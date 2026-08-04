Auditul Ministerului Educației pune pe jar școlile din Argeș. Sindicatul amenință cu procese dacă profesorilor li se cer bani înapoi

Un nou conflict izbucnește în sistemul de învățământ din Argeș, după ce Inspectoratul Școlar Județean a transmis tuturor unităților de învățământ concluziile unui audit al Ministerului Educației și le cere să verifice modul în care au fost calculate drepturile salariale acordate în baza unor hotărâri judecătorești.

La sfârșitul săptămânii trecute, în școlile din Argeș a fost trimisă o adresă prin care, invocându-se un raport de audit al Ministerului Educației și Cercetării, li se cere să verifice dacă au aplicat corect hotărârile judecătorești privind plata sporului pentru condiții vătămătoare și a diferențelor salariale.

Potrivit adresei, Ministerul Educației a constatat că, în perioada 1 ianuarie 2022 – 31 martie 2026, la nivelul IȘJ Argeș și al unităților de învățământ din județ au fost făcute calcule greșite atunci când s-au plătit diferențele salariale stabilite prin hotărâri judecătorești. Suma care s-ar fi acordat în mod greșit se ridică la aproximativ un milion de lei (957.286 lei), iar asta la doar 23 de instituții și unități de învățământ controlate. La 22 unități școlare au fost recalculate diferențele salariale aferente directorilor și directorilor adjuncți. Sindicatul Învățământ Preuniversitar Argeșean „Muntenia” reacționează dur și susține că profesorilor nu li se pot cere bani înapoi doar în baza unui raport de audit.

Ce nereguli reclamă IȘJ Argeș

În adresă se menționează că s-a ajuns la suma de aproximativ un milion de lei de recuperat ca urmare a mai multor nereguli identificate în modul de calcul privind acordarea sumelor câștigate de angajați în instanță.

Concret, se invocă faptul că sporul pentru condiții vătămătoare ar fi fost acordat fără documentele justificative.

Auditul arată că, pentru anumite perioade, nu existau buletine de determinare care să demonstreze existența condițiilor de muncă vătămătoare, dar sporul a fost inclus totuși în calculul diferențelor salariale.

O altă neregulă semnalată este aceea că nu s-a eliminat, dintre factorii vătămători, factorul de risc COVID-19 după încetarea stării de risc epidemiologic. Auditorii au constatat că unele școli au continuat să calculeze sporul ca și cum ar exista în continuare factorul de risc reprezentat de pandemia de COVID-19, deși starea de risc epidemiologic a încetat la 27 iunie 2023, iar acel factor trebuia eliminat din calcul.

Calcularea de „spor la spor” ar fi o altă neregulă. Ar fi fost incluse în baza de calcul sporuri care nu trebuiau incluse, precum: gradația de merit; indemnizația de dirigenție; indemnizația de conducere; indemnizația CFP; sporul pentru învățământ special.

În cazul directorilor și al directorilor adjuncți nu s-ar fi ținut cont de timpul efectiv lucrat în funcțiile respective, astfel rezultând sume mai mari.

Ministerul acuză interpretarea necorespunzătoare a dispozitivului sentințelor judecătorești, respectiv punerea în executare necorespunzătoare a acestora. Sindicatul reclamă în schimb dezinteresul pentru a oferi o soluție pentru aplicarea unitară, iar asta în condițiile în care, semnalează SIPA Muntenia, s-a cerut constant o metodologie unitară pentru punerea în executare a hotărârilor judecătorești.

Inspectoratul Școlar Județean Argeș le cere acum tuturor școlilor să reanalizeze modul de calcul, să respecte întocmai dispozitivul hotărârilor judecătorești și să aplice concluziile auditului în verificarea drepturilor salariale.

SIPA „Muntenia”: „Un audit nu poate desființa o hotărâre judecătorească”

„Un raport de audit și o adresă administrativă nu pot modifica, restrânge sau desființa efectele unor hotărâri judecătorești definitive”, a reacționat Sindicatul Învățământul Preuniversitar Argeșean „Muntenia”. „Profesorii nu pot deveni victimele propriului stat”, spun sindicaliștii, punctând că profesorii au primit banii cu bună-credință, nu ei sunt cei care au făcut calculele.

Accentul cade acum pe efectul acestei adrese. Dacă din calcul vor reieși sume mai mici, se pot face rețineri fără respectarea procedurilor legale din Codul Muncii? Potrivit Codului muncii, reținerile din salariu pentru acoperirea unor prejudicii nu pot fi făcute arbitrar. În lipsa acordului salariatului, sindicatul susține că recuperarea sumelor poate avea loc doar în baza unei hotărâri judecătorești definitive și invocă în acest sens și Decizia nr. 340/2019 a Curții Constituționale.

Pe de altă parte, de ce ar fi angajații cei vinovați, devreme ce în mai multe rânduri sindicatul a solicitat o metodologie clară pentru punerea în executare a hotărârilor judecătorești? Pentru că IȘJ Argeș nu a trimis așa ceva în școli, fiecare școală și-a calculat singură drepturile salariale. Au existat chiar școli care au apelat la experți pentru asta, a precizat, pentru „Adevărul”, liderul SIPA „Muntenia”, Adrian Voica.

