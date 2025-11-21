Makavelli s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei în favoarea Ancăi Alexandrescu. Reacția lui George Simion

Virgil Zidaru, cunoscut în spațiul public ca Makavelli, candidat independent pentru funcția de primar general al Capitalei a anunțat vineri că se retrage din cursă în favoarea Ancăi Alexandrescu, susținută de AUR.

”Vreau să le transmit că nu e vorba despre dezbinare, ci de unitate. Pentru că toți suntem români consider că este nevoie să ne unim, când vine vorba de această chestie, ce se numește popor român. Atunci, îmi anunț retragerea din candidatură, în favoarea doamnei Anca Alexandrescu și în favoarea poporului român. Voi continua lupta, pentru ca tinerii din ziua de azi să nu ajungă așa cum am ajuns eu, într-o situație de viață mai diferită”, a spus Makavelli la Realitatea TV.

În urma acestui anunț, George Simion, liderul AUR, a scris pe Facebook că îl felicită pe Makavelli pentru decizia sa.

”Felicitări Makavelli pentru retragerea în favoarea Ancăi Alexandrescu! Unirea poporului român e unica soluție!”, a scrie Simion.

În cadrul unui sondaj din octombrie, Makaveli era cotat cu 5% în preferințele electoratului, pentru ca în ultimul sondaj apărut să scadă la 4%.

Makaveli a devenit cunoscut publicului larg după anularea alegerilor prezidențiale 2024 și devoalarea rețelei de susținători de pe TikTok ai lui Călin Georgescu, fiind unul dintre cei care l-au propulsat pe acest candidat, prin acțiunile din mediul online, în turul II. Astăzi, contul său de TikTok are aproape 420.000 de urmăritori.