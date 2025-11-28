search
Vineri, 28 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Video Scandal în tabăra suveraniștilor: Anca Alexandrescu, atacată de Anamaria Gavrilă: „Este o pacientă veche a acestui spital”

0
Alegeri Primăria București 2025
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Lidera Partidului Oamenilor Tineri (POT), Anamaria Gavrilă, a lansat acuzații dure la adresa candidatei susținute de AUR la Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu, susținând că aceasta ar fi un „om al sistemului” și cadru SRI, după ce ar fi fost pacientă la Spitalul SRI, instituție cu acces strict rezervat cadrelor și rudelor de gradul întâi.

Anca Alexandrescu, atacată de Anamaria Gavrilă FOTO: Profimedia
Anca Alexandrescu, atacată de Anamaria Gavrilă FOTO: Profimedia

Potrivit Anamariei Gavrilă, prezența Ancăi Alexandrescu la Spitalul SRI dovedește că aceasta nu este „independentă, ci tot din sistem”.

Cum lucrează Dumnezeu. În seara aceasta, Marian Vanghelie, la Dan Diaconescu, a dezvăluit că doamna Anca Alexandrescu a fost primită la Spitalul SRI acum câteva zile. Eu știam asta de aproximativ o săptămână, dar am considerat că nu este pentru mine să dezvălui și că, dacă va fi să fie, cineva va spune adevărul.

Ei bine, să înțelegeți. Nu oricine este primit la Spitalul SRI. Dacă dumneavoastră vi se face rău, un cetățean normal, nu veți fi primit acolo. Asta nici dacă vi se face rău în fața spitalului, pentru că trebuie să îndepliniți anumite condiții”, a transmis lidera POT.

Accesul strict la Spitalul SRI

Conform Anamariei Gavrilă, regimul de acces la spital este extrem de strict, fiind acceptați doar „cadrele și rudele de gradul întâi ale acestor cadre”. Ea susține că Anca Alexandrescu este o pacientă veche a instituției și că a beneficiat de servicii chiar înainte de inaugurarea noului corp al spitalului, mai permisiv cu pacienții.

„Acum, știu că dânsa va ieși și va spune că de când s-a construit un corp nou al spitalului lucrurile s-au schimbat. Acesta este mult mai deschis și primește și alți cetățeni care îndeplinesc anumite condiții.

Problema este că doamna Anca Alexandrescu este o pacientă veche a acestui spital și a fost primită la acesta încă dinainte ca acest corp nou să se deschidă și să fie mai permisiv și altor cetățeni. Oameni buni, iată un indiciu clar. Nu poți fi independentă, nu poți fi a oamenilor, că de fapt tu ești tot din SRI”, a mai declarat Anamaria Gavrilă.

Acuzațiile vin în contextul campaniei pentru Primăria Capitalei, în care POT nu o susține pe Anca Alexandrescu, alegându-și propriul candidat, actorul George Burcea. Șefa POT a motivat decizia partidului subliniind că Bucureștiul are nevoie de un primar care poate elibera capitala de jocurile politice ale partidelor de la guvernare.

