După succesul turistic al Transapuseanei, mai multe drumuri montane din Apuseni sunt modernizate pentru a deschide accesul spre zone spectaculoase și spre așezările tot mai depopulate ale moților.

Modernizată în 2024, Transapuseana, șoseaua de aproape 80 de kilometri care străbate Apusenii între orașele Aiud și Abrud, traversând mai multe sate montane pitorești și monumente ale naturii, a devenit un reper al Munților Apuseni și o destinație căutată de amatorii de excursii.

În următorii ani, alte drumuri de munte aflate în curs de modernizare sunt prezentate ca viitoare rute turistice în regiunea montană din nord-vestul României. Asfaltul va ajunge în ținuturile locuite de moți, populația băștinașă a satelor de munte din Apuseni, apreciată pentru vechimea sa, pentru arta lemnului și pentru tradițiile arhaice păstrate.

În ultimele decenii, populația rurală a regiunii a fost într-o continuă scădere, iar satele moților au devenit tot mai puțin animate. La fel ca Transapuseana, câteva noi șosele intrate recent în șantier sunt așteptate de autorități să atragă mai mulți turiști și investiții în zonele izolate, dar spectaculoase, din munți.

Zona turistică Padiș, mai accesibilă

Una dintre investițiile privite cu optimism de localnici vizează modernizarea Drumului Județean 763, între județele Bihor, Cluj și Alba, pe tronsonul Padiș–Ic Ponor, cu o lungime de aproximativ 10 kilometri.

Noua șosea îi va aduce pe turiști în zona turistică Padiș din Apuseni, locul de unde pornesc mai multe trasee montane spectaculoase, care dezvăluie monumente uimitoare ale naturii. Printre acestea se numără Poiana Ponor, o depresiune închisă, de tip polie, din Parcul Natural Apuseni, unde primăvara se formează un lac temporar natural, și Cetățile Ponorului, un complex carstic de dimensiuni impresionante.

Tot în apropierea zonei turistice Padiș, alte trasee montane, cu unele porțiuni dificile, traversează Valea Galbenei și oferă priveliști asupra peisajelor sălbatice din Cheile Galbenei.

„Lucrările sunt complexe, având în vedere relieful montan și caracteristicile terenului. Acestea includ derocări, consolidări ale versanților, lucrări pentru lărgirea platformei drumului, fundații adâncite pentru parapete, precum și montarea a 40 de podețe metalice pentru dirijarea apelor pluviale”, informa recent Consiliul Județean Bihor.

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În anumite sectoare, unde terenul este stâncos, derocarea va fi realizată mecanizat, cu utilaje prevăzute cu picon, fără utilizarea explozibililor.

Contractul de execuție pentru modernizarea DJ 763 Padiș–Ic Ponor a fost semnat în decembrie 2025 cu firma Antrepriza de Reparații și Lucrări S.A. Cluj-Napoca. Valoarea contractului este de 81,6 milioane de lei, cu TVA inclus, iar termenul contractual de execuție este de 18 luni.

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Finanțarea proiectului este asigurată din fonduri europene, prin Programul Regional Nord-Vest 2021–2027, și din bugetul Consiliului Județean Bihor.

„Modernizarea drumului va contribui la dezvoltarea și accesibilitatea zonei turistice Padiș, facilitând accesul către obiective și trasee marcate precum Cheile Galbenei, Poiana Florilor, Valea și stațiunea Boga, Cheile Someșului Cald, Poiana Vărășoaia sau Cetatea Rădesei”, informa Consiliul Județean Bihor.

Drumul mănăstirilor din Apuseni

Un alt drum spectaculos aflat în șantier în Apuseni este DJ 750C, care urcă de la Mănăstirea Râmeț din Alba spre Transapuseana. Numit „Drumul Mănăstirilor și al Sihaștrilor”, traseul are aproximativ 38 de kilometri și leagă localitățile Sălciua, Ponor, Râmeț, Valea Mănăstirii, Stremț și Teiuș.

Mănăstirea Râmeț, întemeiată la începutul secolului al XIII-lea, este unul dintre cele mai vechi așezăminte monahale din Transilvania. În apropierea ei se află Cheile Râmețului.

Contractul de lucrări a fost semnat în iulie 2025, iar în prezent lucrările sunt în derulare, în special pe sectoarele montane, unde au fost necesare consolidări suplimentare. În comuna Ponor, DJ 750C se intersectează cu Transapuseana, apoi coboară spre Mănăstirea Râmeț și Cheile Mănăstirii, urmând Valea Geoagiului până la Teiuș și DN1.

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Proiectul este finanțat prin Programul Regional Centru și este prezentat de autoritățile județene drept o continuare a investiției în Transapuseana.

„Drumul se intersectează cu Transapuseana, care este deja modernizată, și sper să avem și aici o dezvoltare a turismului, dar și o dezvoltare economică a zonei. Va deveni un brand”, declara Marius Hațegan, vicepreședintele Consiliului Județean Alba, potrivit publicației Ziarul Unirea.

Drum modern la Stâna de Vale

Tot în Apuseni, în luna iulie 2026 a intrat în șantier un sector al Drumului Județean 764A, care traversează stațiunea Stâna de Vale până la Izvorul Minunilor. DJ 764A asigură legătura dintre Beiuș, Budureasa și Stâna de Vale și se continuă spre Coada Lacului, Barajul Leșu și Remeți.

Accesul spre Stâna de Vale fusese modernizat în anii trecuți prin proiectul „Drumul Apusenilor”, cu o lungime totală de 56,3 kilometri, finalizat și recepționat în octombrie 2023. Intervenția începută în vara anului 2026 vizează refacerea sectorului degradat din interiorul stațiunii.

Stâna de Vale este una dintre cele mai cunoscute stațiuni montane din Bihor, situată la aproximativ 1.100 de metri altitudine, în Munții Vlădeasa. Este apreciată pentru aerul puternic ionizat, izvoarele de apă minerală, peisajele montane și traseele spre Izvorul Minunilor, cascadele Iadolina și Vălul Miresei și Barajul Leșu. Zona este cunoscută și pentru cantitățile mari de precipitații, fiind supranumită „polul ploilor din România”.