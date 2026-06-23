search
Marți, 23 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

A început ședința epurărilor interne la PNL: 21 lideri și parlamentari riscă excluderea după votul pentru Guvernul Veștea

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

La PNL a început, marți, de la ora 18, ședința în care urmează să fie validată excluderea unui număr semnificativ de parlamentari și lideri locali, într-unul dintre cele mai ample valuri de sancțiuni din ultimii ani, declanșat după ce noua conducere instalată la Congresul Extraordinar de duminică a decis să ia măsuri împotriva membrilor care au sfidat linia oficială a partidului și a susținut învestirea Cabinetului Adrian Veștea.

Ilie Bolojan, la Congresul extraordinar al PNL. FOTO Inquam Photos / Octav Gane
Ilie Bolojan, la Congresul extraordinar al PNL. FOTO Inquam Photos / Octav Gane

Amintim că potrivit informațiilor „Adevărul”, în ședința de marți, noua conducere a PNL ia în calcul excluderea a 21 de parlamentari și lideri locali care au sprijinit învestirea Cabinetului Adrian Veștea, încălcând astfel poziția oficială a partidului.

Printre cei vizați se află mai multe figuri importante ale liberalilor: Cătălin Predoiu, fost ministru de Interne, Adrian Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov și premier desemnat, precum și Hubert Thuma, șeful CJ Ilfov.

Lista sancțiunilor îi include și pe europarlamentarul Rareș Bogdan, fosta președintă a PNL Alina Gorghiu, deputatul George Scarlat, președintele CJ Giurgiu Toma Petcu, deputata Aneta Matei, fost prefect al județului Giurgiu, dar și pe senatoarea Nicoleta Pauliuc, președinta Comisiei pentru apărare din Senat și apropiată de Hubert Thuma. De asemenea, Cristian Pistol, directorul general al CNAIR și propus pentru Ministerul Transporturilor în Cabinetul Veștea, urmează să fie exclus.

Trei parlamentari au evitat însă sancțiunea în ultimul moment: Alexandru Popa, Alexandru Andrei și Andrei Teslariu au părăsit sala înainte de votul de învestitură, motiv pentru care nu se regăsesc pe lista celor propuși pentru excludere.

Lista completă a celor care vor fi excluși din PNL, AICI.

Eșecul Guvernului Veștea în Parlament 

Ședința conducerii PNL vine are loc la o zi după ce Cabinetul propus de Adrian Veștea a fost respins în Parlament. Guvernul a obținut doar 189 de voturi „pentru”, mult sub pragul constituțional de 233.

În total, au fost exprimate 212 voturi, dintre care 23 „împotrivă”.

Anunțul oficial a fost clar: „Nu este întrunită majoritatea cerută de Constituție”.

Bolojan propune un pact politic pentru un guvern minoritar

Premierul interimar Ilie Bolojan, liderul PNL, a lansat ideea unui acord politic temporar între principalele partide parlamentare, inclusiv PSD, pentru a permite funcționarea unui guvern minoritar în următoarele șase luni, pe care i-a prezentat-o și președintelui Nicușor Dan, marți, 23 iunie, la reluarea consultărilor pentru formarea unui Guvern.

Bolojan a explicat încă de la Congresul PNL că un astfel de pact ar trebui să includă „angajamentul oricărui guvern ca, cel târziu până la jumătatea lunii iulie, să își asume răspunderea în Parlament pentru toate reformele din PNRR care nu au fost încă adoptate”.

Liderul PNL a insistat și asupra menținerii echilibrelor bugetare și a deficitului în limitele convenite cu UE.

Ilie Bolojan a prezentat două scenarii posibile: un guvern minoritar PSD, susținut transparent de partidele dispuse să intre la guvernare, respectiv un guvern minoritar PNL–USR–UDMR, pentru care există deja „un acord de principiu”.

