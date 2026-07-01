search
Miercuri, 1 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

România, pe „pilot automat” până în toamnă. Parlamentul pleacă în vacanță, Cabinetul Bolojan rămâne la Palatul Victoria

0
Analize Adevărul
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Parlamentul a intrat oficial în vacanță până la 31 august, astfel încât sunt șanse mari ca guvernul interimar condus de Ilie Bolojan să rămână la Palatul Victoria până în luna septembrie. Deși teoretic se poate organiza o sesiune parlamentară extraordinară pentru un vot de învestitură, este greu de crezut că acest lucru se va întâmpla având în vedere că mulți dintre senatori și deputați vor fi plecați în concedii. 

Plenul reunit al Parlamentului României. FOTO: Inquam Photos
Plenul reunit al Parlamentului României. FOTO: Inquam Photos

Negocierile pentru formarea noului Guvern au ajuns din nou într-un punct mort, după ce liderii partidelor fostei coaliții nu au reușit să cadă de acord asupra viitorului prim-ministru. PSD și-a oficializat susținerea pentru Sorin Grindeanu, în timp ce PNL, USR și UDMR merg pe varianta europarlamentarului Siegfried Mureșan. În lipsa unor concesii din partea oricărei tabere, discuțiile rămân blocate.

Întrebat marți, după întâlnirea bianuală cu ambasadorii statelor europene, cât timp este dispus să mai aștepte înainte de desemnarea unui nou prim-ministru, președintele Nicușor Dan a declarat că așteaptă ca partidele să ajungă la un consens.

„Aștept partidele. Repet, responsabilitatea-i la ele și aștept ca ele să vină cu soluții de majoritate. Cred că așteptarea oamenilor este să ieșim din criza asta politică”, a spus Nicușor Dan.

La rândul său, liderul UDMR, Kelemen Hunor s-a declarat pesimist în privința învestirii unui guvern mai devreme de finele lunii iulie. 

„Cred că după 2-3 săptămâni, până la finalul lunii iulie să găsim o soluție. În continuare cred că e nevoie de un guvern majoritar, dacă nu se poate vechea coaliție, poate un guvern PSD-PNL-UDMR cum a mai fost, cu miniștri propuși de partide și majoritate simplă cel puțin până anul viitor”, a declarat luni liderul UDMR.

„Toți actorii politici sunt blocați în propriile poziții”

Așadar, nu se întrevede nicio ieșire din acest blocaj, cel puțin în următoarele săptămâni. În opinia analistului politic Vlad Adamescu, partidele politice par să se fi împăcat cu această idee.

„Din ce am văzut în ultimele câteva zile, suntem foarte departe. Pare că principalele partide, PSD, PNL și USR, s-au resemnat cu ideea că nu vom avea un guvern cu puteri depline înainte de vacanța parlamentară, deci cel mai probabil până prin septembrie. Cam aceasta este situația”, a explicat Vlad Adamescu.

Deși din punct de vedere legal oricând Parlamentul poate demara procedurile pentru învestirea unui guvern, chiar și în perioada vacanței parlamentare, acest lucru pare în acest moment dificil de realizat. În primul rând, explică Vlad Petri, așa-numitele linii roșii trasate de partide fac dificilă ajungerea la un consens. De asemenea, președintele Nicușor Dan și-a știrbit puternic poziția de mediator după eșecul învestirii guvernului Veștea.

„Este cam același motiv pentru care nu s-a format un guvern de când a picat în Parlament guvernul propus de Ilie Bolojan. Toți actorii politici sunt complet intransigenți și, într-un fel, fiecare are partea lui de dreptate. Și PNL are argumentele sale. Ilie Bolojan a fost acuzat că și-ar fi schimbat poziția, dar el nu a spus niciodată că va vota un guvern minoritar PSD în orice condiții. De cealaltă parte, PSD insistă să vină primul la guvernare, într-o formulă minoritară care, la un moment dat, părea că ar putea fi o soluție temporară, urmată de o rotație. Practic, toți actorii politici sunt blocați în propriile poziții, iar președintele Nicușor Dan nu reușește să scoată țara din acest impas. Mai ales după eșecul desemnării făcute în grabă, fără consultări reale cu partidele. Acest eșec i-a slăbit autoritatea și a arătat că nu poate rezolva singur criza”, a explicat Vlad Adamescu.

