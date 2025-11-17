Anca Alexandrescu susţine că ar fi fost invitată la Ambasada SUA: „Probabil că ceilalți candidați se vor duce. Eu nu!”

Anca Alexandrescu, a cărei candidatură pentru Primăria Bucureşti e susţinută de AUR şi POT, a apărut, de data aceasta ca invitată, în emisiunea pe care până nu demult o modera, în precampanie electorală.

Anca Alexandrescu a fost, duminică seară, invitată în emisiunea care a consacrat-o, de această dată în calitate de candidat la alegerile pentru Primăria Capitalei. Discuția s-a concentrat pe campania electorală a sa și a contracandidaților, principalele probleme cu care se confruntă bucureștenii și care crede ea că sunt așteptările acestora de la viitorul primar general, dar bineînţeles, nu au lipsit nici acuzaţiile cu privire la fostele administraţii.

În cadrul emisiunii, Anca Alexandrescu a dezvăluit că a primit o invitație din partea unui „specialist politic la ambasada SUA, la o discuție cu toți cei patru candidați la Primăria Capitalei”, însă a decis să nu participe.

„Am primit joi o invitație, la ora 12, de la o doamnă, specialist politic la ambasada SUA, care mi-a spus că vrea să mă sune. M-a sunat și mi-a spus: «Știți, noi invităm candidații al discuții, și am decis sa i invitam pe toți cei 4». Eu am spus că pentru mine sunt cetățenii pe primul plan. Nu vreau să o luați ca pe un refuz, dar şi când lucram la Guvern aveam tot aceeași opinii: ambasadele să nu deschidă ușa cu piciorul. I-am spus că nu vin, pentru că pentru mine pe primul plan sunt cetățenii, așa că ne vom vedea în biroul primarului general după ce voi câștiga alegerile. Probabil că ceilalți candidați se vor duce. Eu nu! Nu cred că are treabă Ambasada SUA cu ce vrea primarul să facă la București. Mi-a spus că ei sunt echilibrați, dar le-a spus că nu prea au fost, decât acum, de când a venit Trump. Americanii sunt conectați la alegerile din București, deci ei confirmă că suntem 4 pentru alegeri”, a declarat ea.

Anca Alexandrescu nu a pierdut ocazia de a critica activitatea administrațiilor precedente și actuale, afirmând că acestea au distrus programele sociale și au favorizat grupuri de interese.

„80% din sume se duc pe subvenții, iar oamenii cu venituri mici sunt lăsați în urmă. Trebuie rezolvată problema de fond. Voi avea numai profesioniști în echipa mea și ne vom concentra pe aducerea de bani la buget și pe proiecte reale pentru bucureșteni” a explicat candidata ce vrea să facă dacă va fi aleasă primar general, subliniind că „programul său de eradicare a sărăciei” va include sprijin pentru persoanele cu dizabilități și pentru cei cu venituri mici, vouchere pentru utilități, crearea de magazine accesibile și finalizarea Planului Urbanistic General.

„În cartierul Chitila Triaj oamenii nu au apă și gaze, se încălzesc cu sobe. Sunt 100 de familii izolate de patru linii CFR. În Sectorul 4, parcurile sunt închise de doi ani. Toate aceste situații trebuie remediate” le-a reproşat Anca Alexandrescu celor care au condus până acum Capitala.

Acuzaţii la adresa contracandidaţilor

Nici contracandidaţii săi nu au scăpat de critici, în contextul în care au fost aduse în discuţie rezultatele mai multor sondaje. Iată doar câteva dintre declaraţiile care îi vizează direct pe ceilalţi candidaţi la Primăria Capitalei.

* „Contracandidații mei jignesc oamenii și electoratul. Consideră că este o rușine că mă votează pensionarii. Mă votează și tinerii și cei de vârstă medie.”

* „Băluță îi plătește pe alții să-mi însceneze chestii, Ciucu mai spune despre mine chestii printre dinți.”

* „De ce candidează Drulă la București, pentru că el e parlamentar de Timișoara?! A distrus metroul, acum ne amenință că dacă nu iese el primar 8 ani or să fie probleme la metrou. Trebuie făcut pasajul de la Petricani. De ce Drulă nu i-a dar metroul lui Nicușor?”

* „Domnul Drulă e outsider acum, dar ei dau sondaje false, creând impresia că nu am șanse.”

* „În spatele investițiilor la Sector 4 sunt penali. Alexandru Manciu, Antonios Caprarar, dar și Pirpiliu. Băluță a asociat primăria cu o asociație care promovează transgenderii și lesbi. Cristof Laioș era șeful acestui ONG fiind arestat că racola tineri pentru prostituție”.

* „Toți au pus tunurile pe mine. Unii s-au descalificat singuri”.

* „Cât tupeu are USR să spună că eu sunt cu PSD. PSD oricum a ajuns să fie mai userist decât USR. Ei sunt împreună la guvernare și au distrus afaceri românești. Ei nu pot ieși cu programe pentru oameni, nu au empatie. Nu stau de vorbă cu oamenii, nu au empatie”.

* „Domnul Ciucu, ia uite, a dat târgul de Crăciun către cei de la Untold. „Fantezia Untold” se numește, pentru 25 de ani. Mă, pentru 25 de ani!”, sunt doar câteva dintre afirmaţiile făcute de Anca Alexandrescu la adresa principalilor contracandidaţi.

„Singurul sondaj va fi la vot. Degeaba se îmbată unii cu apă, dacă oamenii ies la urne, Bucureștiul va avea parte de administrația pe care o merită”, este concluzia ei.