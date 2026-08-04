Intră în circulație primele trenuri electrice PESA. Prima ramă va fi introdusă pe relația București Nord - Constanța

Primele trenuri electrice PESA pentru transportul feroviar de călători vor intra în circulație joi, 6 august, după mai multe luni în care garniturile achiziționate au stat neutilizate.

Potrivit informațiilor publicate de Club Feroviar, prima ramă PESA va fi introdusă pe relația București Nord - Constanța și retur. Va deservi trenul Regio 8011, care pleacă din București Nord la ora 06.17 și ajunge la Constanța la 11. 06, precum și trenul Regio 8010, cu plecare din Constanța la 14.20 și sosire în Capitală la 19.28.

În această primă etapă va fi utilizată o singură ramă electrică regională. În perioada următoare, alte trenuri PESA ar urma să intre în exploatare atât la CFR Călători, cât și la operatorul privat Transferoviar Călători.

Garniturile au stat luni de zile nefolosite

Deși primele rame au fost livrate de mai mult timp, punerea lor în circulație a fost întârziată de probleme legate de asigurarea mentenanței. Producătorul polonez PESA avea obligația contractuală de a realiza facilități dedicate pentru întreținerea trenurilor, însă acest proces nu a fost finalizat la timp.

Săptămâna trecută, ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, declara că situația este aproape rezolvată și că noile trenuri vor transporta călători „în câteva zile”.

Oficialul explica atunci că statul nu a achitat integral contractul, reținând sumele aferente obligațiilor pe care furnizorul nu le-a îndeplinit.

Contracte de miliarde pentru modernizarea flotei

Primele rame care intră acum în circulație fac parte din contractul semnat în ianuarie 2024 pentru achiziția a 62 de trenuri electrice regionale, finanțat din Fondul de Modernizare al Uniunii Europene.

Separat, România a contractat și 20 de rame electrice interregionale de lung parcurs de la același producător, iar în 2025 acordul a fost extins cu încă nouă trenuri.