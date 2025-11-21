search
Vineri, 21 Noiembrie 2025
AEP respinge facturi de milioane de la AUR către Realitatea Plus din campania lui Simion. Reacția Ancăi Alexandrescu

Publicat:

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a respins rambursarea a 17 milioane de lei din totalul cheltuielilor de campanie declarate de George Simion în cursa prezidențială din primăvara lui 2025. 

FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea
FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea

Potrivit informațiilor publicate de Snoop.ro, din cele 69 de milioane de lei cheltuite, 23,4 milioane au fost plătite către Realitatea Plus, însă doar 6 milioane au fost validate de instituție. 

Un exemplu de cheltuială nerecunoscută este datat 12 mai 2025, zi în care televiziunea ar fi încasat aproape 1 milion de euro pentru o serie de emisiuni difuzate în aceeași zi, finanțate de AUR și George Simion. În acea perioadă, AUR avea în derulare un contract de 9 milioane de lei cu DBV Media House – companie controlată de soția patronului Realitatea Plus, Daniela-Madi Păcuraru. Contractul viza promovarea lui George Simion în campania pentru primul tur și a fost extins după ce acesta a intrat în turul al doilea.

Conform sursei citate, un minut de promovare la Realitatea Plus costa 3.500 de euro în intervalele de maximă audiență. Totuși, AEP a constatat că multe dintre emisiunile facturate drept promovare electorală erau programe obișnuite ale postului, fără caracter de campanie. Instituția a validat doar segmentele în care Simion era prezent în studio sau în care conținutul avea clar rol de promovare.

Recordul financiar este deținut de emisiunea „Culisele Statului Paralel” din 12 mai, moderată de Anca Alexandrescu, evaluată la peste 450.000 de euro — deși liderul AUR nu a participat.

George Simion a anunțat marți că va contesta în instanță decizia AEP, calificând argumentele instituției drept „inventate”.

„Atacurile vizează şi un post de televiziune, Realitatea TV. Noi am colaborat cu mai multe televiziuni în 2024, 2025, din toate aceste organe media vedem niște decizii fățiș împotriva mass-mediei care prezintă și vocea opoziției”, a declarat Simion.

Acesta a spus că va sesiza și instituții europene și internaționale, inclusiv Departamentul de Stat al SUA, pe tema „abuzurilor AEP”.

Reacția Ancăi Alexandrescu 

Moderatorul Realitatea Plus, Anca Alexandrescu, a avut o reacție dură pe Facebook:

„O televiziune privată are dreptul să îşi pună ce tarife doreşte! Că aşa e în democraţia aia pe care voi nu o mai vreţi! În dictatura voastră tot ce e permis vouă, nouă nu ne este!”, a scris aceasta, distribuind și un material al Snoop.ro despre banii cheltuiți în campanie de contracandidatul Nicușor Dan.

Pierderi masive pentru AUR după campanii

Primul tur al prezidențialelor l-a costat pe George Simion 41,2 milioane de lei, iar turul al doilea — 27,9 milioane. Candidații care depășesc pragul de 3% pot cere rambursarea cheltuielilor dacă banii nu provin din subvenția de la stat.

În 2024, AEP a decis că AUR trebuie să returneze 26 de milioane de lei, din cauza unor nereguli și a împrumuturilor primite de la patronul Realitatea Plus. Decizia a fost contestată în instanță.

În total, AUR se confruntă cu pierderi financiare de aproape 50 de milioane de lei — echivalentul a 10 milioane de euro — după europarlamentarele din 2024 și prezidențialele din 2025, o sumă comparabilă cu subvenția anuală a partidului.

