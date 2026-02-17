search
Marți, 17 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei
Adrian Cioroianu, la Interviurile Adevărul

Deputat PNL: „Nu văd de ce am mai rămâne în coaliție cu PSD, dacă nu vom reuși să implementăm reformele”

0
0
Publicat:

Deputatul PNL Robert Sighiartău declară că PSD „joacă doar la speculă”, context în care PNL ar trebui să tragă linie, să evalueze și să ia o decizie cu privire la menținerea coaliției, dacă PSD va continua să saboteze reformele.

PNL ar trebui să tragă linie și să evalueze, spune deputatul FOTO Facebook / Robert Sighiartău
PNL ar trebui să tragă linie și să evalueze, spune deputatul FOTO Facebook / Robert Sighiartău

„La un moment dat, PNL trebuie să facă o evaluare, după câteva luni, pentru a vedea dacă reușim să ne punem în aplicare ideile de dreapta care au fost convenite în programul de guvernare și aici mă refer la reducerea costurilor statului, la reducerea risipei, la eliminarea privilegiilor”, explică deputatul PNL, Robert Sighiartău, într-un interviu la RFI

O astfel de analiză ar trebui să ducă la o decizie privind menținerea actualei coaliții de guvernare, deputatul considerâns că PNL ar trebui să se retragă dintr-o coaliție în care nu reușește să își implementeze reformele. 

„Dacă nu vom reuși să facem acest lucru cu PSD în coaliție, atunci va trebui să luăm o decizie politică, pentru că și credibilitatea noastră va avea de suferit și nu văd de ce am mai rămâne la un moment dat într-o coaliție cu PSD, dacă nu vom reuși să implementăm reformele pe care cetățenii și electoratul de dreapta le așteaptă”, mai explică acesta. 

Întrebat dacă PNL ar trebui să iasă de la guvernare, Robert Sighiartău a confirmat, indicând că partidul „trebuie să reconsidere poziția pe care o are în coaliție”. 

Afirmațiile liberalului vin în contextul în care reforma administrației publice a fost blocată luni întregi de discuțiile purtate în coaliția de guvernare, deși la finalul anului trecut era anunțat un consens, care ar fi trebuit să ducă la o adoptare rapidă a proiectului, urmată de proiectul bugetului de stat pe 2026. 

PSD a condiționează însă adoptarea pachetului de reformă de adoptarea unui pachet de un pachet de relansare economică. Ambele a urma să fie adoptate prin ordonanță de urgență. Acum social-democrații cer adoptarea unui nou pachet de măsuri sociale

