Video Bolojan îi transmite lui Nicușor Dan planul de urgență: „Dacă Veștea pică la vot, PNL își asumă puterea cu USR și UDMR”

De la Congresul PNL, Ilie Bolojan a anunțat existența unui plan de rezervă privind guvernarea, precizând că, împreună cu partenerii din USR și UDMR, a fost conturată „o formulă cinstită, transparentă, pe față” pentru o posibilă soluție politică.

„Se pune problema soluţiilor pentru România pentru formarea unui guvern, pentru că avem nevoie de aşa ceva în această criză. Am lucrat cu partidele din coaliţie şi împreună cu partenerii noştri USR şi UDMR am gândit o formulă cinstită, transparentă, pe faţă pentru a veni cu o soluţie pentru România. Le mulţumesc pentru că au venit şi aici, chiar dacă i-am anunţat aseară foarte târziu, să ne salute iar această propunere este una transparentă, este corectă şi cinstită. Putem face, dacă într-adevăr interesul naţional nu este o vorbă goală, folosită numai pentru a ajunge la putere, un pact pentru România în următoarele şase luni, în care să stabilim cât se poate de clar că trebuie să menţinem deficitele la nivelul rezonabil”, a afirmat Iie Bolojan, la Congresul PNL.

Bolojan a insistat și asupra implementării proiectelor din PNRR și asupra politicilor economice, afirmând că este esențial ca România să nu piardă finanțări europene.

„Orice partid rațional înțelege că trebuie să-și angajeze guvernul răspunderea pe toate proiectele din PNRR care n-au fost încă aprobate, ca țara noastră să nu piardă miliardele de euro”, a declarat acesta.

În același timp, liderul liberal a vorbit despre necesitatea reducerii prețurilor la energie și despre corelarea creșterilor salariale cu productivitatea.

„Trebuie să lupte în zona de energie pentru a scădea prețurile în așa fel încât economia să fie competitivă și că nu se mai pot majora salarii dacă nu se respectă partea de productivitate”, a afirmat Bolojan.

Acesta a subliniat că PNL este pregătit să își asume guvernarea, în alianță cu USR și UDMR, dacă nu se ajunge la o soluție stabilă cu alte formațiuni.

„N-avem cum să avem o soluție trainică în care să ni se impună să acceptăm un partener mincinos sau un atac la rupere asupra PNL. (...)Bătălia teribilă din aceste zile nu este neapărat despre oameni, despre ideologii sau viziuni economice, ci este o bătălie cu minciuna, între asumare și fugă de răspundere, între respect și dispreț pentru cetățeni”, a spus Bolojan.

Liberalii au reiterat în cadrul la Congresului să își mențină decizia de a nu mai face coaliție cu PSD, iar dacă social-democrații vor fi la putere, atunci liberalii trec în opoziție.