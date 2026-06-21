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Bolojan explică de ce nu a fost invitat Nicușor Dan la Congres. Veștea, „verigă lipsă din PNL”

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Ilie Bolojan, reales președintele al PNL astăzi, a lansat duminică o serie de critici la adresa premierului desemnat Adrian Veștea, acuzându-l că a acceptat nominalizarea pentru funcția de prim-ministru fără să consulte conducerea partidului. Acesta a insistat că liberalii care vor accepta funcții în viitorul Guvern vor fi excluși din formațiune, așa cum a declarat și anterior.

Ilie Bolojan. FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea
Ilie Bolojan. FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea

Declarațiile au fost făcute duminică seară, după Congresul extraordinar al PNL, în cadrul căruia Bolojan a fost reales la conducerea partidului.

Bolojan îi acordă lui Ciprian Ciucu prezumția de nevinovăție

Întrebat despre situația lui Ciprian Ciucu, Ilie Bolojan a evitat să facă aprecieri directe, subliniind respectul pentru procedurile legale și pentru decizia acestuia de a nu mai candida.

„Nu mă apuc să fac comentarii despre un dosar sau altul. Pornesc de la premisa că Ciprian Ciucu este nevinovat și îi respect decizia de a nu mai candida pentru acea poziție, pentru a nu ne expune unor atacuri nedrepte”, a declarat premierul interimar. 

„Este o decizie corectă pe termen lung, este decizia mea. Pentru că pleacă pe un nou drum şi pentru urmează o luptă grea cu PSD şi cu sistemul, PNL trebuie să deţină avantajul moral! Acum nu trebuie să fie despre persoana mea şi despre ceea mi s-ar cuveni mie în urma acestor ani de muncă, ci despre lupta care va urma. Partidul nostru are în continuare multe resurse de competenţă şi integritate pe care să le aducă în lupa pentru România”, a transmis Ciucu, cu o zi în urmă.

Despre Adrian Veștea: „O lipsă de respect”

În ceea ce privește retragerea lui Adrian Veștea din competiția internă și parcursul său politic recent, Ilie Bolojan a sugerat că decizia acestuia ridică semne de întrebare. „Veștea nu a mai venit să candideze. E și asta o lipsă de formă de respect”, a afirmat liderul PNL, pe lângă cele spuse anterior, în care a numit lipsă de respect că Veștea nu și-a anunțat colegii de partid despre nominalizare.

Despre componența echipei PNL

Premierul desemnat a comentat și structura echipei sale, afirmând că majoritatea membrilor provin din zona politică tradițională a PNL, cu puține nume noi.

„Din 60 de membri în echipă, sunt doi oameni noi. Asta e USR-izare?”, a declarat Bolojan, făcând referire la Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru, veniți din USR.

Comentariile vin în contextul în care unele voci, precum europarlamentarul Rareș Bogdan și președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, au acuzat „USR-izarea partidului”.

Critici la adresa PSD: „Sunt foarte discreți”

Întrebat despre relația cu Partidul Social Democrat, Bolojan a susținut că liderii social-democrați au avut o prezență publică redusă în ultima perioadă. „Nu au mai apărut public, sunt foarte discreți”, a afirmat liderul liberal.

Acesta a făcut și o apreciere generală privind modul în care sunt construite echipele politice în partide.

„Doar liderii politici nesiguri aduc pe lângă ei oameni nevaloroși”, a spus Bolojan.

„Nu a existat respect pentru colegii care îi dau legitimitatea”

Întrebat de ce Adrian Veștea s-a retras din cursa pentru șefia PNL și care este relația sa cu partidul, Ilie Bolojan a susținut că desemnarea acestuia pentru funcția de premier s-a făcut fără consultarea liberalilor.

„Sunt câteva aspecte. Domnul Veștea, atunci când a fost nominalizat, nu a anunțat pe nimeni din partid legat de această nominalizare, așa cum era normal. Nu a existat respect pentru colegii care îi dau legitimitatea”, a declarat Bolojan pentru Digi24.

Liderul liberal a afirmat că Adrian Veștea a transmis atunci că va merge înainte cu proiectul guvernamental chiar și în lipsa susținerii PNL, ceea ce a fost interpretat ca o lipsă de respect față de colegii de partid de Bolojan.

„Colegii de partid îți dau legitimitatea”, a punctat Bolojan.

Bolojan: Veștea ar fi trebuit să își dea demisia de onoare

Președintele PNL consideră că premierul desemnat ar fi trebuit să iasă voluntar din partid. De asemenea, Bolojan a respins ideea unei asocieri cu PSD.

„Nu te mai poți asocia cu un partener care nu te respectă. Ar trebui, dacă ai o minimă onoare, să îți depui demisia și să mergem pe drumurile noastre”, a afirmat liderul liberal.

Bolojan a susținut că Adrian Veștea a fost ales de președintele Nicușor Dan tocmai pentru că reprezenta „veriga slabă” din PNL.

„Cred că domnul Veștea a fost considerat veriga slabă și de aceea a fost ales”, a declarat acesta.

„Nu este fair-play să nominalizezi un om fără să consulți partidul”

Liderul liberal a criticat și modul în care a fost făcută desemnarea premierului.

„Nominalizarea unui om dintr-un partid fără să consulți acel partid nu este un gest fair-play”, a spus Bolojan.

Potrivit acestuia, inclusiv tensiunile apărute în interiorul PNL au fost amplificate de desemnarea lui Adrian Veștea.

„Ceea ce se întâmplă astăzi în interiorul PNL este și din cauza nominalizării domnului Veștea”, a susținut președintele PNL.

Bolojan: PNL nu poate participa la un Guvern cu PSD

Ilie Bolojan a reiterat poziția adoptată de Congresul extraordinar al PNL, potrivit căreia partidul nu va participa la o guvernare alături de PSD.

„Nu poți să te trezești într-un Guvern cu PSD, după ce PSD și-a bătut joc de acel partid. Nu mai ai cum să faci acolo”, a afirmat liderul liberal.

Acesta a insistat că decizia Congresului este fermă și că orice membru PNL care va accepta funcții în Executivul condus de Adrian Veștea va fi exclus din partid.

De ce nu a fost invitat Nicușor Dan la Congres

Întrebat dacă președintele Nicușor Dan a fost invitat la Congresul extraordinar al PNL, Ilie Bolojan a explicat că situația politică tensionată și incertitudinile privind organizarea evenimentului au făcut imposibilă trimiterea unor invitații.

„Gândiți-vă că a fost o situație de criză și nu știu cât de potrivit era asta. Până ieri, la ora 17.00, nu știam cum se va desfășura acest congres și până ieri la ora 17.00 nu am invitat pe nimeni”, a declarat Bolojan.

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