search
Sâmbătă, 4 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Robert Sighiartău, acuzaţii în rafală la adresa lui Nicuşor Dan: „Este părtinitor, nu mediator. (...) Și-a trădat propriul electorat”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Vicepreședintele PNL, Robert Sighiartău, i-a reproșat președintelui Nicușor Dan că s-a îndepărtat de promisiunile făcute în campania electorală și că, în loc să joace rolul de mediator în timpul crizei politice, a ales să fie „părtinitor” și să se plaseze de partea PSD.

Robert Sighiartău, critici dure la adresa lui Nicuşor Dan. FOTO: Facebook
Robert Sighiartău, critici dure la adresa lui Nicuşor Dan. FOTO: Facebook

Invitat în cadrul unei emisiuni la Digi24, Robert Sighiartău, vicepreședintele PNL, a declarat sâmbătă, 4 iulie, că nu înțelege deciziile luate de Nicușor Dan în ultimele luni, pentru că acestea nu mai au nicio legătură cu promisiunile pe care actualul președinte le făcea în campania electorală, motiv pentru care consideră că acesta i-a „trădat” pe cei care l-au votat.

Vicepreședintele PNL a mărturisit că l-a susținut pe Nicușor Dan atât la alegerile pentru Primăria Capitalei din 2020, cât și ulterior, însă în acest moment consideră că președintele nu mai promovează principiile pentru care a primit votul unei părți importante a electoratului de dreapta și că s-a poziționat de partea PSD, în ciuda declarațiilor sale privind faptul că se rezumă la a fi mediator.

„Din punctul meu de vedere, părtinitor, în niciun caz mediator. Și vă spune un om care l-a votat pe Nicuşor Dan şi l-a susţinut din poziţia de secretar general al Partidului Naţional Liberal pentru poziţia de primar al Capitalei în anul 2020 (...). Nu înţeleg de ce a ales să nu susţină ceea ce a susţinut în campanie, adică nişte principii de dreapta, reformiste, care să urmărească reformarea statului român, să urmărească independenţa justiţiei şi câteva linii pentru care mulţi cetăţeni l-au votat”, a declarat Robert Sighiartău la Digi24.

În opinia liderului liberal, ruptura dintre Nicuşor Dan și PNL a devenit tot mai evidentă odată cu pozițiile adoptate de acesta în mai multe momente politice. El îl acuză pe Nicușor Dan că s-a delimitat de reformele promovate de Guvernul condus de Ilie Bolojan și îi reproșează inclusiv faptul că nu i-a luat apărarea premierului liberal Ilie Bolojan după depunerea de către AUR a moțiunii împotriva lui.

„S-a văzut că a existat o distanțare, în primul rând faţă de principiile, reformele, direcția guvernării Bolojan, în momentul în care a venit şi cu domnul Veştea şi nu a criticat nici moțiunea de cenzură depusă cu AUR, apropo, care trebuia, în viziunea dânsului, izolat. Atunci mi-am dat seama că totuşi domnul Nicuşor Dan are o problemă cu Partidul Naţional Liberal, lucru vizibil, de altfel. Sau cu Ilie Bolojan”, a spus vicepreședintele PNL.

El crede că Nicușor Dan nu a pierdut sprijinul alegătorilor din cauza măsurile nepopulare adoptate de guvern, ci pentru că, după alegeri, acesta a adoptat poziții total opuse faţă de ceea ce apromovat i a promis în campania electorală, aducând ca exemplu modul în care preşedintele s-a raportat la propunerile venite din partea Ministerului Justiției.

„Domnul Nicuşor Dan şi-a pierdut mare bază din acest electorat, inclusiv al Partidului Naţional Liberal, nu din cauza unor reforme impopulare, ci din cauza faptului că a susținut exact contrariul a ceea ce a susţinut în perioada de campanie. Şi gândiţi-vă la ceea ce s-a întâmplat în justiţie în perioada aceasta, în momentul în care propunerile Ministerului Justiţiei, conduse de Partidul Social Democrat au fost acceptate de către preşedintele Nicuşor Dan”, a afirmat acesta.

În aceeași emisiune, vicepreședintele PNL a comentat și declarația controversată făcută recent de Nicușor Dan la Gdansk, unde președintele a spus că, odată ajuns la Cotroceni, nu mai poate lupta cu „sistemul”, deoarece este „șeful sistemului”.

„Dacă ar fi să ne luăm după declarațiile preşedintelui Nicuşor Dan, a zis că dânsul este şeful sistemului. Rămâne de văzut dacă se confirmă acest lucru. (...) Eu cred că sistemul, aşa generic cum îl clamăm noi, are mai multe centre de putere şi că el are nişte rădăcini mult mai vechi în statul român şi în instituțiile statului (...). În momentul în care cei care influenţează deciziile nu decontează niciodată electoral şi nu se prezintă în faţa românilor, atunci există o problemă de reprezentare şi mai ales de democraţie. Adică există un deficit democratic”, a mai spus vicepreședintele PNL.

