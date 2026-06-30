„Nu vreau să ne jucăm de-a prim-ministrul”. Cum explică Nicușor Dan blocajul politic

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, 30 iunie, de ce, de această dată, nu dorește să desemneze un candidat înainte ca partidele să demonstreze că există o majoritate parlamentară.

Întrebat marți, după întâlnirea bianuală cu ambasadorii statelor europene, cât timp este dispus să mai aștepte înainte de desemnarea unui nou prim-ministru, șeful statului a reiterat că decizia depinde de partidele parlamentare.

„Aștept partidele. Repet, responsabilitatea-i la ele și aștept ca ele să vină cu soluții de majoritate. Cred că așteptarea oamenilor este să ieșim din criza asta politică”, a spus Nicușor Dan.

Președintele mai precizează:

„Spre deosebire de situațiile anterioare, în care era o așteptare rezonabilă că guvernul trece, acum este o certitudine că nu trece și nu vreau să facem un exercițiu de «hai să ne jucăm de-a prim-ministrul» și de-a desemnarea guvernului”.

Șeful statului a menționat că își asumă o parte din responsabilitatea pentru actuala criză politică, precizând că toți actorii implicați au făcut greșeli.

„Evident, toată lumea greșește”, a afirmat președintele.

Nicușor Dan a explicat că proiectul coaliției formate din patru partide și reprezentanții minorităților naționale rămânea, în opinia sa, cea mai bună soluție pentru România.

„Noi am plecat acum un an cu soluția, în continuare în opinia mea, cea mai bună pentru România, a acestui guvern de patru partide plus minorități. Și într-un an de zile, fiecare din noi puteam să facem mai mult, astfel încât coaliția asta să reziste”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele României a mai fost întrebat marți dacă ia în calcul alegerile anticipate în cazul în care partidele nu vor ajunge la un acord, răspunsul său fiind că acest scenariu nu este exclus.

„Cred că această posibilitate există. Nu suntem încă în calendarul ei”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele s-a declarat însă optimist că România va evita o deteriorare a situației economice.

„I-am rugat deja pe liderii partidelor (...) să le spună evaluatorilor că pe chestiunile fundamentale cu care România se confruntă din perspectivă financiară și economică toată lumea este aliniată. Sunt optimist că o să evităm o degradare care ar fi catastrofală”, a afirmat șeful statului.

„Mă implic în negocieri dacă mi se cere”

Nicușor Dan a spus că este dispus să medieze negocierile dintre partide, însă doar dacă liderii politici îi vor solicita acest lucru.

„Dacă-i nevoie, pot să fac asta. (...) Dacă mă solicită cineva, intervin, dar sincer nu cred că ajută acum”, a declarat președintele.

Acesta a precizat că, până în prezent, nu a primit o astfel de solicitare.