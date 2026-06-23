„Pact pentru România”, propunerea lui Ilie Bolojan pentru depășirea crizei politice

Prim-ministrul demis și președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat că partidul său susține încheierea unui „Pact pentru România”, care să permită formarea rapidă a unui guvern și să asigure stabilitatea politică necesară adoptării reformelor și accesării fondurilor europene.

„Am prezentat președintelui României poziția PNL în această situație dificilă în care ne aflăm. Având în vedere modul în care s-au derulat lucrurile, PNL consideră că o formulă realistă prin care am putea avea, pentru un termen scurt, un guvern învestit este o formulă care să se bazeze pe o condiție de bază: pe un acord politic, pe un pact pentru România, care să fie valabil în perioada următoare, până la sfârșitul anului, în care forțele politice care într-adevăr înțeleg situația dificilă a țării noastre, l-ar semna”, a declarat Bolojan.

Liderul liberal a explicat că documentul ar urma să includă angajamente privind reducerea deficitului bugetar și implementarea reformelor asumate prin PNRR.

„Acest pact, acest acord, cuprinzând aspecte care țin de condiționările pe care le avem din punct de vedere bugetar, păstrarea deficitelor și reducerea lor în continuare, angajarea răspunderii pe toate proiectele care sunt reforme în PNRR imediat după instalarea guvernului, în așa fel încât România să poată să absoarbă fondurile europene pe care le are la dispoziție sub formă de granturi și să nu pierdem finanțarea investițiilor importante în autostrăzi, în școli, în spitale”, a afirmat acesta.

Potrivit lui Bolojan, acordul ar trebui să conțină și prevederi care să garanteze stabilitatea executivului în perioada următoare.

„De asemenea, prevederi care țin de respectul între partide, de a nu depune moțiuni de cenzură în această perioadă pe subiectele care sunt cuprinse în pact, în așa fel încât un astfel de guvern care s-ar forma să poată să lucreze și să poată să pregătească un buget realist pentru anul viitor”, a spus liderul PNL.

În ceea ce privește formula de guvernare, Bolojan a avansat două variante posibile.

„Considerăm că după un astfel de acord — care poate fi convenit într-o zi sau două — se poate recurge la una dintre cele două ipoteze: un guvern minoritar în jurul PSD sau un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR, noi angajându-ne să dăm un vot la învestire într-o astfel de situație dacă nu se va opta pentru varianta pe care noi ne-o asumăm, de guvern cu partenerii noștri”, a declarat acesta.

La final, Ilie Bolojan a precizat că propunerea va fi discutată și în conducerea partidului și i-a mulțumit președintelui României pentru colaborarea din ultimul an.

„În cursul acestei după-amiezi vom avea un birou național în care vom clarifica aceste aspecte și considerăm că ar fi bine ca, în condițiile în care toate aceste detalii sunt rezolvate, să se vină cu o propunere care de data asta să nu mai treacă prin ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă”, a spus liderul liberal.

„De asemenea, i-am mulțumit domnului președinte pentru că astăzi se împlinește un an de zile de când guvernul pe care îl conduc încă a depus jurământul. A fost un an dificil în care ne-am asumat măsuri care n-au fost ușor de luat, dar acest guvern a reușit să scoată România din situația dificilă în care se găsea și să creeze condiții pentru dezvoltare”, a mai declarat Ilie Bolojan.