„Ceea ce fac ei este pur și simplu intimidare. Prin sentințele privind HG 34 privind condițiile de muncă vătămătoare, unii au 15% dat de instanță, direct. Auditul spune – nu, domnule, nu aveți dreptul 15%, vă calculați 5%, că așa scrie în HG 34/2018. Tu nu poți să vii să-mi spui mie, dacă pe hotărâre am 15%, să iau 5% că așa scrie în HG, pentru că hotărârea instanței primează”, susține liderul Voica.

Prevederile din HG 34/2018 de care IȘJ și Ministerul Educației nu țin cont, în schimb a ținut instanța, sunt cu referire la rolul Consiliului de Administrație de a aproba, în funcție de numărul de factori vătămători care se regăsesc în expertiza de specialitate făcută de Direcția de Sănătate Publică, nivelul sporului. La existența a patru factori vătămători, sporul putea fi 15%, la trei factori – 10 %, doi factori sau unul – 5%. IȘJ și MEC ar impune, în schimb, procentul unic de 5%, arată Voica.

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Expertizele DSP sunt refăcute din 3 în 3 ani. „În toate procesele pronunțate, instanța nu a dat decât cu expertiză”, a declarat Voica.

Dacă școlile vor face impuneri, sindicatul este pregătit pentru un nou val de procese.

Sporul de condiții vătămătoare în discuție a avut ca beneficiari în special personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic.

„Ar trebui să ne pună în EduSal și un modul de sentințe”

Calculul sumelor ce li se cuvin angajaților care au acționat unitățile de învățământ în judecată le-a scos peri albi contabililor, cei puși acum la zid.

Am stat de vorbă cu contabilul unei școli din Argeș. Acesta, sub protecția anonimatului, a descris ca fiind un calvar tot acest proces. „Eu am plătit consultanță, în nume propriu, să mă asigur că nu greșesc. Am dat din banii mei să-mi explice și să pot să calculez corect. Am citit și eu adresa pe care noi am primit-o și, probabil, dacă dintre colegi au calculat așa cum e în adresă, nu prea e corect. Pentru că nu și-au dat acest spor de calculator la salarii de încadrare. L-au dat, cum ar fi, spor la spor, la bază. Ori în baza asta intră și dirigenția pentru cadrele didactice, în special informaticienii - profesorii de informatică - au beneficiat. Pe de altă parte, aici este vina și a Ministerului, că prin programul de salarizare, așa cum au fost calculate niște diferențe salariale pe OUG 48, unde au adaptat la programul de salarizare un modul pentru aceste diferențe, puteau să ne pună și un modul de sentințe. Or, modulul ăsta de sentințe nu culegea el datele din urmă, lucra tot cu ce introduceam noi. Și de asta sunt nereguli și la modul de calcul.”, a explicat contabilul, pentru „Adevărul”.

Programul de salarizare „este mult rămas din urmă”, mai spune contabilul. „În fiecare lună, cel puțin două, trei versiuni, ne pun aici, de salarii, că din teritoriu tot spune toată lumea ce se întâmplă. (...) Dați-ne un program exact să lucrăm toți după program, dacă tot ați implementat programul ăsta la nivel național și lucrăm din 2011 pe el!”, mai cere contabilul.

„Să creeze un modul pentru sentințele judecătorești și să ne lase în pace”

Vorbim și despre calculul sporului în funcție de numărul de factori vătămători. „Cu factorii aceștia de risc, vedeți, noi nu suntem doctori. În unele cazuri a dat patru factori de risc. În altă parte trei factori. Pe perioada pandemiei, că astea de fapt sunt niște drepturi salariale din 2018 încoace, ei au pus ca și factor de risc COVID-ul la unele sporuri. La școala mea n-au pus. Nu l-am numărat, n-am luat. Dar aveam alți patru. Deci nu e nimic clar în metodologia aia, să-ți spună, cu subiect și predicat, strict pentru învățământ, că ăștia sunt factorii de risc, astea sunt persoanele care beneficiază”, mai arată contabilul de unde greutatea pentru colegii săi.

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Contabilul ridică și o altă problemă. Dacă li se va impune școlilor să recupereze banii, cum vor face? Pentru că sunt situații în care beneficiarii au decedat între timp.

„Mesajul nostru acesta ar fi, dacă ne aude cineva la minister, undeva: să creeze un modul - sentințe judecătorești - și să ne lase pe noi în pace cu ele, că ne-au înnebunit. Pentru că trebuie să mai calculăm și dobândă la sume. Indicele de inflație îl iei de la Institutul Național de Statistică, mai e cum mai e, dar e mai greu cu dobânda. Că e dobândă penalizatoare, dobândă de referință, șapte feluri de dobândă. Trebuie să fi lucrat la bancă să le poți calcula. Am avut un grup, să putem pune întrebări, la un moment dat nu mai primeam decât indicații, nu mai puteam să spunem nimic. Au pus monopol pe el”, a mai spus contabilul.

Am încercat să contactăm șefii Inspectoratului Școlar Județean Argeș, dar fără succes. Am transmis de asemenea câteva întrebări pe această temă la IȘJ Argeș și la Ministerul Educației, iar atunci când vom primi răspunsurile vom reveni cu lămuriri.

Din informațiile de la nivelul MEC, în situația întâlnită la Argeș ar mai fi alte șase județe.