiu s-a întâlnit, sâmbătă, la București, cu o delegație a Congresului SUA, condusă de Mike Rogers, președintele Comisiei pentru Forțele Armate a Camerei Reprezentanților din Congresul SUA. Discuțiile au vizat consolidarea parteneriatului strategic și întărirea prezenței SUA în România și pe Flancul Estic.

Oana Țoiu, întâlnire o delegație a Congresului SUA, condusă de Mike Rogers
Oana Țoiu, întâlnire o delegație a Congresului SUA, condusă de Mike Rogers Foto: MAE

Delegația americană a fost condusă de Mike Rogers (R-Alabama) și i-a inclus pe Eric Sorensen (D-Illinois), membru al Comisiei pentru Forțele Armate a Camerei Reprezentanților, și pe ambasadorul Darryl Nirenberg.

Întâlnirea face parte din dialogul politic consolidat dintre oficialii români și americani din ultimul an. Cea mai recentă întâlnire bilaterală a avut loc la Washington, în iulie 2026, a transmis Ministerul Afacerilor Externe printr-un comunicat.

România cere o prezență americană întărită pe Flancul Estic

Oana Țoiu și Mike Rogers au discutat despre „susținerea unei prezențe întărite în România și pe Flancul Estic în procesul de revizuire a posturii SUA în Europa”, potrivit MAE.

Cei doi oficiali au discutat, de asemenea, despre dialogul constant cu SACEUR, generalul Alexus Grynkewich, și despre National Defense Authorization Act (NDAA).

Potrivit MAE, mesajul constant al părții române a fost de a evidenția „calitatea României de Aliat responsabil și de încredere al SUA în regiunea Mării Negre”, precum și faptul că România acționează proactiv pentru atingerea obiectivului „unei Europe mai puternice într-un NATO mai puternic”.

„Acest obiectiv se poate realiza numai printr-o coordonare transatlantică strânsă, în cadrul căreia legislativul american și comisiile sale de profil au un rol esențial”, se arată în comunicatul MAE.

La inițiativa ministrului de externe, România s-a alăturat pentru prima dată anul acesta programului de schimb MECEA al Departamentului de Stat.

Totodată, echipele de consilieri ai delegației SUA au primit invitația unei vizite de lucru în România, în luna octombrie, în cadrul primei ediții organizate anul acesta. Programul va include și Baza Militară Mihail Kogălniceanu.

Oana Țoiu, întâlnire o delegație a Congresului SUA, condusă de Mike Rogers
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Oana Țoiu, întâlnire o delegație a Congresului SUA, condusă de Mike Rogers Foto: MAE

Oana Țoiu a discutat despre investițiile SUA în România

În cadrul întrevederii, Oana Țoiu a trecut în revistă dinamica recentă de securitate, precum și prioritatea acordată de Guvern și CSAT investițiilor în infrastructura strategică și creșterii capabilităților de apărare a teritoriului național.

Ministrul a prezentat și investițiile în infrastructură cu dublă utilizare, inclusiv în infrastructura portuară și de transport.

De asemenea, Oana Țoiu a prezentat avantajele localizării producției în România, „inclusiv din perspectiva resursei umane calificate și a existenței unei tradiții industriale semnificative și a capacității de a crește rapid producția unor elemente și sisteme pentru care cererea nu poate fi satisfăcută de către capacitățile deja existente”.

Potrivit MAE, localizarea investițiilor SUA în România „contribuie nu doar la creșterea economică a ambelor țări, dar are și avantajul accesului la o piață europeană de achiziții, inclusiv din instrumentul SAFE”.

Ministrul a trecut în revistă și găzduirea, pentru prima dată în sediul NATO, a prezentării industriei românești și a ecosistemului de cercetare și inovație, precum și găzduirea de către România a NATO Industry Forum la București anul trecut și declarația summitului B9.

Delegația SUA a apreciat România ca „Aliat de încredere”

Delegația SUA și-a exprimat aprecierea pentru „angajamentul constant al ministrului cu Congresul American, în Washington”, pentru „conduita de Aliat de încredere a României” și pentru aportul său la consolidarea posturii de apărare și descurajare pe Flancul Estic.

Oficialii americani au evidențiat, de asemenea, „buna cooperare dintre industriile de apărare din România și SUA și potențialul semnificativ de aprofundare a acestei relații”.

În cadrul întâlnirii, oficialii au discutat și despre „contribuția României ca ancoră solidă în relația UE–SUA”.

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