Fostul soț al Andreei Bălan, actorul George Burcea, candidatul POT pentru Primăria Capitalei. În 2022 era condamnat pentru conducere sub influența drogurilor

Actorul George Burcea a anunțat pe rețelele de socializare că va candida la funcția de primar al Bucureștiului, cu sprijinul Partidului Oamenilor Tineri (POT).

„Astăzi îmi anunț oficial candidatura pentru funcția de Primar al Bucureștiului. România a fost condusă de aceleași partide timp de 35 de ani – iar rezultatele se văd în fiecare colț al acestui oraș. E timpul ca Bucureștiul să aibă o conducere care lucrează pentru oameni.

Candidez alături de Partidul Oamenilor Tineri – o echipă care crede că România trebuie eliberată și că schimbarea reală începe de la generația tânără. Dacă locuiești în București și crezi, ca mine, că orașul nostru poate deveni curat și viu – adaugă-ți semnătura pentru susținerea candidaturii mele”, a transmis Burcea.

Cine este George Burcea

George Burcea este cunoscut în special ca actor, dar notorietatea sa a crescut după căsătoria cu artista Andreea Bălan, cu care are două fiice, Ella și Clara.

Cel mai cunoscut rol al său este cel al lui Lurch, în serialul „Wednesday“.

În 2020 a fost prins la volan sub influența drogurilor. Incidentul a avut loc în apropiere de casa Andreei Bălan, unde locuia la acel moment și a fost condamnat pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, după ce a ieșit pozitiv pentru cocaină.

Se strâng candidaturile pentru capitală

Pe lângă cei trei candidați anunțați ai coaliției, Ciprian Cicu, Daniel Băluță și Cătălin Drulă, și-au mai anunțat intenția de a se înscrie în cursă Anca Alexandrescu, ca independent, fostul eurodeputat Vlad Gheorghe, tot ca independent, fostul primar al sectorului 3 Liviu Negoiță (PUSL), vicepreședintele fundației Eco-Civica Dan Trifu și Ana Ciceală (SENS).