Mobilizare de urgență la Palatul Victoria: Guvernul se întrunește în ședință extraordinară înaintea votului decisiv din Parlament

Guvernul interimar condus de Ilie Bolojan se reunește luni, de la ora 20.00, într-o ședință extraordinară, cu puțin timp înainte de votul de învestitură programat în Parlament pentru noul Executiv. Agenda reuniunii nu a fost făcută publică până la această oră.

Ședința are loc în contextul în care, de la ora 21.30, plenul reunit al Parlamentului urmează să se pronunțe asupra cabinetului propus și asupra programului de guvernare prezentat de premierul desemnat, Adrian Veștea.

Înaintea votului, candidatul la funcția de prim-ministru a anunțat că va merge la sediul AUR pentru o discuție cu liderul formațiunii, George Simion, în vederea unei posibile susțineri parlamentare.

George Simion: „Îl așteptăm la sediul partidului pe domnul Adrian Veștea”

„Sunt un om al dialogului și al consensului. Înțelegând responsabilitatea care îmi revine pentru a pune capăt haosului politic, voi avea o întâlnire cu președintele AUR, George Simion. Când vine vorba de România și de rezolvarea unei crize fără precedent, îmi asum un dialog deschis cu orice formațiune politică votată de români. Este cred obligatoriu dacă vrem să avem, în adevăratul sens al cuvântului, un Guvern al României”, a transmis Adrian Veștea.

Amintim că George Simion a afirmat luni că dorește o discuție directă în care premierul desemnat să spună dacă îi consideră pe parlamentarii AUR extremiști, în condițiile în care voturile lor ar putea fi decisive.

„Îl așteptăm la sediul partidului pe domnul Adrian Veștea, îl așteptăm pe domnul Nicușor Dan, să spună opiniei publice dacă voturile de care este atâta nevoie - de voturile AUR - sunt bune sau nu sunt bune. Să zică public și să zică și într-o întrevedere pe care să o avem dacă parlamentarii AUR sunt extremiști”, a declarat Simion.

Totodată, liderul AUR a reiterat că partidul rămâne în opoziție și că obiectivele sale politice rămân neschimbate: organizarea de alegeri anticipate și, dacă situația o va impune, suspendarea președintelui Nicușor Dan.

De altfel, formațiunea condusă de George Simion solicită ferm funcția de președinte al Senatului pentru Petrișor Peiu, o poziție strategică ce i-ar permite acestuia să preia prerogativele de președinte interimar al țării în cazul unei suspendări a lui Nicușor Dan.