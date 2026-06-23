A început ședința epurărilor interne la PNL: 21 lideri și parlamentari riscă excluderea după votul pentru Guvernul Veștea

La PNL a început, marți, de la ora 18, ședința în care urmează să fie validată excluderea unui număr semnificativ de parlamentari și lideri locali, într-unul dintre cele mai ample valuri de sancțiuni din ultimii ani, declanșat după ce noua conducere instalată la Congresul Extraordinar de duminică a decis să ia măsuri împotriva membrilor care au sfidat linia oficială a partidului și a susținut învestirea Cabinetului Adrian Veștea.

Amintim că potrivit informațiilor „Adevărul”, în ședința de marți, noua conducere a PNL ia în calcul excluderea a 21 de parlamentari și lideri locali care au sprijinit învestirea Cabinetului Adrian Veștea, încălcând astfel poziția oficială a partidului.

Printre cei vizați se află mai multe figuri importante ale liberalilor: Cătălin Predoiu, fost ministru de Interne, Adrian Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov și premier desemnat, precum și Hubert Thuma, șeful CJ Ilfov.

Lista sancțiunilor îi include și pe europarlamentarul Rareș Bogdan, fosta președintă a PNL Alina Gorghiu, deputatul George Scarlat, președintele CJ Giurgiu Toma Petcu, deputata Aneta Matei, fost prefect al județului Giurgiu, dar și pe senatoarea Nicoleta Pauliuc, președinta Comisiei pentru apărare din Senat și apropiată de Hubert Thuma. De asemenea, Cristian Pistol, directorul general al CNAIR și propus pentru Ministerul Transporturilor în Cabinetul Veștea, urmează să fie exclus.

Trei parlamentari au evitat însă sancțiunea în ultimul moment: Alexandru Popa, Alexandru Andrei și Andrei Teslariu au părăsit sala înainte de votul de învestitură, motiv pentru care nu se regăsesc pe lista celor propuși pentru excludere.

Lista completă a celor care vor fi excluși din PNL, AICI.

Eșecul Guvernului Veștea în Parlament

Ședința conducerii PNL vine are loc la o zi după ce Cabinetul propus de Adrian Veștea a fost respins în Parlament. Guvernul a obținut doar 189 de voturi „pentru”, mult sub pragul constituțional de 233.

În total, au fost exprimate 212 voturi, dintre care 23 „împotrivă”.

Anunțul oficial a fost clar: „Nu este întrunită majoritatea cerută de Constituție”.

Bolojan propune un pact politic pentru un guvern minoritar

Premierul interimar Ilie Bolojan, liderul PNL, a lansat ideea unui acord politic temporar între principalele partide parlamentare, inclusiv PSD, pentru a permite funcționarea unui guvern minoritar în următoarele șase luni, pe care i-a prezentat-o și președintelui Nicușor Dan, marți, 23 iunie, la reluarea consultărilor pentru formarea unui Guvern.

Bolojan a explicat încă de la Congresul PNL că un astfel de pact ar trebui să includă „angajamentul oricărui guvern ca, cel târziu până la jumătatea lunii iulie, să își asume răspunderea în Parlament pentru toate reformele din PNRR care nu au fost încă adoptate”.

Liderul PNL a insistat și asupra menținerii echilibrelor bugetare și a deficitului în limitele convenite cu UE.

Ilie Bolojan a prezentat două scenarii posibile: un guvern minoritar PSD, susținut transparent de partidele dispuse să intre la guvernare, respectiv un guvern minoritar PNL–USR–UDMR, pentru care există deja „un acord de principiu”.

Bolojan a subliniat că un astfel de aranjament ar reduce tensiunile politice și ar oferi un cadru stabil pentru perioada următoare.