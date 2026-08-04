 Horoscop 5 august. Zodia care ar putea pierde o persoană dragă. Nativii ajunși în fața unor proiecte importante | adevarul.ro
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Horoscop 5 august. Zodia care ar putea pierde o persoană dragă. Nativii ajunși în fața unor proiecte importante

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Horoscopul zilei de miercuri, 5 august, aduce oportunități de schimbare și decizii importante pentru toate zodiile. Unii nativi sunt încurajați să iasă din zona de confort și să acorde mai multă atenție relațiilor, în timp ce alții trebuie să fie prudenți în privința banilor sau să își prioritizeze sănătatea. Lorina, astrologul Click! are predicții pentru fiecare semn zodiacal.

Unii nativii încep proiecte importante. FOTO Shutterstock
Unii nativii încep proiecte importante. FOTO Shutterstock

Berbec 

Iubire - Aventurați-vă dincolo de zona de confortr! Faceți rezervări la locații cu meniuri exotice sau acceptați relații cu străinii.

Sănătate - Apreciați lucrurile simple și bucurați-vă de energia ridicată. Urmați ritualurile obișnuite.

Bani - Investiți în specializări pe perioade mai lungi de timp și urmăriți să fie cu specific de inovație.

Taur 

Iubire - Reacțiile de răbufnire pot distruge rapid relații construite în ani. Numărați în gând și apoi vorbiți.

Sănătate - Fugiți de singurătate. Nu vă simțiți bine mental și aveți nevoie de companie și tandrețe.

Bani - Vă lipsește cheful de muncă. Oferiți-vă pauze sau chiar zi de concediu! Relaxarea compensează banii.

Gemeni

Iubire - Faceți un efort pentru a vă face reclamă! Aveți șansa să vă prezentați ușor ideile și planurile către publicul potrivit.

Sănătate - Nu începeți proiecte noi, continuați programele deja începute chiar dacă nu vedeți acum rezultatele așteptate.

Bani - Reflectați la scopurile personale și vedeți dacă locul de muncă actual corespunde cu nevoile pentru viitor.

Rac 

Iubire - Orice faceţi acum, e dintr-un interes mai mult sau mai puţin vizibil pentru ceilalţi. Acţionaţi subtil!

Sănătate - Menţineţi-vă tonusul! Motivaţi-vă cu gândul la persoana pe care aţi pus ochii şi vreţi să vă vadă în cea mai bună formă.

Bani - Aveţi de făcut unele îmbunătăţiri sau reparaţii. Apelaţi la persoane cu reputaţie şi recomandări bune.

Leu 

Iubire - Atenție la discuțiile legate de bani, mai ales cu membrii familiei! Ei vă pot reproșa lucruri, fără să cunoască situația.

Sănătate - Evenimentele de acum au un impact mai redus psihoemoțional și vă puteți relaxa. Sunteți detașat și priviți realist situațiile.

Bani - Aveți tendința să pierdeți sau să uitați lucruri ori acte. Manifestați prudență și atenție, ca să nu regretați!

Fecioara 

Iubire - Setaţi-vă ambiţii mai mari. Ridicaţi ştacheta şi ceilalţi vor privi cu alţi ochi timpul liber petrecut la muncă.

Sănătate - Scenariile din minte vă obosesc şi vă consumă din energie. Fiţi mai relaxat!

Bani - Aveţi şansa unor proiecte mai mici, dar numeroase şi profitabile.

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