Anca Alexandrescu și-a depus candidatura pentru Primăria Generală a Capitalei pe 14 noiembrie, în prezența liderului AUR George Simion.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Dezvăluiri din culisele demisiei ministrului Apărării. Ludovic Orban: A existat o comunicare între Nicușor Dan și Ionuț Moșteanu
digi24.ro
image
România implementează cu mare greutate colectarea separată a textilelor, iar tone de haine vechi ajung în continuare la gunoi, în loc să fie reciclate.
stirileprotv.ro
image
Ce a găsit o româncă în CIORBA de burtă comandată la un restaurant din județul Dâmbovița. „Mai bine mâncați la voi acasă”
gandul.ro
image
Caz medical ultra-rar, rezolvat integral la Spitalul din Giurgiu / Un pacient de 72 de ani, cu o tumoră rarissimă, ajunge în revistele medicale internaționale
mediafax.ro
image
Cum a fost surprinsă frumoasa Anna Kournikova. Fosta mare sportivă este însărcinată, dar nu renunță la micile plăceri
fanatik.ro
image
REPORTAJ Ce s-a văzut la Târgul de Crăciun din Constanța în prima zi: urși suspendați pe un bloc în construcție, butoaie murdare și patinoar fără gheață
libertatea.ro
image
Mii de avioane au nevoie urgentă de soft nou! O companie folosită de foarte des români e afectată
digi24.ro
image
„Delije”, temuții ultrași ai Stelei Roșii, bagă frica-n rivali: „Românul are trei frați, Dunărea, pădurea și pe sârbi!”
gsp.ro
image
S-a aflat adevărul despre Michael Schumacher, la 12 ani de la accident! ”Un prieten a confirmat cel mai negru scenariu”
digisport.ro
image
Ioana Dogioiu, studii la privat, cu licență la stat - Detaliul lipsă din CV-ul purtătoarei de cuvânt a Guvernului
stiripesurse.ro
image
Doi soți au crezut că și-au cumpărat o casă cu 25.000 de dolari, dar de fapt au luat doar aleea de lângă ea. Ce greșeală au făcut
antena3.ro
image
Salariul unui soldat la început de carieră. 600 de tineri au depus jurământul
observatornews.ro
image
Gestul SFÂȘIETOR făcut de iubitul Jasminei, tânăra de 20 de ani moartă în accidentul de pe Calea Ferentari
cancan.ro
image
FOTO. Diana Munteanu, apariție hot. Cum arată fosta soție a lui Claudiu Niculescu la 46 de ani
prosport.ro
image
Programul supermarketurilor pe 30 noiembrie și 1 decembrie 2025: ce magazine sunt deschise și până la ce oră
playtech.ro
image
Celebrul fotbalist se căsătorește cu o cunoscută actriță de filme pentru adulți. Cine este femeia care l-a cucerit
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
După un deceniu: un fost patron din Liga 1 a fost condamnat la 10 ani de închisoare cu executare! I-a fost confiscată o avere
digisport.ro
image
Judecătorii din SUA au decis. Cine este proprietarul Castelului Bran
stiripesurse.ro
image
România s-a cutremurat în această seară! Zona în care s-a produs seismul
kanald.ro
image
Ford spune adio și oprește producția uneia dintre cele mai...
playtech.ro
image
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
Bomba momentului, un alt minstru din Guvernul Bolojan are CV-ul praf!
romaniatv.net
image
Schimbări pentru clienții băncilor. Noi obligații impuse de Uniunea Europeană
mediaflux.ro
image
Cristiano Ronaldo își deschide un club exclusivist în Madrid » Reguli fără precedent! Obiectul strict INTERZIS la intrare
gsp.ro
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Ursuleți de pluș „spânzurați” pe blocuri, decoruri murdare. Scandal la Târgurile de Crăciun din Constanța și Focșani
actualitate.net
image
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
click.ro
image
Marile schimbări astrale ale anului 2026: cine va avea noroc, cine trebuie să fie atent și de ce
click.ro
image
Horoscop 28 noiembrie - 4 decembrie. Berbecii sunt forțați să facă o schimbare, noi oportunități pentru Lei
click.ro
Jane Fonda foto GettyImages 169056496 jpg
„Am făcut atâta sex, încât m-am săturat!” Ce actriță faimoasă a ajuns să refuze întâlnirile intime
okmagazine.ro
Chifle cu gem de caise, Sursa foto shutterstock 2390464819 jpg
Chifle cu gem de caise. Mai pufoase nu există!
clickpentrufemei.ro
mihaela runceanu jpeg
Povestea nemuritoarei Mihaela Runceanu. Unde trăiește liniștit criminalul ei?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mesajul Marianei Moculescu pentru fiica Nidia, după decesul lui Horia Moculescu: „Sper să iasă din vraja neagră”. Sunt șanse ca ele să mai locuiască împreună?
image
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni

OK! Magazine

image
Ce alternativă naturală și regală de Botox folosește Prințesa Kate. Arma sa secretă împotriva îmbătrânirii pentru un ten de divă

Click! Pentru femei

image
De ce și-a modificat Meghan Markle inelul de logodnă de patru ori până acum

Click! Sănătate

image
Horoscopul dragostei pentru decembrie 2025: ce schimbări vor afecta pe toata lumea?