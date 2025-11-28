Lidera Partidului Oamenilor Tineri (POT), Anamaria Gavrilă, a lansat acuzații dure la adresa candidatei susținute de AUR la Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu, susținând că aceasta ar fi un „om al sistemului” și cadru SRI, după ce ar fi fost pacientă la Spitalul SRI, instituție cu acces strict rezervat cadrelor și rudelor de gradul întâi.

Potrivit Anamariei Gavrilă, prezența Ancăi Alexandrescu la Spitalul SRI dovedește că aceasta nu este „independentă, ci tot din sistem”.

„Cum lucrează Dumnezeu. În seara aceasta, Marian Vanghelie, la Dan Diaconescu, a dezvăluit că doamna Anca Alexandrescu a fost primită la Spitalul SRI acum câteva zile. Eu știam asta de aproximativ o săptămână, dar am considerat că nu este pentru mine să dezvălui și că, dacă va fi să fie, cineva va spune adevărul.

Ei bine, să înțelegeți. Nu oricine este primit la Spitalul SRI. Dacă dumneavoastră vi se face rău, un cetățean normal, nu veți fi primit acolo. Asta nici dacă vi se face rău în fața spitalului, pentru că trebuie să îndepliniți anumite condiții”, a transmis lidera POT.

Accesul strict la Spitalul SRI

Conform Anamariei Gavrilă, regimul de acces la spital este extrem de strict, fiind acceptați doar „cadrele și rudele de gradul întâi ale acestor cadre”. Ea susține că Anca Alexandrescu este o pacientă veche a instituției și că a beneficiat de servicii chiar înainte de inaugurarea noului corp al spitalului, mai permisiv cu pacienții.

„Acum, știu că dânsa va ieși și va spune că de când s-a construit un corp nou al spitalului lucrurile s-au schimbat. Acesta este mult mai deschis și primește și alți cetățeni care îndeplinesc anumite condiții.

Problema este că doamna Anca Alexandrescu este o pacientă veche a acestui spital și a fost primită la acesta încă dinainte ca acest corp nou să se deschidă și să fie mai permisiv și altor cetățeni. Oameni buni, iată un indiciu clar. Nu poți fi independentă, nu poți fi a oamenilor, că de fapt tu ești tot din SRI”, a mai declarat Anamaria Gavrilă.

Acuzațiile vin în contextul campaniei pentru Primăria Capitalei, în care POT nu o susține pe Anca Alexandrescu, alegându-și propriul candidat, actorul George Burcea. Șefa POT a motivat decizia partidului subliniind că Bucureștiul are nevoie de un primar care poate elibera capitala de jocurile politice ale partidelor de la guvernare.

Anca Alexandrescu și-a depus candidatura pentru Primăria Generală a Capitalei pe 14 noiembrie, în prezența liderului AUR George Simion.