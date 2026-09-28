 Crin Antonescu acuză PNL de „stupiditate fără egal” în privința Guvernului Mureșan: „Își reneagă organizat și zgomotos propriul trecut” | adevarul.ro
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Crin Antonescu acuză PNL de „stupiditate fără egal” în privința Guvernului Mureșan: „Își reneagă organizat și zgomotos propriul trecut”

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Fostul lider liberal Crin Antonescu a comentat situația din PNL înainte de votul din Parlament privitor la posibilul Guvern Mureșan. „Problema nu e dl. Sigfried Mureșan (...) PNL este de o stupiditate fără egal”, a transmis Antonescu.

Crin Antonescu
Crin Antonescu Foto: George Călin/Inquam Photos

Fostul președinte PNL a analizat situația din partidul pe care l-a condus cu două zile înainte de votul din Parlament.

„Problema nu e dl. Sigfried Mureșan. Domnia sa nu poate fi învinovățit pentru simplul fapt că a găsit, cu abilitate și noroc, un loc ideal în care să supraviețuiască și să prospere. Dl. Siegfried e suficient de isteț. Nu are constrângeri morale, ceea ce, tehnic, e un avantaj. Este, la urma urmelor, consecvent. Sigur, își amintește vag de dna Udrea și nu îl mai cunoaște pe dl. Gheorghe Ștefan, dar niciodată nu s-a lepădat de Băsescu, Kovesi sau Macovei”, a scris Crin Antonescu pe Facebook.

El a mai scris că „problema e PNL”.

„PNL este de o stupiditate fără egal. Nu se cramponează de vreun principiu, la rândul său, ba chiar e gata să calce, să scuipe, să vândă orice, numai că în cazul său nu e rentabil, ci doar pare. PNL își reneagă organizat și zgomotos, în văzul lumii, propriul trecut, propriul nume, propriul blazon în schimbul câtorva laude pentru Bolojan și, mai nou, Siegfried, din partea unor vechi prieteni, de la Liiceanu la Tismăneanu. Dorința de a fi acceptați ca buni useriști se manifestă cu zelul proaspeților convertiți și speranța că vor fi socotiți fritzi și siegfrizi autentici îi face să fie în stare de orice”, a mai scris Antonescu.

El și-a ironizat foștii colegi.

„N-am nicio îndoială că, dacă mâine Bolojan l-ar propune președinte de onoare al partidului pe Băsescu, ar avea doar câteva voturi împotrivă și că lideri de comunicare ai partidului ne-ar explica pe la televiziuni că asta e o decizie reformatoare. (Am îndoieli că Băsescu ar accepta, dar nu că PNL-ul lui Bolojan ar face-o.) În fine, îmi pot imagina, deja, multe altele, dar sunt intimidat de faptul că ceea ce face acest PNL în realitate depășește mereu și cu mult temerile mele imaginare”, a transmis Crin Antonescu.

Ironiile lui Crin Antonescu au vizat și procedurile din aceste zile.

„Hai la vot, dragii mei, pentru Siegfried. E singura soluție pentru România, nu-i așa? Voi ați lucrat mereu pentru România, de la Brătieni până la Ciucă. Dar parcă niciodată n-ați făcut-o mai hotărât, mai demn și mai eroic decât acum, cu Siegfried. Sper ca eroul vostru, caraghios dar tenace, să vă țină minte mai mult decât pe PMP”, a precizat Crin Antonescu.

Crin Antonescu a fost președinte al Partidului Național Liberal (PNL) în perioada 2009–2014. De asemenea, el a fost președinte interimar al României în vara anului 2012. Sub conducerea sa, PNL s-a aliat cu Partidul Social Democrat (PSD) și Partidul Conservator (PC) pentru a forma Uniunea Social-Liberală (USL), o coaliție care a preluat guvernarea în 2012.

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