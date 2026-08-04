 5 august: Ziua în care Hollywood-ul și-a pierdut cea mai strălucitoare stea. Ce s-a întâmplat cu Marilyn Monroe | adevarul.ro
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5 august: Ziua în care Hollywood-ul și-a pierdut cea mai strălucitoare stea. Ce s-a întâmplat cu Marilyn Monroe

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Data de 5 august este marcată de mai multe evenimente importante din istorie. În 1962, Nelson Mandela a fost încarcerat de regimul apartheid, iar Marilyn Monroe a murit tragic la 36 de ani. Tot într-o zi de 5 august au debutat Jocurile Olimpice de la Rio 2016, unde România a câștigat patru medalii.

Marilyn Monroe
Moartea lui Marilyn Monroe a generat numeroase investigații și controverse FOTO Profimedia

1922 – S-a născut Marin Preda

La 5 august 1922, s-a născut Marin Preda, unul dintre cei mai importanți prozatori români ai secolului al XX-lea și membru post-mortem al Academiei Române. S-a născut în comuna Siliștea-Gumești, județul Teleorman, localitate care avea să devină decorul unora dintre cele mai cunoscute opere ale sale.

Marin Preda FOTO Wikipedia
Marin Preda FOTO Wikipedia

Marin Preda este autorul unor romane precum „Moromeții”, „Cel mai iubit dintre pământeni” și „Delirul”, considerate repere ale literaturii române. A murit la 16 mai 1980, iar circumstanțele decesului său au rămas subiect de dezbatere.

1930 – S-a născut Neil Armstrong

La 5 august 1930, s-a născut Neil Armstrong, astronaut american care a devenit primul om ce a pășit pe Lună. Momentul istoric a avut loc la 20 iulie 1969, în cadrul misiunii Apollo 11, organizată de NASA.

Înainte de a deveni astronaut, Armstrong a fost pilot militar și pilot de încercare. După succesul misiunii Apollo 11, s-a retras treptat din activitatea publică și a predat inginerie aerospațială. A murit în 2012, la vârsta de 82 de ani.

1962 – Nelson Mandela este încarcerat

La 5 august 1962, Nelson Mandela a fost arestat în Africa de Sud, iar ulterior a fost condamnat la închisoare de regimul apartheid. El a rămas în detenție timp de 27 de ani și a fost eliberat la 11 februarie 1990.

După eliberare, Mandela a condus negocierile pentru încheierea apartheidului și a devenit primul președinte de culoare al Africii de Sud, în 1994. Numele său este asociat și cu „efectul Mandela”, termen care descrie situațiile în care un număr mare de oameni își amintesc în mod eronat același eveniment sau același fapt.

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1962 – A murit Marilyn Monroe

La 5 august 1962, actrița americană Marilyn Monroe a fost găsită moartă în locuința sa din Los Angeles. Investigația a stabilit că decesul survenise în seara precedentă, între orele 20:30 și 22:30, iar raportul toxicologic a indicat drept cauză otrăvirea acută cu barbiturice.

Marilyn Monroe a fost una dintre cele mai cunoscute actrițe de la Hollywood în anii 1950 și începutul anilor 1960, fiind apreciată pentru rolurile din filme precum Some Like It Hot și The Seven Year Itch. Moartea sa, la vârsta de 36 de ani, a generat numeroase investigații și controverse.

2015 – Confirmarea identificării unei piese din zborul MH370

La 5 august 2015, premierul Malaysiei, Najib Razak, a confirmat că fragmentul de avion descoperit pe insula Réunion, în Oceanul Indian, provenea de la aeronava Boeing 777 care efectua zborul MH370 al companiei Malaysia Airlines.

Avionul, care avea la bord 239 de persoane, dispăruse la 8 martie 2014, în timpul cursei dintre Kuala Lumpur și Beijing. Confirmarea a reprezentat prima dovadă fizică legată de dispariția aeronavei, însă cauza exactă a incidentului nu a fost stabilită.

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2016 – Debutul Jocurilor Olimpice de la Rio de Janeiro

La 5 august 2016, au început Jocurile Olimpice de vară de la Rio de Janeiro, cea de-a 31-a ediție a competiției și prima organizată în America de Sud. La întreceri au participat peste 11.000 de sportivi din peste 200 de țări.

România a fost reprezentată de 96 de sportivi și a încheiat competiția cu patru medalii: una de aur, una de argint și două de bronz. Delegația României s-a clasat pe locul 47 în clasamentul pe medalii.

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