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din „flota fantomă” a Rusiei
digi24.ro
image
12 județe și Capitala, sub cod portocaliu de ninsori și viscol puternic. Stratul de zăpadă poate ajunge până la 50 de cm
stirileprotv.ro
image
Orașul din România în care un apartament de două camere se vinde cu 8.000 de euro, acum, în februarie 2026. Are 44 metri utili și se află la etajul 4
gandul.ro
image
Economia Rusiei se apropie de „zona morții”. Ce arată noile date economice?
mediafax.ro
image
Marius Şumudică a pronunțat un cuvânt tare când a fost întrebat despre Rapid: „Înspăimântător! Pierd pe bandă rulantă”. Ce a vorbit cu Şucu şi Angelescu. Exclusiv
fanatik.ro
image
Proiectul de la Bicaz al miliardarului Iulian Dascălu: centrală îngropată sub munte, lac nou și kilometri de tuneluri
libertatea.ro
image
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
digi24.ro
image
Stenograme incredibile: cum negocia Craiova Maxima vânzarea de meciuri! Cămătaru: „Mi-a dat zece «garoafe»” + „«Materialul» e la Ștefănescu!” » Reacția: „Să fie de capu' lor!”
gsp.ro
image
Certați, Florin Prunea și Ionuț Chirilă au dat "nas în nas", la nunta lui Florentin Petre. Scene memorabile: "Băi, lasă-mă!"
digisport.ro
image
În 2026 trecem la ora de vară mai repede: noaptea în care pierdem o oră de somn
stiripesurse.ro
image
O altă ucraineancă fugită din țară de teama războiului a fost omorâtă în SUA. Și iubitul ei a fost ucis
antena3.ro
image
Cel mai sever episod de iarnă. Cod portocaliu de viscol, ninsori, strat de zăpadă de 50 cm. Vizată şi Capitala
observatornews.ro
image
E oficial! Cătălin Măruță a dat LOVITURA. A semnat noul contract, după ce a fost dat afară de Pro TV
cancan.ro
image
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
prosport.ro
image
Alocație de 200 de euro în Spania pentru familiile cu copii. Ce înseamnă pentru românii stabiliți acolo
playtech.ro
image
Cristi Balaj a analizat cele 3 penalty-uri din Hermannstadt – CFR Cluj 0-1. Expertul Fanatik a văzut doar unul corect acordat. Ce notă a luat Chivulete. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
De la rivali, au devenit soț și soție: ”Da, de un milion de ori!”
digisport.ro
image
Înfrângere de proporții pentru Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu, în interiorul PNL
stiripesurse.ro
image
Meteorologii ANM au anunțat când începe să se încălzească în România. Temperaturile se vor situa peste normalul perioadei
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
Vestea MOMENTULUI! Cătălin Măruță a semnat! Nu stă mult pe tușă și se apucă iar de treabă. Urmează să apară pe post împreună cu Andra!
romaniatv.net
image
Se introduc restricții de trafic la granițele României. Măsurile, valabile cel puțin până în aprilie
mediaflux.ro
image
Stenograme incredibile: cum negocia Craiova Maxima vânzarea de meciuri! Cămătaru: „Mi-a dat zece «garoafe»” + „«Materialul» e la Ștefănescu!” » Reacția: „Să fie de capu' lor!”
gsp.ro
image
VIDEO Informații înfiorătoare despre unul dintre cele mai scandaloase cazuri din istorie. Safari uman la 70.000 de lire sterline. Mai mulți bogați au ucis cu cruzime copii și femei, familii întregi. Cum s-au organizat excursiile de vânătoare umană
actualitate.net
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
Destinații din România care te lasă fără cuvinte: „O energie greu de descris!” Cele mai frumoase locuri din țară ce merită vizitate în 2026
click.ro
image
Ce trebuie să pui la rădăcina ghioceilor în luna februarie, ca anul viitor să aibă de 3 ori mai multe flori. Secretele cunoscute doar de florarii cu experiență
click.ro
image
Nicușor Dan, criticat dur de stiliști, după vizita în Belgia: „Ciufulit, pătat și cu încălțămintea roasă.” Sfatul internauților: „Du paltonul la spălătorie!”
click.ro
sarah ferguson jpg
Proxenetism la Palat? Ducesa i-a oferit lui Jeffrey Epstein o femeie „singură și cu un corp grozav”. Nici fiicele ei n-au scăpat
okmagazine.ro
Prințul Andrew alias Andrew Mountbatten Windsor GettyImages 2235212218 jpg
Palatul Buckingham, transformat de Andrew într-un bordel! A distrus respectul pentru Casa Regală
okmagazine.ro
Margot Robbie Profimedia jpg
Margot Robbie a purtat colierul blestemat al lui Elizabeth Taylor. I-a adus ghinion?
clickpentrufemei.ro
image 18 1280x640 jpeg webp
Dispariția Ordinului Templierilor – ascensiune, cădere și moștenire
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
A ajuns de la o pensie de 850 € la venituri de 3.500 €. Metoda folosită de un pensionar de 77 de ani
image
Destinații din România care te lasă fără cuvinte: „O energie greu de descris!” Cele mai frumoase locuri din țară ce merită vizitate în 2026

OK! Magazine

image
Scandalul uitat cu amantul care-i suge degetul de la picior, prin care Sarah Ferguson a umilit regalitatea în anii '90

Click! Pentru femei

image
Margot Robbie a purtat colierul blestemat al lui Elizabeth Taylor. I-a adus ghinion?

Click! Sănătate

image
Anul Calului de Foc în horoscopul chinezesc. Cele mai norocoase numere și luni pentru fiecare zodie