Bolojan a subliniat că un astfel de aranjament ar reduce tensiunile politice și ar oferi un cadru stabil pentru perioada următoare.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Becali dezvăluie ce i-ar fi mărturisit Grindeanu în timpul votului pentru Guvernul Veștea: „Nu-mi vine să cred”
digi24.ro
image
Fermă clandestină de criptomonede, descoperită în Satu Mare. Consuma electricitate cât un combinat industrial
stirileprotv.ro
image
Elena Lasconi a ieșit la atac! După luni de tăcere, vorbește exclusiv la Gândul. Îl face vinovat pe Nicușor Dan de criza politică și de dezastrul economic. „Va fi primul președinte demis”/”O persoană cu o moralitate îndoielnică, fără caracter și un mincinos”/”Este o vulnerabilitate pentru România”
gandul.ro
image
Factorul SURPRIZĂ care ar putea dicta evoluția prețului petrolului
mediafax.ro
image
CFR Cluj și-a pierdut titularul! A semnat pe doi ani în Polonia. Exclusiv
fanatik.ro
image
Lista neagră din PNL. Aleșii care urmează să fie dați afară din partid - surse
libertatea.ro
image
Kelemen Hunor i-a propus lui Nicușor Dan trei variante pentru viitorul Guvern
digi24.ro
image
Cum arată casa unde a copilărit miliardarul Ion Țiriac
gsp.ro
image
Sorana Cîrstea a reacționat, după suspendarea de 4 ani primită de la ITIA de colega sa din circuitul WTA
digisport.ro
image
Dovlecei crocanți ca la restaurant, făcuți acasă! Trucul simplu pentru o crustă perfectă
click.ro
image
O femeie care și-a închiriat casa a fost șocată s-o găsească goală. Chiriașii au plecat cu mobila și chiar cu vasul de WC
antena3.ro
image
ANAF a facut public primul caz privind o activitate clandestină de minare de criptomonede în România, într-o clădire dezafectată din Satu Mare cu 407 echipamente de minare. În mai puţin de un an, minerii au consumat energie electrică de peste 7 milioane de lei
zf.ro
image
Stațiunea de pe litoral unde meniul zilei costă 40 de lei, iar cazările sunt încă ieftine
observatornews.ro
image
Anca Serea și Adi Sînă s-au despărțit? 'El a înșelat-o de la început'
cancan.ro
image
Pensionar cu 7 ani la grupa a II-a, pensie de doar 1.700 lei. Câți ani a muncit în total? Cum a pierdut bani?
newsweek.ro
image
FOTO. Iuliana Pepene, imagini spectaculoase la Mykonos! Prezentatoarea a atras privirile
prosport.ro
image
Mulți români fac această greșeală la ATM în Grecia. Pot pierde zeci de euro la o singură retragere
playtech.ro
image
Lovitură pentru Gigi Becali! Golgheterul dorit la FCSB, negocieri avansate cu altă echipă
fanatik.ro
image
Cum a dat lovitura un cuplu cu o afacere neașteptată: „Nu aveam nicio idee că vom crește atât de mult”
ziare.com
image
Haaland: "Sincer, nu mă interesează! Probabil ne vor învinge, probabil vor câştiga tot turneul"
digisport.ro
image
Noua modă la fermă! Oile poartă „armură” anti-lupi
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Anunţ SURPRIZĂ făcut de Nicuşor Dan după consultările de la Cotroceni
romaniatv.net
image
Victor Ponta, primul nume de premier propus la Palatul Cotroceni. Ce răspunde fostul prim-ministru
mediaflux.ro
image
„De ce nu are Argentina jucători negri la Cupa Mondială?” » O analiză provocatoare Washington Post
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Cine sunt liberalii care vor fi dați afară din PNL după marea „trădare”. Predoiu, Rareș Bogdan și Hubert Thuma, pe listă
actualitate.net
image
La ce viciu a renunțat Irinel Columbeanu, de dragul Irinucăi. Fostul milionar se topește de dorul fiicei. Când o va îmbrățișa din nou: „Va fi ca o surpriză!”
click.ro
image
Cine este Daniela Morariu, femeia care i-a schimbat complet viața lui Cheloo după divorț. Au împreună doi copii
click.ro
image
O familie din Germania a renunțat la viața din Bavaria pentru un sat din România: „Nu ni s-a furat nimic până acum”
click.ro
AnnaLynne McCord profimedia 0423233470 jpg
Blondina care și-a tratat propriul corp „ca pe un bordel”: „Pot face sex toată ziua, în fiecare zi!”
okmagazine.ro
Anne Hathaway foto Profimedia jpg
VIDEO Anne Hathaway a aruncat bomba la Hollywood. Emoționată, actrița a făcut marele anunț!
clickpentrufemei.ro
Descoperiri arheologice pe platoul Jabal al-Tayr din Egipt (© Facebook / Ministry of Tourism and Antiquities)
Descoperirea care redefinește originile arhitecturii piramidale egiptene
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce decizie a luat Alina Sorescu în ce le privește pe fetițe, în timpul vacanței de vară. Unde are de gând să plece solista: „E important ca ele să vadă…”
image
La ce viciu a renunțat Irinel Columbeanu, de dragul Irinucăi. Fostul milionar se topește de dorul fiicei. Când o va îmbrățișa din nou: „Va fi ca o surpriză!”

OK! Magazine

image
Prințul William nu renunță la ”pofta inimii”. În fiecare lună, se ocupă de vizitele sale secrete, fără soție și copii

Click! Pentru femei

image
VIDEO Anne Hathaway a aruncat bomba la Hollywood. Emoționată, actrița a făcut marele anunț!

Click! Sănătate

image
Nutriționist: „Niciodată nu aș consuma aceste 5 alimente”