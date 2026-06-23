search
Marți, 23 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

„Pact pentru România”, propunerea lui Ilie Bolojan pentru depășirea crizei politice

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Prim-ministrul demis și președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat că partidul său susține încheierea unui „Pact pentru România”, care să permită formarea rapidă a unui guvern și să asigure stabilitatea politică necesară adoptării reformelor și accesării fondurilor europene.

FOTO Inquam Photos / Octav Ganea
FOTO Inquam Photos / Octav Ganea

„Am prezentat președintelui României poziția PNL în această situație dificilă în care ne aflăm. Având în vedere modul în care s-au derulat lucrurile, PNL consideră că o formulă realistă prin care am putea avea, pentru un termen scurt, un guvern învestit este o formulă care să se bazeze pe o condiție de bază: pe un acord politic, pe un pact pentru România, care să fie valabil în perioada următoare, până la sfârșitul anului, în care forțele politice care într-adevăr înțeleg situația dificilă a țării noastre, l-ar semna”, a declarat Bolojan.

Liderul liberal a explicat că documentul ar urma să includă angajamente privind reducerea deficitului bugetar și implementarea reformelor asumate prin PNRR.

„Acest pact, acest acord, cuprinzând aspecte care țin de condiționările pe care le avem din punct de vedere bugetar, păstrarea deficitelor și reducerea lor în continuare, angajarea răspunderii pe toate proiectele care sunt reforme în PNRR imediat după instalarea guvernului, în așa fel încât România să poată să absoarbă fondurile europene pe care le are la dispoziție sub formă de granturi și să nu pierdem finanțarea investițiilor importante în autostrăzi, în școli, în spitale”, a afirmat acesta.

Potrivit lui Bolojan, acordul ar trebui să conțină și prevederi care să garanteze stabilitatea executivului în perioada următoare.

„De asemenea, prevederi care țin de respectul între partide, de a nu depune moțiuni de cenzură în această perioadă pe subiectele care sunt cuprinse în pact, în așa fel încât un astfel de guvern care s-ar forma să poată să lucreze și să poată să pregătească un buget realist pentru anul viitor”, a spus liderul PNL.

În ceea ce privește formula de guvernare, Bolojan a avansat două variante posibile.

„Considerăm că după un astfel de acord — care poate fi convenit într-o zi sau două — se poate recurge la una dintre cele două ipoteze: un guvern minoritar în jurul PSD sau un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR, noi angajându-ne să dăm un vot la învestire într-o astfel de situație dacă nu se va opta pentru varianta pe care noi ne-o asumăm, de guvern cu partenerii noștri”, a declarat acesta.

La final, Ilie Bolojan a precizat că propunerea va fi discutată și în conducerea partidului și i-a mulțumit președintelui României pentru colaborarea din ultimul an.

„În cursul acestei după-amiezi vom avea un birou național în care vom clarifica aceste aspecte și considerăm că ar fi bine ca, în condițiile în care toate aceste detalii sunt rezolvate, să se vină cu o propunere care de data asta să nu mai treacă prin ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă”, a spus liderul liberal.

