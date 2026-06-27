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Un lider PNL propune alegeri anticipate: „Dacă nu mai există posibilitatea constituirii unui guvern, atunci să ne întoarcem la cetățeni”

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Secretarul general al PNL, Robert Sighiartău, a sugerat sâmbătă că este nevoie de alegeri anticipate, afirmând că „dacă nu mai există posibilitatea constituirii unui guvern, atunci este momentul să ne întoarcem la cetățeni”.

Robert Sighiartău propune alegeri anticipate FOTO Facebook ﻿
Robert Sighiartău propune alegeri anticipate FOTO Facebook ﻿

„Au trecut aproape două luni de când PSD a generat această criză politică prin demiterea Guvernului Bolojan. De atunci, România se află într-un blocaj care afectează încrederea, economia și capacitatea statului de a lua decizii. Partidul Național Liberal nu s-a limitat la critici. Am venit cu soluții concrete și responsabile pentru deblocarea situației. Am făcut propuneri, am căutat formule de compromis și am pus pe masa Președintelui variante, care puteau oferi României un guvern funcțional”, a scris Robert Sighiartău pe pagina sa de Facebook.

Secretarul general al PNL a acuzat PSD că „a preferat să continue jocul politic care a adus România în acest impas, în loc să își asume responsabilitatea și să contribuie la depășirea crizei”.

Potrivit acestuia, „nici variantele promovate de Președintele României nu au reușit să deblocheze situația”, ci „au amplificat tensiunile și au făcut și mai dificilă formarea unei majorități pentru învestirea unui guvern”.

„Dacă nu mai există posibilitatea constituirii unui guvern, atunci este momentul să ne întoarcem la cetățeni”, a conchis Sighiartău.

Afirmațiile vin în contextul în care liderii partidelor au părăsit negocierile de la Cotroceni după aproximativ o oră de discuții cu președintele Nicușor Dan. Întâlnirea a fost marcată de mai multe tensiuni între șeful statului și reprezentanții formațiunilor parlamentare. Astfel, desemnarea noului premier este amânată, iar criza politică se adâncește, pe fondul lipsei unui acord pentru formarea unei majorități.

Șeful statului a transmis un mesaj public în care acuză Partidul Național Liberal că și-a schimbat poziția față de înțelegerile inițiale, blocând astfel formarea unui nou guvern.

Ulterior, liderul PNL, Ilie Bolojan a afirmat că partidul său nu va susține necondiționat candidatura lui Sorin Grindeanu pentru funcția de premier. Mai mult, formațiunea pe care o conduce nu acceptă un „cec în alb” în negocierile pentru formarea viitorului guvern.

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