România, pe „pilot automat” până în toamnă. Parlamentul pleacă în vacanță, Cabinetul Bolojan rămâne la Palatul Victoria

Parlamentul a intrat oficial în vacanță până la 31 august, astfel încât sunt șanse mari ca guvernul interimar condus de Ilie Bolojan să rămână la Palatul Victoria până în luna septembrie. Deși teoretic se poate organiza o sesiune parlamentară extraordinară pentru un vot de învestitură, este greu de crezut că acest lucru se va întâmpla având în vedere că mulți dintre senatori și deputați vor fi plecați în concedii.

Negocierile pentru formarea noului Guvern au ajuns din nou într-un punct mort, după ce liderii partidelor fostei coaliții nu au reușit să cadă de acord asupra viitorului prim-ministru. PSD și-a oficializat susținerea pentru Sorin Grindeanu, în timp ce PNL, USR și UDMR merg pe varianta europarlamentarului Siegfried Mureșan. În lipsa unor concesii din partea oricărei tabere, discuțiile rămân blocate.

Întrebat marți, după întâlnirea bianuală cu ambasadorii statelor europene, cât timp este dispus să mai aștepte înainte de desemnarea unui nou prim-ministru, președintele Nicușor Dan a declarat că așteaptă ca partidele să ajungă la un consens.

„Aștept partidele. Repet, responsabilitatea-i la ele și aștept ca ele să vină cu soluții de majoritate. Cred că așteptarea oamenilor este să ieșim din criza asta politică”, a spus Nicușor Dan.

La rândul său, liderul UDMR, Kelemen Hunor s-a declarat pesimist în privința învestirii unui guvern mai devreme de finele lunii iulie.

„Cred că după 2-3 săptămâni, până la finalul lunii iulie să găsim o soluție. În continuare cred că e nevoie de un guvern majoritar, dacă nu se poate vechea coaliție, poate un guvern PSD-PNL-UDMR cum a mai fost, cu miniștri propuși de partide și majoritate simplă cel puțin până anul viitor”, a declarat luni liderul UDMR.

„Toți actorii politici sunt blocați în propriile poziții”

Așadar, nu se întrevede nicio ieșire din acest blocaj, cel puțin în următoarele săptămâni. În opinia analistului politic Vlad Adamescu, partidele politice par să se fi împăcat cu această idee.

„Din ce am văzut în ultimele câteva zile, suntem foarte departe. Pare că principalele partide, PSD, PNL și USR, s-au resemnat cu ideea că nu vom avea un guvern cu puteri depline înainte de vacanța parlamentară, deci cel mai probabil până prin septembrie. Cam aceasta este situația”, a explicat Vlad Adamescu.

Deși din punct de vedere legal oricând Parlamentul poate demara procedurile pentru învestirea unui guvern, chiar și în perioada vacanței parlamentare, acest lucru pare în acest moment dificil de realizat. În primul rând, explică Vlad Petri, așa-numitele linii roșii trasate de partide fac dificilă ajungerea la un consens. De asemenea, președintele Nicușor Dan și-a știrbit puternic poziția de mediator după eșecul învestirii guvernului Veștea.

„Este cam același motiv pentru care nu s-a format un guvern de când a picat în Parlament guvernul propus de Ilie Bolojan. Toți actorii politici sunt complet intransigenți și, într-un fel, fiecare are partea lui de dreptate. Și PNL are argumentele sale. Ilie Bolojan a fost acuzat că și-ar fi schimbat poziția, dar el nu a spus niciodată că va vota un guvern minoritar PSD în orice condiții. De cealaltă parte, PSD insistă să vină primul la guvernare, într-o formulă minoritară care, la un moment dat, părea că ar putea fi o soluție temporară, urmată de o rotație. Practic, toți actorii politici sunt blocați în propriile poziții, iar președintele Nicușor Dan nu reușește să scoată țara din acest impas. Mai ales după eșecul desemnării făcute în grabă, fără consultări reale cu partidele. Acest eșec i-a slăbit autoritatea și a arătat că nu poate rezolva singur criza”, a explicat Vlad Adamescu.

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Miliardele de euro din PNRR, în pericol

Dacă guvernul interimar condus de Ilie Bolojan poate foarte bine să administreze treburile curente ale țării, marea problemă o reprezintă incapacitatea acestuia de a emite actele normative necesare îndeplinirii obligaților asumate prin PNRR. În caz contrar, există riscul ca România să piardă mai multe miliarde de euro din granturile puse la dispoziție prin acest program de către Uniunea Europeană.

„Din punctul meu de vedere, ar trebui convocată o sesiune extraordinară a Parlamentului, dacă se ajunge la deblocarea situației politice între liderii partidelor și președintele Nicușor Dan. Mai există însă un motiv foarte important pentru care Parlamentul ar trebui să fie în sesiune. În lipsa unui guvern cu puteri depline, Executivul nu poate adopta ordonanțe de urgență. De aceea este nevoie ca Parlamentul să fie la București și să poată vota proiectele de lege necesare pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR, care trebuie adoptate până la 31 august. Este vorba despre șapte proiecte legislative importante: reforma ANAF, investiții în cercetare și dezvoltare, măsuri privind integritatea publică, legea salarizării, investiții în energie regenerabilă, închiderea unor termocentrale pe cărbune și alte măsuri asumate prin PNRR. Fără un guvern cu puteri depline, ordonanțele de urgență nu pot fi folosite, iar Parlamentul trebuie să legifereze. Din acest motiv, parlamentarii nu ar trebui să plece în vacanță. Dacă începe vacanța parlamentară, va fi foarte greu pentru liderii de grup să își aducă parlamentarii înapoi la București pentru voturi decisive. Într-un Parlament cu majorități fragile, chiar și 10 sau 20 de voturi pot schimba rezultatul”, a subliniat analistul politic.

O altă problemă importantă ține de procedura de învestire a guvernului, care nu permite vot la distanță și presupune prezența fizică a parlamentarilor în plen. În acest context, mulți aleși vor pleca în concedii în afara țării, ceea ce ar face dificilă mobilizarea lor chiar și în cazul unui vot decisiv pentru învestirea guvernului.

„La învestirea guvernului nu se poate vota de la distanță, pentru că este vot cu bile, deci teoretic secret. Parlamentarii trebuie să fie prezenți în sală. De altfel, ar trebui să fie la București și pentru proiectele legislative importante, tocmai pentru că acestea trebuie dezbătute și adoptate în condiții normale. Am văzut deja discuții și scandaluri în comisii legate de cvorum și prezență pe proiecte din PNRR. Până la urmă vorbim despre sute de milioane de euro, iar în astfel de situații prezența parlamentarilor este esențială”, a subliniat analistul politic.