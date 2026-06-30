SURSE Președintele Nicușor Dan este pregătit pentru orice compromis politic. Linia roșie rămâne un guvern cu AUR

Discuțiile dintre partidele politice rămân blocate în contextul în care surse politice susțin că există o presiune tot mai mare pentru formarea rapidă a unui guvern, chiar și în baza unor compromisuri majore între formațiuni.

Deși criza politică apasă greu, sursele indică faptul că în următoarele două săptămâni nu există așteptări privind rezolvarea blocajului. Situația s-ar putea prelungi mult mai mult decât se anticipa inițial: s-ar putea ajunge și până la 31 august cu acest guvern interimar.

Ce s-a întâmplat la discuția tensionată cu Bolojan

Cu toate acestea, președintele nu a primit nicio solicitare oficială din partea vreunui lider politic pentru a rechema partidele la consultări la Palatul Cotroceni în regim de urgență.

Potrivit surselor, reprezentanții PNL s-au prezentat la discuțiile de joi cu o listă lungă de pretenții și propuneri, iar PSD ar fi fost de acord cu liniile mari.

Vineri, însă, atmosfera s-a tensionat. Deși în spațiul public au apărut informații potrivit cărora șeful statului ar fi urlat, ar fi amenințat și ar fi ieșit din sală, sursele politice susțin că acesta ar fi fost calm, însă i-a reproșat direct lui Ilie Bolojan că nu este normal să își schimbe poziția de la o negociere oficială la alta.

Linia roșie numită AUR

Mesajul care vine dinspre Cotroceni este unul de maximă presiune. Șeful statului le-ar fi transmis partidelor că este gata să accepte aproape orice variantă, prioritatea absolută fiind stabilitatea executivă.

Linia roșie rămâne, însă, AUR. Șeful statului nu acceptă un Executiv din care să facă parte membri ai formațiunii politice conduse de George Simion. Cu toate acestea, sursele politice au dat de înțeles că Nicușor Dan nu s-ar fi opus complet scenariului în care Guvernul Veștea ar fi trecut cu ajutorul voturilor AUR.

Cine câștigă și cine pierde dacă Sorin Grindeanu revine premier. Radiografia celor două luni de blocaj politic

Nicușor Dan a comentat, în timpul vizitei sale la Gdansk (Polonia) de săptămâna trecută, discuțiile dintre premierul desemnat Adrian Veștea și reprezentanții AUR. El a precizat că nu a fost informat în momentul în care Adrian Veștea a decis să poarte discuții cu AUR. Președintele a insistat că nu ar fi putut interveni în acest proces, întrucât ar fi depășit limitele constituționale ale funcției sale.

Amintim că în seara de 22 iunie, înaintea începerii votului în Parlament, premierul desemnat Adrian Veștea a mers la sediul AUR pentru discuții privind o posibilă susținere în plen, după ce liderul formațiunii, George Simion, a anunțat public că îl așteaptă la o întrevedere.

Pericolul junk

Miza instalării rapide a unui guvern este și una de siguranță economică. Dacă România va fi retrogradată la categoria „junk” (investiție speculativă), situația va fi una extrem de „tristă”, spun sursele. Afirmațiile vin în contextul în care agenția de rating Moody’s a atras atenția, într-un comentariu publicat vineri, asupra incertitudinii politice prelungite și a lipsei unei majorități parlamentare funcționale, care pot pune presiune pe procesul de consolidare fiscală și pe implementarea reformelor asumate de România.

Totuși, semnalul de la București este că vor exista discuții dure cu partenerii externi. Sursele politice mai susțin că „nu convine Europei” și monedei euro ca România să ajungă în această situație; în ceea ce privește legea salarizării - pentru aceasta este nevoie de un guvern puternic.

Amintim că președintele României, Nicușor Dan, a declarat, după întâlnirea bianuală cu ambasadorii statelor europene, că instituțiile statului funcționează în continuare, în ciuda faptului că Executivul este interimar, și a subliniat că există un acord politic privind respectarea bugetului, reducerea deficitului și implementarea reformelor din PNRR.