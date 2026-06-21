„Nu demisionez”. Primul liberal care sfidează conducerea PNL și respinge acuzațiile interne: „Nu am încălcat nicio decizie a partidului”

Lucian Bode reacționează public după ce noua conducere a PNL a lansat un ultimatum prin care îi solicită demisia, după ce acesta s-a poziționat în tabăra premierului desemnat Adrian Veștea.

Lucian Bode susține că nu a încălcat nicio decizie internă și că nu vede motive pentru a-și depune mandatul, afirmând că sancționarea sa ar reprezenta, în opinia sa, o limitare a libertății de exprimare în interiorul formațiunii.

„Noua viziune liberală începe cu ultimatumuri și se încheie cu amenințarea excluderii celor care îndrăznesc să aibă o altă opinie în interiorul partidului. Subliniez, doar in interiorul partidului. E deplorabil și hilar unde s-a ajuns. Nu am încălcat nicio decizie a PNL, nu am niciun motiv să demisionez. În toată cariera mea politică am acționat în interiorul structurilor statutare ale partidului și am respectat toate deciziile luate democratic”, a transmis Bode.

Acesta afirmă că discuțiile interne au fost transformate într-un conflict artificial și că pozițiile sale au fost exprimate exclusiv în cadrul forurilor statutare ale partidului.

„Mi-am exprimat punctele de vedere în Biroul Politic Național și în structurile de conducere ale partidului, acolo unde se discută în mod normal deciziile politice. Nu am făcut altceva decât să spun lucruri argumentate, în acord cu principiile liberale”, a adăugat acesta.

Bode a făcut referire și la tensiunile din interiorul formațiunii, susținând că excluderea vocilor critice nu reprezintă o formă de reformă.

„Dacă noul PNL consideră că sancționarea opiniilor diferite este o formă de reformă, atunci vorbim despre o abatere de la însăși esența liberalismului. Partidul trebuie să rămână un spațiu al dezbaterii, nu al excluderilor”, a mai declarat acesta.

În același timp, Bode a respins și criticile legate de activitatea financiară a partidului. „Toate deciziile de campanie au fost asumate la nivelul structurilor de conducere. Nu a existat nicio decizie luată discreționar. Situațiile financiare au fost verificate și validate de instituțiile abilitate, inclusiv de Autoritatea Electorală Permanentă și de Curtea de Conturi”, a precizat Bode.

În final, acesta a subliniat că nu intenționează să își dea demisia și că își va continua activitatea politică în interiorul partidului. „Un partid care își exclude vocile critice nu se reformează, ci își pregătește eșecul în surdină. Cât privește demisia, atâta timp cât nu am încălcat nicio regulă și nicio decizie a partidului, nu văd niciun motiv pentru care aș face un pas înapoi”, a mai spus Bode.