Cum poate un Guvern demis să demaște adevărata majoritate reformistă din România

Miliardele de euro din PNRR, în pericol

Dacă guvernul interimar condus de Ilie Bolojan poate foarte bine să administreze treburile curente ale țării, marea problemă o reprezintă incapacitatea acestuia de a emite actele normative necesare îndeplinirii obligaților asumate prin PNRR. În caz contrar, există riscul ca România să piardă mai multe miliarde de euro din granturile puse la dispoziție prin acest program de către Uniunea Europeană. 

„Din punctul meu de vedere, ar trebui convocată o sesiune extraordinară a Parlamentului, dacă se ajunge la deblocarea situației politice între liderii partidelor și președintele Nicușor Dan. Mai există însă un motiv foarte important pentru care Parlamentul ar trebui să fie în sesiune. În lipsa unui guvern cu puteri depline, Executivul nu poate adopta ordonanțe de urgență. De aceea este nevoie ca Parlamentul să fie la București și să poată vota proiectele de lege necesare pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR, care trebuie adoptate până la 31 august. Este vorba despre șapte proiecte legislative importante: reforma ANAF, investiții în cercetare și dezvoltare, măsuri privind integritatea publică, legea salarizării, investiții în energie regenerabilă, închiderea unor termocentrale pe cărbune și alte măsuri asumate prin PNRR. Fără un guvern cu puteri depline, ordonanțele de urgență nu pot fi folosite, iar Parlamentul trebuie să legifereze. Din acest motiv, parlamentarii nu ar trebui să plece în vacanță. Dacă începe vacanța parlamentară, va fi foarte greu pentru liderii de grup să își aducă parlamentarii înapoi la București pentru voturi decisive. Într-un Parlament cu majorități fragile, chiar și 10 sau 20 de voturi pot schimba rezultatul”, a subliniat analistul politic.

O altă problemă importantă ține de procedura de învestire a guvernului, care nu permite vot la distanță și presupune prezența fizică a parlamentarilor în plen. În acest context, mulți aleși vor pleca în concedii în afara țării, ceea ce ar face dificilă mobilizarea lor chiar și în cazul unui vot decisiv pentru învestirea guvernului.

