Planta din bucătărie care poate susține memoria și concentrarea. Studiile arată că are efecte benefice și asupra stării de spirit

Cunoscută mai ales pentru aroma pe care o oferă preparatelor culinare, această plantă este folosită de secole și în medicina tradițională. În ultimii ani, numeroase cercetări au analizat proprietățile sale, iar rezultatele sugerează că poate avea efecte benefice asupra memoriei, concentrării și sănătății creierului.

Rozmarinul conține antioxidanți și compuși cu proprietăți antiinflamatoare, care contribuie la protejarea organismului împotriva stresului oxidativ. Totodată, planta este apreciată pentru efectele sale antibacteriene și neuroprotectoare, fiind considerată un sprijin pentru menținerea sănătății sistemului nervos.

Unul dintre principalii compuși activi ai rozmarinului este cineolul, substanța care îi conferă aroma specifică. Potrivit cercetărilor, acesta poate influența procesele de memorare și concentrare prin acțiunea asupra acetilcolinei, un neurotransmițător implicat în funcțiile cognitive, potrivit Click!

Specialiștii susțin că una dintre cele mai eficiente modalități de utilizare este aromaterapia cu ulei esențial de rozmarin. Prin inhalare, substanțele volatile ajung rapid la nivelul căilor respiratorii și pot exercita efecte asupra sistemului nervos.

Un studiu publicat în 2009, desfășurat pe persoane diagnosticate cu demență, a arătat că ședințele de aromaterapie efectuate timp de o lună au fost asociate cu o îmbunătățire a funcției cognitive. Cercetătorii au observat, de asemenea, că acidul carnozic, un compus prezent în rozmarin, a contribuit la stimularea memoriei.

Același acid carnozic este cunoscut și pentru proprietățile sale antioxidante, având rol în neutralizarea radicalilor liberi care pot afecta celulele organismului.

Posibile efecte asupra stresului și stării de spirit

Beneficiile rozmarinului nu se opresc la susținerea memoriei. Mai multe studii au analizat influența extractului de rozmarin asupra sănătății mintale.

O cercetare realizată în Japonia, în 2020, a arătat că administrarea extractului de rozmarin timp de patru săptămâni a fost asociată cu un nivel mai ridicat de energie mentală, un somn de mai bună calitate și o îmbunătățire a funcției cognitive.

În același an, un studiu efectuat pe animale de laborator a sugerat că planta poate avea și efecte antidepresive, prin influențarea nivelului de dopamină, neurotransmițător implicat în reglarea dispoziției.

Cercetătorii au analizat și efectele suplimentelor pe bază de rozmarin. Un studiu din 2018, la care au participat studenți, a arătat că după o lună de administrare participanții au raportat o capacitate mai bună de concentrare și o memorie îmbunătățită.

Rezultate asemănătoare au fost obținute și într-o cercetare publicată în 2021, realizată pe animale de laborator, unde s-a observat o creștere a capacității de învățare.