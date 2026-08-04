Contestația în instanță a lui Georgică Cornu a fost respinsă. Afaceristul va fi judecat în procesul cu Marina Almășan pentru încălcarea ordinului de protecție

Omul de afaceri Georgică Cornu va fi judecat pe fond în dosarul în care este acuzat de încălcarea ordinului de protecție față de Marina Almășan, după ce Tribunalul București a respins definitiv contestația formulată în procedura de cameră preliminară.

Omul de afaceri este trimis în judecată pentru pentru peste 20 de acte materiale de încălcare a ordinului de protecție.

„Definitiv. Omul de afaceri Georgică Cornu, trimis în judecată pe fond în dosarul de încălcare a ordinului de protecție cu 21 de acte materiale. Tribunalul București a respins astăzi definitiv contestația la camera preliminară prin care acesta încerca să scape de dosarul penal”, a transmis, marți, avocatul Adrian Cuculis.

Prin decizia pronunțată de Tribunalul București, cauza trece în etapa judecății pe fond, urmând ca instanța să analizeze acuzațiile formulate în rechizitoriu.

Georgică Cornu și Marina Almășan au avut o relație de 12 ani

Marina Almășan și omul de afaceri timișorean Georgică Cornu au avut o relație care a durat aproximativ 12 ani, însă despărțirea lor, anunțată în 2024, a fost urmată de un conflict care s-a mutat din spațiul public în instanță.

Prezentatoarea TV a susținut că, după încheierea relației, Georgică Cornu ar fi continuat să o contacteze insistent și să îi monitorizeze locuința. Potrivit declarațiilor sale, a fost nevoită inclusiv să schimbe încuietoarea apartamentului, după ce omul de afaceri ar fi intrat în imobil în lipsa ei și i-ar fi lăsat flori la ușă.

Disputele dintre cei doi au continuat atât în presă, cât și pe rețelele de socializare, unde și-au adresat acuzații reciproce. Ulterior, conflictul a ajuns în instanță, Marina Almășan apelând la avocatul Adrian Cuculis și solicitând emiterea unui ordin de protecție împotriva fostului partener.

Dosarul a evoluat ulterior în plan penal, Georgică Cornu fiind trimis în judecată pentru presupusa încălcare a ordinului de protecție emis în favoarea prezentatoarei TV.

Georgică Cornu beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.