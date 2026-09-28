Prețul gramului de aur, 28 septembrie 2026. Aurul s-a ieftinit cu aproape 19 lei

Prețul gramului de aur a scăzut luni, 28 septembrie 2026, potrivit cotației anunțate de Banca Națională a României (BNR). Un gram de aur a ajuns la 619,8097 lei, după ce în ședința precedentă fusese cotat la 638,7919 lei.

Aurul s-a ieftinit cu aproape 19 lei Foto: Profimedia

Banca Națională a României a stabilit pentru luni, 28 septembrie, un preț de 619,8097 lei pentru un gram de aur, în scădere cu 18,9822 lei față de ziua precedentă. În ședința precedentă, gramul de aur era cotat la 638,7919 lei.

Cotația aurului a scăzut și față de ședința anterioară acesteia. Valoarea stabilită atunci pentru un gram de aur era de 634,6613 lei, astfel că prețul de luni este cu 14,8516 lei mai mic.

În ultimele ședințe, prețul aurului a avut, prin urmare, o evoluție oscilantă. De la 634,6613 lei, cotația a urcat la 638,7919 lei, pentru ca luni să scadă la 619,8097 lei.

Cursul maxim și minim al gramului de aur

Cursul maxim al gramului de aur este 752,0815 lei, înregistrat la data de 2 martie 2026.

Cursul minim al gramului de aur este 588,7371 lei, înregistrat la data de 17 iulie 2026.

Cotația gramului de aur comunicată de BNR este exprimată în lei și se referă la un gram de aur fin. Valoarea este actualizată în fiecare zi în care Banca Națională publică noile cotații și poate varia în funcție de evoluția prețului aurului pe piețele internaționale și de modificările cursului valutar.

Pentru cei care urmăresc evoluția aurului ca reper pentru economii sau investiții, cotația BNR oferă un indicator al valorii metalului prețios exprimată în moneda națională. Aceasta nu trebuie însă confundată cu prețul efectiv de cumpărare sau de vânzare practicat pe piață.

Prețul la care aurul poate fi cumpărat sau vândut de persoane fizice poate fi diferit de cotația BNR, în funcție de comerciant, forma în care este tranzacționat aurul și condițiile operațiunii.