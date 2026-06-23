Video „Nu există un singur tip de extremism”, crede rectorul SNSPA. Ce spune despre controversele din jurul lui George Simion

Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, a afirmat marți că extremismul nu aparține unui singur partid și a criticat limbajul politic dur din spațiul public. El a comentat și excluderi din PNL, dar și controversele din jurul lui George Simion.

Întrebat la „Interviurile Adevărul” dacă partidele care au refuzat să fie mai flexibile au deschis poarta către AUR, rectorul SNSPA a afirmat că „nu există un singur tip de extremism”, sugerând că un comportament similar există și în cadrul celorlalte partide.

„Să nu credeți că în societate există un singur tip de extremism. Există extremism și în PSD, și în PNL și USR. Când un membru USR spune toți din PSD sunt hoți, este o afirmație extremistă”, a susținut Remus Pricopie.

Întrebat dacă excluderea din PNL reprezintă o răzbunare mascată, Remus Pricopie a adăugat că această mișcare „va produce contra exemple”.

„Îl luăm exemplu pe Cătălin Predoiu. Cum să-l excluzi pe Cătălin Predoiu? Cătălin Predoiu și-a exprimat o opinie diferită, a anunțat de trei zile că va vota, a explicat de ce, nu a acceptat post, pot să fiu de acord că cei care au acceptat un post, au întins coarda, dar Predoiu nu era pe listă”, a continuat el.

Remus Pricopie a extins discuția și asupra unor controverse care îl vizează pe liderul AUR, George Simion, punând sub semnul întrebării mai multe aspecte legate de activitatea și poziționările acestuia.

„Simion are, totuși, câteva lucruri pe care nu le-a explicat niciodată. Ce e cu colaborarea anunțată de unii oficiali din Ucraina și Moldova, colaborarea lui Simion cu serviciile rusești? De ce are interdicție? Apoi, cum se întâmplă, folosind logica, identitatea de mesaj, 99,9%, între ce spune Zaharova la Moscova și ce spune Simion”, a adăugat rectorul SNSPA.

George Simion a fost declarat persona non grata în Republica Moldova, fiind interzis de mai multe ori să intre pe teritoriul acestui stat. În ciuda acestor obstacole, Simion a continuat să susțină cauza unioniștilor și să participe la proteste și evenimente care promovau unirea celor două state românești. Simion are interdicție și în Ucraina.