„De asemenea, i-am mulțumit domnului președinte pentru că astăzi se împlinește un an de zile de când guvernul pe care îl conduc încă a depus jurământul. A fost un an dificil în care ne-am asumat măsuri care n-au fost ușor de luat, dar acest guvern a reușit să scoată România din situația dificilă în care se găsea și să creeze condiții pentru dezvoltare”, a mai declarat Ilie Bolojan.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Becali dezvăluie ce i-ar fi mărturisit Grindeanu în timpul votului pentru Guvernul Veștea: „Nu-mi vine să cred”
digi24.ro
image
Fermă clandestină de criptomonede, descoperită în Satu Mare. Consuma electricitate cât un combinat industrial
stirileprotv.ro
image
Au început consultările la Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier, după eșecul Veștea. Delegația PSD, prima care se întâlnește cu Nicușor Dan
gandul.ro
image
Factorul SURPRIZĂ care ar putea dicta evoluția prețului petrolului
mediafax.ro
image
”Mi s-a spus că aș mai avea 2-3 ani de trăit”. Mărturii cutremurătoare ale unei campioane europene care a aflat că are cancer la doar 33 de ani
fanatik.ro
image
Prima întalnire față în față dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan după eșecul guvernelor Tomac și Veștea. Ce i-a spus liderul PNL
libertatea.ro
image
Caz unic în Europa: De ce carburanţii se scumpesc în România, deși petrolul se ieftineşte
digi24.ro
image
Cum arată casa unde a copilărit miliardarul Ion Țiriac
gsp.ro
image
"Știm cu toții cu cine ești măritată!" Reacție tranșantă, după ce a văzut imaginile de la Cupa Mondială
digisport.ro
image
Gabriela Cristea își duce soacra în vacanță. Ce destinație a ales vedeta: „Abia aștept!”
click.ro
image
O femeie care și-a închiriat casa a fost șocată s-o găsească goală. Chiriașii au plecat cu mobila și chiar cu vasul de WC
antena3.ro
image
ANAF a facut public primul caz privind o activitate clandestină de minare de criptomonede în România, într-o clădire dezafectată din Satu Mare cu 407 echipamente de minare. În mai puţin de un an, minerii au consumat energie electrică de peste 7 milioane de lei
zf.ro
image
Stațiunea de pe litoral unde meniul zilei costă 40 de lei, iar cazările sunt încă ieftine
observatornews.ro
image
Anca Serea și Adi Sînă s-au despărțit? 'El a înșelat-o de la început'
cancan.ro
image
Pensionarii depun cereri pentru recuperarea CASS la pensie. Casa de Pensii spune cine poate lua banii înapoi
newsweek.ro
image
FOTO. Iuliana Pepene, imagini spectaculoase la Mykonos! Prezentatoarea a atras privirile
prosport.ro
image
Radarul e-SIGUR scoate la iveală un fenomen neașteptat. Zeci de șoferi au oferit aceeași explicație pentru greşelile din trafic
playtech.ro
image
Noul „killer“ al Universității Craiova e deja în curtea clubului! A marcat de 18 ori în ultimul sezon
fanatik.ro
image
Cum a dat lovitura un cuplu cu o afacere neașteptată: „Nu aveam nicio idee că vom crește atât de mult”
ziare.com
image
Haaland: "Sincer, nu mă interesează! Probabil ne vor învinge, probabil vor câştiga tot turneul"
digisport.ro
image
Cum se menține în formă Răzvan Popescu, de la Radio ZU, după operația de micșorare a stomacului: „Pun orice în farfurie, cantitatea face otrava.” Cât cântărește acum?
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată penthouse-ul lui Țiriac. Are 2.500 de mp și se află în mijlocul pădurii din Băneasa. Baia e cât un teren de tenis. Luxul e la el acasă! / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Mirel Rădoi a lăsat fotbalul pentru un meci de padel cu fiul său și doi jucători de la Universitatea Craiova! După partidă, discuțiile au continuat acasă la antrenor FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
„De ce nu are Argentina jucători negri la Cupa Mondială?” » O analiză provocatoare Washington Post
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Cine sunt liberalii care vor fi dați afară din PNL după marea „trădare”. Predoiu, Rareș Bogdan și Hubert Thuma, pe listă
actualitate.net
image
Raluca Zenga, apariție spectaculoasă în costum de baie la 44 de ani. Cum reușește să aibă un abdomen perfect tonifiat: „Există și o doză substanțială de vanitate”
click.ro
image
Cine este Daniela Morariu, femeia care i-a schimbat complet viața lui Cheloo după divorț. Au împreună doi copii
click.ro
image
Noaptea de Sânziene: ritualuri care îți pot schimba viața și îți pot îndeplini cele mai ascunse dorințe
click.ro
AnnaLynne McCord profimedia 0423233470 jpg
Blondina care și-a tratat propriul corp „ca pe un bordel”: „Pot face sex toată ziua, în fiecare zi!”
okmagazine.ro
Anne Hathaway foto Profimedia jpg
VIDEO Anne Hathaway a aruncat bomba la Hollywood. Emoționată, actrița a făcut marele anunț!
clickpentrufemei.ro
Descoperiri arheologice pe platoul Jabal al-Tayr din Egipt (© Facebook / Ministry of Tourism and Antiquities)
Descoperirea care redefinește originile arhitecturii piramidale egiptene
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce decizie a luat Alina Sorescu în ce le privește pe fetițe, în timpul vacanței de vară. Unde are de gând să plece solista: „E important ca ele să vadă…”
image
Raluca Zenga, apariție spectaculoasă în costum de baie la 44 de ani. Cum reușește să aibă un abdomen perfect tonifiat: „Există și o doză substanțială de vanitate”

OK! Magazine

image
Prințul William nu renunță la ”pofta inimii”. În fiecare lună, se ocupă de vizitele sale secrete, fără soție și copii

Click! Pentru femei

image
VIDEO Anne Hathaway a aruncat bomba la Hollywood. Emoționată, actrița a făcut marele anunț!

Click! Sănătate

image
Nutriționist: „Niciodată nu aș consuma aceste 5 alimente”