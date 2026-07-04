Robert Sighiartău, acuzaţii în rafală la adresa lui Nicuşor Dan: „Este părtinitor, nu mediator. (...) Și-a trădat propriul electorat”

Vicepreședintele PNL, Robert Sighiartău, i-a reproșat președintelui Nicușor Dan că s-a îndepărtat de promisiunile făcute în campania electorală și că, în loc să joace rolul de mediator în timpul crizei politice, a ales să fie „părtinitor” și să se plaseze de partea PSD.

Invitat în cadrul unei emisiuni la Digi24, Robert Sighiartău, vicepreședintele PNL, a declarat sâmbătă, 4 iulie, că nu înțelege deciziile luate de Nicușor Dan în ultimele luni, pentru că acestea nu mai au nicio legătură cu promisiunile pe care actualul președinte le făcea în campania electorală, motiv pentru care consideră că acesta i-a „trădat” pe cei care l-au votat.

Vicepreședintele PNL a mărturisit că l-a susținut pe Nicușor Dan atât la alegerile pentru Primăria Capitalei din 2020, cât și ulterior, însă în acest moment consideră că președintele nu mai promovează principiile pentru care a primit votul unei părți importante a electoratului de dreapta și că s-a poziționat de partea PSD, în ciuda declarațiilor sale privind faptul că se rezumă la a fi mediator.

„Din punctul meu de vedere, părtinitor, în niciun caz mediator. Și vă spune un om care l-a votat pe Nicuşor Dan şi l-a susţinut din poziţia de secretar general al Partidului Naţional Liberal pentru poziţia de primar al Capitalei în anul 2020 (...). Nu înţeleg de ce a ales să nu susţină ceea ce a susţinut în campanie, adică nişte principii de dreapta, reformiste, care să urmărească reformarea statului român, să urmărească independenţa justiţiei şi câteva linii pentru care mulţi cetăţeni l-au votat”, a declarat Robert Sighiartău la Digi24.

În opinia liderului liberal, ruptura dintre Nicuşor Dan și PNL a devenit tot mai evidentă odată cu pozițiile adoptate de acesta în mai multe momente politice. El îl acuză pe Nicușor Dan că s-a delimitat de reformele promovate de Guvernul condus de Ilie Bolojan și îi reproșează inclusiv faptul că nu i-a luat apărarea premierului liberal Ilie Bolojan după depunerea de către AUR a moțiunii împotriva lui.

„S-a văzut că a existat o distanțare, în primul rând faţă de principiile, reformele, direcția guvernării Bolojan, în momentul în care a venit şi cu domnul Veştea şi nu a criticat nici moțiunea de cenzură depusă cu AUR, apropo, care trebuia, în viziunea dânsului, izolat. Atunci mi-am dat seama că totuşi domnul Nicuşor Dan are o problemă cu Partidul Naţional Liberal, lucru vizibil, de altfel. Sau cu Ilie Bolojan”, a spus vicepreședintele PNL.

El crede că Nicușor Dan nu a pierdut sprijinul alegătorilor din cauza măsurile nepopulare adoptate de guvern, ci pentru că, după alegeri, acesta a adoptat poziții total opuse faţă de ceea ce apromovat i a promis în campania electorală, aducând ca exemplu modul în care preşedintele s-a raportat la propunerile venite din partea Ministerului Justiției.

„Domnul Nicuşor Dan şi-a pierdut mare bază din acest electorat, inclusiv al Partidului Naţional Liberal, nu din cauza unor reforme impopulare, ci din cauza faptului că a susținut exact contrariul a ceea ce a susţinut în perioada de campanie. Şi gândiţi-vă la ceea ce s-a întâmplat în justiţie în perioada aceasta, în momentul în care propunerile Ministerului Justiţiei, conduse de Partidul Social Democrat au fost acceptate de către preşedintele Nicuşor Dan”, a afirmat acesta.

În aceeași emisiune, vicepreședintele PNL a comentat și declarația controversată făcută recent de Nicușor Dan la Gdansk, unde președintele a spus că, odată ajuns la Cotroceni, nu mai poate lupta cu „sistemul”, deoarece este „șeful sistemului”.

„Dacă ar fi să ne luăm după declarațiile preşedintelui Nicuşor Dan, a zis că dânsul este şeful sistemului. Rămâne de văzut dacă se confirmă acest lucru. (...) Eu cred că sistemul, aşa generic cum îl clamăm noi, are mai multe centre de putere şi că el are nişte rădăcini mult mai vechi în statul român şi în instituțiile statului (...). În momentul în care cei care influenţează deciziile nu decontează niciodată electoral şi nu se prezintă în faţa românilor, atunci există o problemă de reprezentare şi mai ales de democraţie. Adică există un deficit democratic”, a mai spus vicepreședintele PNL.

Vă reamintim că Robert Sighiartău este unul dintre cei mai vocali susţinători din interiorul Partidului Liberal ai ideii de alegeri anticipate, despre care crede că reprezintă soluţia de a ieşi din criza politică generată de căderea guvernului şi prelungită de tensiunile dintre partidele politice aflate în urmă cu câteva luni într-o coaliţie. El respinge vehement posibilitatea ca PNL şi PSD să mai facă în viitorul apropiat vreo coaliţie.