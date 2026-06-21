Scrisoarea celor 23 din PNL: gruparea Veștea respinge ultimatumul lui Bolojan și cere încetarea „linșajului politic” intern

Susținătorii lui Adrian Veștea au transmis duminică, 21 iunie, o reacție amplă, în 12 puncte, la ultimatumul dat în interiorul PNL de Ilie Bolojan. Cei 23 de semnatari ai documentului se autodefinesc drept „Facțiunea Conservatoare din PNL” și acuză conducerea partidului de presiuni, lipsă de temei statutar și concentrarea puterii în mâinile unui grup restrâns.

Semnatarii contestă modul în care au fost adoptate unele decizii în partid și invocă încălcări ale statutului și ale legislației.

„Statutul și hotărârile adoptate de un partid politic, inclusiv cele adoptate astăzi la Congresul PNL, trebuie să respecte Legea partidelor politice nr. 14/2003 și prevederile statutare în vigoare la data adoptării lor. Hotărârea Congresului de a impune demisia unor membri ai PNL, invocând generic încălcarea unor reguli fără a le indica în mod expres, este lipsită de temei statutar. Aceeași lipsă de temei a caracterizat și deciziile anterioare ale BPN. Suntem solidari cu colegii somați să își depună demisiile prin presiune publică, în contextul prezenței celor 1.200 de delegați aflați în sala Congresului. Considerăm că presiunea exercitată asupra unor membri în fața unei adunări de partid este o metodă incompatibilă cu valorile democratice și liberale pe care PNL le-a apărat dintotdeauna”, scrie în scrisoarea transmisă de gruparea Veștea.

Susținătorii lui Veștea spun acuză că a existat o selecție discriminatorie la Congres și o marginalizare a unor membri.

„Semnalăm colegilor din PNL neincluși pe listele de delegați la Congres că am primit mesajele prin care reclamă o selecție făcută discriminatoriu, lăsând deoparte pe cei care nu împărtășesc deciziile recente ale conducerii. Acțiunile noastre politice s-au întemeiat constant pe mesajele primite din baza partidului, o bază care nu își mai regăsește vocea în deciziile conducerii.”, susțin aceștia.

În același timp, semnatarii cer schimbarea modului de organizare internă: „Un lider înțelept ar fi propus, prin noul statut, recunoașterea posibilității ca în PNL să coexiste facțiuni doctrinare diferite.”

În document apar critici dure la adresa conducerii PNL, acuzată că ar fi concentrat puterea și ar fi redus dezbaterea internă:

„Așa cum într-o democrație nicio autoritate nu poate pretinde executarea unei dispoziții vădit nelegale, tot astfel orice membru al PNL are dreptul și datoria morală de a contesta, prin mijloace statutare, orice decizie lipsită de temei legal sau statutar. Istoria politică ne arată că derapajele autoritare s-au instalat adesea prin vot obținut sub presiune și prin eliminarea oricărei voci minoritare.

Un lider înțelept ar fi propus, prin noul statut, recunoașterea posibilității ca în PNL să coexiste facțiuni doctrinare diferite — astfel încât, alături de direcția spre care partidul a fost împins treptat și fără dezbatere în ultimele 12 luni, să poată exista și o facțiune conservatoare, care a fost împinsă treptat în afara partidului.”, precizează aceștia.

„În locul unei astfel de reforme, care ar fi unit partidul și l-ar fi făcut mai flexibil și mai capabil să își asume responsabilități pentru țară, conducerea PNL a ales un statut care concentrează puterea în mâinile unei singure persoane, elimină dezbaterea liberă și disidența internă și duce la pierderea unor organizații întregi, a unor lideri și membri care au muncit zeci de ani pentru partid.”

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„Dacă am fi fost consultați înainte de organizarea Congresului, am fi spus ceea ce spunem și acum: un partid atât de divers și de complex precum PNL, cu tradiții solide în libertatea de gândire și de exprimare, poate funcționa doar prin recunoașterea coexistenței facțiunilor și printr-o conducere înțeleaptă, care dă glas tuturor, nu printr-o conducere care strivește disidența, o denigrează public și o stigmatizează.”

Facțiunea conservatoare mai susține că PNL ar fi blocat formarea unui guvern: „Suntem solidari cu interesul general al țării de a avea cât mai rapid un guvern, în contextul în care conducerea PNL a întreținut un blocaj guvernamental, refuzând timp de o lună orice soluție viabilă de guvernare, inclusiv soluții care să satisfacă dorința conducerii de a merge în opoziție.”

„Partidele sunt instituții de interes public. Scopul lor este slujirea țării, nu a propriilor interese și calcule. PNL este ținut de luni de zile departe de acest scop prin blocarea formării unui guvern cu puteri depline. Refuzăm să participăm la o acțiune care, sub eticheta „luptei politice”, servește un singur scop: menținerea la cârmă politică și de decizie administrativ-financiară guvernamentală a unui grup restrâns, cu prețul lăsării țării fără un guvern cu puteri depline pentru mai bine de o lună.

În acest context, a te opune, prin mijloace statutare și legale, unei decizii de partid lipsite de temei legal și contrare interesului general, indiferent de câte voturi au fost adunate în spatele ei, nu este o trădare. Este o datorie morală.”, subliniază semnatarii scrisorii.

Documentul este semnat de 23 de membri PNL, între care Adrian Veștea, Toma Petcu, Hubert Thuma, Cătălin Predoiu, Rareș Bogdan, Alina Gorghiu, Alexandru Popa, Andrei Alexandru, Baciu Andrei, Monica Anisie, Ciprian Pandea, George Scarlat, Ion Iordache, Lucian Bode, Antena Matei, Mihai Culeafă, Mihai Veștea, Nicoleta Pauliuc, Ionuț Stroe, Răzvan Prisca, Sorin Câmpeanu, Sebastian Rusu, Eduard Mititelu.

Robert Sighiartău a anunțat că membrii grupării Veștea trebuie să își depună demisiile până luni, altfel vor fi excluși din partid.

Congresul PNL a adoptat, potrivit acestuia, cu unanimitate de voturi, aceste direcții politice și constatări interne.

Primul dintre cei vizați care a reacționat a fost Lucian Bode, care a respins acuzațiile:

„Niciodată nu am încălcat vreo decizie. Nu am motiv să demisionez.”, a spus Bode.