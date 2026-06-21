Video Călin Georgescu le cere parlamentarilor să nu voteze guvernul Veștea: „Este un act de trădare a intereselor României”

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a transmis un mesaj video în care le solicită parlamentarilor să nu susțină învestirea Guvernului condus de premierul desemnat Adrian Veștea, pe care îl consideră cabinetul „unui președinte ilegitim”.

Georgescu a afirmat că acordarea votului de încredere pentru noul Executiv ar reprezenta „un act de trădare a intereselor României”.

„Mesajul se adresează acum membrilor Parlamentului României, ai partidelor parlamentare sau independenți. Parlamentarii români trebuie să înțeleagă astăzi că fiecare vot dat guvernului unui președinte ilegitim este un act de trădare a intereselor României. Guvernul propus, „Bolojan 3”, nu este o opțiune politică, să ne înțelegem. Este o capitulare morală rușinoasă și trădătoare”, a declarat Călin Georgescu, duminică seară, în mesajul publicat pe Facebook

PSD intră la guvernare

Declarațiile lui Georgescu vin în contextul negocierilor pentru formarea noului Executiv. Potrivit unor surse politice, PSD a decis să participe la guvernare și ar urma să dețină nouă portofolii ministeriale, precum și funcția de secretar general al Guvernului.

În zilele următoare, premierul desemnat Adrian Veștea este așteptat să prezinte oficial lista miniștrilor și programul de guvernare în Parlament, în vederea obținerii votului de învestitură.

Programul de guvernare pe care îl propune Adrian Veştea se întinde pe 68 de pagini şi cuprinde, printre altele, priorităţile pe care le va avea Cabinetul său de miniştri, care ar urma să fie votat sau respins de Parlament mâine: „Rămâne totul pentru luni la ora 11”, a spus Veștea.

O nouă amânare în dosarul lui Călin Georgescu

În paralel, fostul candidat la prezidențiale rămâne vizat într-un dosar aflat pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție, în care este cercetat alături de Horațiu Potra.

Instanța supremă a decis în această săptămână să amâne din nou pronunțarea unei decizii privind legalitatea rechizitoriului întocmit de Parchetul General.

„Instanța a dispus repunerea cauzei pe rol în vederea reluării dezbaterilor în noua componenţă a completului de judecată, ca urmare a admiterii cererii de abținere formulată de unul din judecătorii cauzei, şi acordă termen la data de 29 iunie 2026, ora 13.00. Se citează contestatorii inculpaţi şi se încunoştinţează apărătorii aleşi cu privire la termenul fixat”, se arată în decizia ÎCCJ.

Dosarul se află în prezent în etapa de cameră preliminară, judecătorii urmând să stabilească dacă rechizitoriul și probele administrate de procurori respectă condițiile legale pentru trimiterea cauzei în judecată.

Totodată, în cazul lui Horațiu Potra, măsura arestului preventiv a fost revocată la data de 17 iunie.