Vă reamintim că Robert Sighiartău este unul dintre cei mai vocali susţinători din interiorul Partidului Liberal ai ideii de alegeri anticipate, despre care crede că reprezintă soluţia de a ieşi din criza politică generată de căderea guvernului şi prelungită de tensiunile dintre partidele politice aflate în urmă cu câteva luni într-o coaliţie. El respinge vehement posibilitatea ca PNL şi PSD să mai facă în viitorul apropiat vreo coaliţie.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cât de mulțumit a fost ministrul Radu Miruță de răspunsul Ucrainei privind drona explodată la Constanța. „Este absolut legitim”
digi24.ro
image
Vremea de azi, 4 iulie. Ploi torențiale și grindină în mai multe regiuni. Temperaturile ating 34 de grade în vest
stirileprotv.ro
image
Sechestru total și daune morale de 6,4 milioane de euro pentru victime, stabilite de DIICOT în Dosarul Azilelor din Bihor
gandul.ro
image
De ce nu se ieftinește benzina, deși petrolul s-a prăbușit? Explicația care îi va ENERVA pe șoferi
mediafax.ro
image
Jucătorul adus la națională de Mircea Lucescu, aproape de un transfer spectaculos! În negocieri cu fosta adversară a lui FCSB
fanatik.ro
image
Răsturnare de situație în dosarul azilelor din Bihor. Viorel Pașca a fost lăsat fără niciun leu: „Nu mai au bani nici să supraviețuiască”
libertatea.ro
image
Adrian Câciu: „La finalul acestei luni, lucrurile vor duce către un guvern majoritar și tind să cred că va fi PSD, PNL, UDMR”
digi24.ro
image
Momentul care a provocat hohote de râs la cununia lui Juan Bauza cu Francesca Simionescu
gsp.ro
image
Leo Messi și-a văzut presupusa amantă la Mondial și s-a dus direct la ea! Ce a urmat a strâns 4,6 milioane de vizualizări
digisport.ro
image
Doliu în presa românească: a murit jurnalistul Eugen Olariu, la doar 49 de ani. Care e motivul decesului
click.ro
image
Suspecta atentatului din Monaco este o ucraineancă deghizată în bărbat. Amanta lui Ermolaev și-a pierdut picioarele în explozie
antena3.ro
image
Cea mai mare bancă din România a dat cea mai mare finanţare din istoria sa fraţilor Pavăl de la Dedeman. Pentru ce au luat banii
zf.ro
image
Momente dificile pentru Rică Răducanu. Legenda Rapidului, în spital cu două coaste rupte şi umărul dislocat
observatornews.ro
image
Alertă meteo de ultimă oră! Furtuni, grindină și vijelii în mai multe județe din România
cancan.ro
image
Jurist despre CASS la pensie. Trebuie restituită. „E dublă impunere”. De ce pensia nu trebuie impozitată?
newsweek.ro
image
Frumoasa iubită a fotbalistului din naționala României își etalează geanta de 3.000 de euro, dar bagă motorină de 199,97 lei
prosport.ro
image
Secretul pietrelor dintre șinele de cale ferată. Nu sunt puse acolo doar pentru stabilitate
playtech.ro
image
Aproape 1000 de invitați sunt așteptați la petrecere, dar ei sunt deja căsătoriți. Sportivul a făcut pasul în mare secret
fanatik.ro
image
Americanii fug din țară și cei mai mulți se îndreaptă spre un anumit stat, unde prețurile caselor au scăzut la un minim din ultimii 3 ani
ziare.com
image
Rică Răducanu, transportat de urgență la spital: lovituri la cap, umărul dislocat și două coaste rupte!
digisport.ro
image
Lucian Viziru, îngropat în datorii după moartea tatălui său. Actorul a plecat în Germania să poată achita tot. „M-am supărat pe el”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Oana Zăvoranu o desființează pe Anca Alexandrescu după scandalul cu Călin Georgescu. Acuzaţii fără precedent!
romaniatv.net
image
Cum faci răcoare în cameră pe timpul nopților caniculare. Trucuri simple pentru un somn odihnitor
mediaflux.ro
image
Momentul care a provocat hohote de râs la cununia lui Juan Bauza cu Francesca Simionescu
gsp.ro
image
Coșmarul trăit de o familie de imigranți mutată de stat într-o vilă de 250.000 de lire: „O urâm! Ne e frică să ieșim din casă”
actualitate.net
image
Începe „Procesul Secolului” în Malta: Magnatul Yorgen Fenech, judecat pentru asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia
actualitate.net
image
Cele mai prost îmbrăcate vedete de la nunta lui Taylor Swift și Travis Kelce. Cine a dat greș: „Părea că se îndreaptă spre un cu totul alt eveniment”
click.ro
image
Momente dificile pentru Rică Răducanu. Fostul mare fotbalist a ajuns la spital după ce a căzut pe scări: „Mi-am rupt două coaste”
click.ro
image
Adelina Pestrițu, viață de lux în Turcia. Cum arată apartamentul în care s-a mutat pentru filmările emisiunii „Burlacii: Foc în Paradis”
click.ro
Albert și Charlene de Monaco alături de Jacques și Gabriella FB jpg
Charlene de Monaco, așa cum n-ai mai văzut-o vreodată. Aceste îmbrățișări publice ale "prințesei de gheață" nu au trecut neobservate
okmagazine.ro
retete chiftele jpg
Cum prepari chiftele pufoase și aromate care impresionează la masa familiei
clickpentrufemei.ro
Jul 1, 2026, 04 46 34 PM png
Ultima noapte a Constantinopolului: cum a dispărut Imperiul Roman după 1.500 de ani
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Locul din România pe care Dan Negru îl recomandă tuturor. Are o istorie aparte: „Mi-ar fi plăcut să fie plin de turiști”
image
Cele mai prost îmbrăcate vedete de la nunta lui Taylor Swift și Travis Kelce. Cine a dat greș: „Părea că se îndreaptă spre un cu totul alt eveniment”

OK! Magazine

image
Charlene de Monaco, așa cum n-ai mai văzut-o vreodată. Aceste îmbrățișări publice ale "prințesei de gheață" nu au trecut neobservate

Click! Pentru femei

image
Blondele se distrează mai bine! Designerul Vera Wang și-a schimbat imaginea când a împlinit 77 de ani

Click! Sănătate

image
Shania Twain, la 60 de ani, dezvăluie cum a surprins-o menopauza