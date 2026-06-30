7 riscuri majore pentru România

Cu o săptămână înaintea summitului NATO de la Ankara, România nu are guvern legitim, iar credibilitatea ei în interiorul Alianței e pe muchie de cuțit după o decizie judecătorească care ar putea avea consecințe grave.

Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) nu a găsit o soluție clară după ce Curtea de Apel București a suspendat pentru o lună serviciile ROMATSA - Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian, singurul furnizor de navigație aeriană din România. Decizia nu e definitivă, dar CSAT se teme că suspendarea activității acestei regii autonome ar putea produce „o vulnerabilitate sistemică majoră la adresa securității naționale”, „erodând sever credibilitatea României de furnizor de securitate regională”.

Înaintea celui mai important Summit al Alianței Nord-Atlantice din ultimii ani, care încheie o epocă și deschide o nouă etapă, NATO 3.0, România se află într-o poziție complicată: incapabilă de aproape două luni să aibă un nou guvern, după ce cabinetul Bolojan a fost dat jos prin moțiunea de cenzură PSD-AUR și foarte vulnerabilă din interior și exterior:

(1) Nepotismul și regulile precare au făcut ca situația de la ROMATSA să evolueze în 7 ani de la un scandal de discriminare la o criză de securitate națională. 12 absolvenți ai Școlii Superioare de Aviație Civilă au încercat să se angajeze în 2019 în funcții de controlori de trafic aerian. Posturile existau, dar nu au fost scoase la concurs, ci ocupate printr-o selecție internă. Cei 12 au sesizat Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, care a decis în februarie 2020 că „faptele sesizate reprezintă discriminare”. O parte dintre cei 12 au dat ROMATSA în judecată și au câștigat despăgubiri semnificative. Alții au insistat și mai mult, cerând suspendarea licenței ROMATSA, pentru că nici după toate procesele nu a vrut să scoată posturile la concurs. Instanța le-a dat dreptate la sfârșitul lunii februarie, dar ROMATSA a făcut recurs. Dacă sentința ar rămâne definitivă, aterizările și decolările ar deveni riscante și, potrivit CSAT, ar duce la „degradarea imediată a supravegherii spațiului aerian integrat și perturbarea misiunilor tactice sau logistice ale NATO pe Flancul Estic”.

Izolare geostrategică

(2) Justiția continuă să funcționeze deficitar și să adauge crize suplimentare celor existente. Adesea deciziile oscilează între limitele exagerărilor: de la tergiversarea dosarelor până la prescrierea faptelor la discrepanțe care aruncă țara în „izolare geostrategică”. Judecătoarea Liliana-Cătălina Alexe a transformat un dosar de discriminare într-o problemă de securitate națională. Ar putea fi sancționată de Inspecția Judiciară, dar între timp ar putea fi paralizat spațiul aerian autohton. Altminteri, creșterile salariale pe care judecătorii și le stabilesc singuri, încălcând principiul separației puterilor în stat, nu pot fi oprite de nimeni în România

(3) Consiliul Suprem de Apărare a Țării a avut nevoie de 4 luni pentru a pune pe agendă problema ROMATSA, a cărei suspendare ar putea bloca până la 3000 de zboruri pe zi în spațiul țării. E posibil ca serviciile secrete să fi lăsat lucrurile în suspans până aproape de limită? Doar pentru a descoperi și românii cât de expuși sunt? Sau poate totul a fost lăsat până în ultima clipă pentru ca România să-și arate din nou imaginea neputinței și a temerilor că amenințările din interior pot fi mereu mai mari decât cele din exterior.

Rusia monitorizează neputințele României

(4) Testul dronei rusești care a aterizat pe un bloc în Galați nu a fost analizat pentru a scoate la iveală a cui responsabilitate era să oprească acel aparat înainte de a ajunge în oraș. Pe mai departe, nimeni nu e de vină că România nu poate reacționa prompt atunci când e în pericol.

(5) Nu doar Rusia monitorizează neputințele autohtone, ci și NATO, pentru a ști, dincolo de retorică, felul în care își relaxează loialitățile Aliații. Nepublicarea Raportului privind anularea alegerilor din 2024 intră în aceeași categorie.

(6) Încercarea social-democraților de a transforma AUR într-un partid acceptabil și eventual de a se baza pe voturile suveraniștilor pentru susținerea viitorului guvern ar putea ridica riscuri majore pentru poziția României, dacă aceștia vor cere oprirea oricărui ajutor către Ucraina. Lozinca e deja folosită de AUR pentru susținătorii săi.

(7) România riscă, de asemenea, să meargă la summitul de la Ankara nepregătită, fiindcă deocamdată oficialii discută doar despre securitatea la Marea Neagră, zona cea mai importantă pentru România, de unde vin, de altfel, și marile pericole.

În vreme ce E5, formatul marilor puteri europene (Germania, Franța, Italia, Polonia, Marea Britanie) merge la summitul de săptămâna viitoare de la Ankara cu câteva planuri clare, Turcia își mută strategia spre Europa, iar șefa diplomației europene Kaja Kallas subliniază că Alianța se confruntă cu presiuni serioase, România e prinsă în capcana crizelor suprapuse. Țara se arată slabă, vulnerabilă și resemnată. Între indiferența înalților oficiali și sabotajele sprijinite din exterior, România se căznește să meargă înainte, dar a pierdut demult cursa cu Polonia și statele baltice.

Sabina Fati - DW