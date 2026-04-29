România, partener strategic cu SUA pentru reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă. Nicușor Dan: „Există intenție de finanțare”

România și SUA explorează un parteneriat economico-financiar pentru dezvoltarea infrastructurii nucleare, inclusiv pentru reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă, a anunțat miercuri, 29 aprilie, președintele Nicușor Dan.

Șeful statului a precizat că, în marja summitului Inițiativei celor Trei Mări din Croația, urmează o întâlnire cu Chris Wright, secretarul Energiei al SUA, în cadrul căreia vor fi abordate atât proiectele nucleare, cât și tema coridorului vertical de gaze.

„Pe partea nucleară, interesul comun este reabilitarea reactorului 1, aici lucrurile sunt în linie dreaptă, și construirea reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă. Aici, din partea noastră, totală disponibilitate. Din partea americană, o intenție de finanțare. Ei sunt deja aici. Ei sunt deja aici. România e prima țară în care Banca Mondială vrea să investească pe nuclear. E un parteneriat economico-financiar pe dezvoltarea reactoarelor 3 și 4”, a declarat Nicușor Dan.

În ceea ce privește coridorul vertical de gaze, președintele a explicat că discuțiile au atât o componentă politică, cât și una economică, obiectivul fiind diversificarea surselor de aprovizionare și reducerea dependenței de gazul rusesc.

„Este interesul nostru să decuplăm de furnizarea de gaze dinspre Rusia. Este interesul american de a intra cu LNG pe piața europeană. Este nevoie de investiții în porturile din Grecia, în sudul acestui coridor. Întrebarea este dacă există suficient de mulți cumpărători în regiune ca să justifice investițiile. Noi vrem să avem o prezență americană în România și vrem ca această configurație economică să fie favorabilă României”, a adăugat șeful statului.

Declarațiile au fost făcute în contextul reuniunii Inițiativei celor Trei Mări, eveniment în cadrul căruia sunt discutate proiecte de cooperare economică și energetică între statele din Europa Centrală și de Est.

„Este important să ne asociem în demersuri pentru a ne expune interesele. Este o mare oportunitate de a conecta economiile noastre. Trăim într-o lume în care contează mărimea. Cine este mai mare este mai eficient și poate avea fonduri pentru inovare”, a mai spus Nicușor Dan.