„La învestirea guvernului nu se poate vota de la distanță, pentru că este vot cu bile, deci teoretic secret. Parlamentarii trebuie să fie prezenți în sală. De altfel, ar trebui să fie la București și pentru proiectele legislative importante, tocmai pentru că acestea trebuie dezbătute și adoptate în condiții normale. Am văzut deja discuții și scandaluri în comisii legate de cvorum și prezență pe proiecte din PNRR. Până la urmă vorbim despre sute de milioane de euro, iar în astfel de situații prezența parlamentarilor este esențială”, a subliniat analistul politic.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Opțiunea Ceaușescu” și trădarea Chinei: Care sunt marile amenințări la adresa lui Putin și ce semne prevestesc sfârșitul regimului său
digi24.ro
image
Eurostat: România, pe primul loc în UE la taxarea salariilor. Cât din venitul brut ajunge la stat
stirileprotv.ro
image
Arma secretă a lui Nicușor Dan din Constituție. Cum i-ar putea trimite pe parlamentari „în vacanță” definitiv. Fostul şef al CCR, Augustin Zegrean: „Nu e obligatoriu, dar poate s-o facă”
gandul.ro
image
VESTE BUNĂ! Elevii care întârzie la BAC la Matematică sau Istorie din cauza furtunilor pot susține examenul la ora 13:00
mediafax.ro
image
De ce nu a votat, de fapt, Gigi Becali modificările aduse Legii 4. Cum a fost explicată decizia patronului FCSB. Exclusiv
fanatik.ro
image
Elevii care nu ajung la probele la matematică și istorie de la Bac 2026 la ora 9:00 dau examenul la ora 13:00
libertatea.ro
image
Caz șocant în România: o mamă a încercat să-și sufoce copilul, sub privirile tatălui, care nu a intervenit
digi24.ro
image
„Diana-braziliana” a onorat pariul pierdut cu Dan Alexa, în direct la TV: „Băi, dar le face! Eu nu am crezut”
gsp.ro
image
Serena Williams, gest urât după ce a fost eliminată de la Wimbledon chiar în runda inaugurală
digisport.ro
image
Anca Serea, surprinsă de inundații în drum spre examenul fiicei sale: „Un Bac altfel!”. Ce i s-a întâmplat
click.ro
image
"Negustorul Morții" amenință România de la Moscova, într-un interviu pentru Tucker Carlson. "Rusia va ataca"
antena3.ro
image
Încă o multinaţională taie în carne vie şi dă afară 9.000 de angajaţi, inclusiv în România. Anunţul a venit luni
zf.ro
image
Subiectele la matematică de la BAC 2026, publicate astăzi
observatornews.ro
image
A confundat BAC-ul cu NUBA! Cum s-a putut îmbrăca un elev din Mehedinți la Bacalaureat depășește orice imaginație
cancan.ro
image
Pensiile cresc azi în Bulgaria. Vor fi cu 20€ mai mari ca la noi. Pensionarii români au pierdut 120€ în 2 ani
newsweek.ro
image
Ramona Olaru, dialog incendiar cu Dan Alexa. Propunerea care a încins totul: „Ce pot eu să-ți ofer pentru asta?”
prosport.ro
image
Prima scumpire a motorinei după expirarea reducerii accizei. Cât plătești în plus pentru un plin, în funcție de rezervorul mașinii
playtech.ro
image
Valentin Ţicu, transfer surpriză în SuperLiga după plecarea de la Dinamo! A fost prezentat oficial. Update
fanatik.ro
image
De ce resimțim căldura mai tare decât acum 10-15 ani. „Orașele s-au mărit și sursele de căldură din orașe s-au intensificat. Nu există interes pentru crearea unor păduri”
ziare.com
image
Lovitură de proporții: Jurgen Klopp a spus "DA" și e gata să revină pe bancă
digisport.ro
image
Mesajul transmis de Oana Roman din vacanța în Franța. La ce concluzie a ajuns vedeta: „Nu mai pierdeți timp”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Transformare radicală a lui Dan Petrescu, după 10 luni de luptă cu boala. Cum arată acum. Imagine foarte RARĂ cu el. În compania cui a fost fotografiat / FOTO
romaniatv.net
image
Horoscop 1 iulie 2026. Luna începe cu surprize uriașe! O zodie primește vestea pe care o aștepta de mult, iar alta trebuie să ia o decizie crucială
mediaflux.ro
image
Anonimul care și-a vândut toate hainele pentru fiul bolnav a fost umilit public, iar acum a șocat istoria fotbalului!
gsp.ro
image
VIDEO | Călin Georgescu, atac furibund la adresa Ancăi Alexandrescu. S-au certat în direct Realitatea PLUS, cu acuzații de lipsă de caracter: „Nu mai susțineți o marionetă!”
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Anca Țurcașiu s-a întors pe băncile școlii, la 56 de ani. Ce studiază actrița: „Vârsta nu este o limită”
click.ro
image
Zodia care va avea o surpriză neașteptată în dragoste pe 3 iulie. Va fi o zi memorabilă pentru acest nativ
click.ro
image
Cine e „cocoșul” în familia Măruță. David și Eva au spus adevărul: „Mama e mai...”
click.ro
Regina Suthida a Thailandei și Brigitte Macron la Palatul Elysee profimedia 1113374184 jpg
73 de ani versus 48 de ani! Cine se ține atât de bine „sus pe toc” și la vârsta pensionării?
okmagazine.ro
Budinca de orez Sursa foto shutterstock 2570084045 jpg
Răsfăț rece pentru zile fierbinți: budincă de orez
clickpentrufemei.ro
Via Appia, unul dintre cele mai vechi și mai importante drumuri strategice ale Imperiului Roman (© Livioandronico2013 / Wikimedia Commons)
Cum au construit romanii drumuri atât de drepte?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce diferență de vârstă este între Paula Chirilă și Dan Giuvelic: „L-am întrebat câți ani are și am zis aoleu”
image
Anca Țurcașiu s-a întors pe băncile școlii, la 56 de ani. Ce studiază actrița: „Vârsta nu este o limită”

OK! Magazine

image
73 de ani versus 48 de ani! Cine se ține atât de bine „sus pe toc” și la vârsta pensionării?

Click! Pentru femei

image
Interzis la 75 de ani! O actriță de la Hollywood spune ce ar putea s-o ucidă

Click! Sănătate

image
7 simptome frecvente ale cancerului pancreatic