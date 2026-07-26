„Rădăcinile mele sunt în Ucraina”. Bloggerița MAGA Laura Loomer a găsit documente de arhivă despre strămoșii ei în timpul vizitei la Kiev

Bloggerița americană Laura Loomer, apropiată de președintele SUA Donald Trump, a declarat că străbunicii ei din partea tatălui au emigrat din Kiev în America. Aceasta a făcut declarația într-un interviu acordat jurnalistei Maricika Padalko.

„Sunt evreică. Potrivit tatălui meu, bunicii lui au emigrat din Kiev. Asta era tot ce știam. Nu mi-am cunoscut niciodată bunicii. Bunica a murit înainte să mă nasc, iar bunicul – când aveam doar un an, poate chiar mai puțin. Știu doar că am păstrat câteva fotografii de-ale lor și că îi chema Pinkus și Annie și că erau din Kiev”, a povestit bloggerița americană.

În timpul discuției, jurnalista i-a spus lui Loomer că cercetătorii ucraineni au găsit în arhive date despre nașterea strămoșilor ei. Maricika Padalko i-a înmânat copii ale documentelor, potrivit cărora străbunicul Laurei Loomer s-a născut la 10 februarie 1895 la Vinnița, familia sa aparținând burgheziei locale. Ulterior, acesta s-a mutat împreună cu familia la Kiev.

După acest moment, Laura Loomer a subliniat că nu ar fi aflat niciodată aceste informații dacă nu ar fi încetat să creadă propaganda rusă.

„Este un sentiment foarte interesant. Totul a fost o surpriză completă pentru mine. Dar la fel de uimitor este și faptul că nu aș fi aflat niciodată toate acestea dacă nu mi-aș fi schimbat opinia, dacă nu m-aș fi deschis către adevăr. Acum știu că rădăcinile mele sunt aici, în Ucraina”, a spus bloggerița.

Pe 21 iulie, Laura Loomer a anunțat că a ajuns în Ucraina. Potrivit acesteia, a venit pentru a vedea țara cu proprii ochi. Ea și-a exprimat dorința de a „găsi dovezi ale propagandei” cu care, spune ea, a fost „hrănită”. La câteva zile după sosire, aceasta a anunțat că a realizat un interviu cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Discuția a avut loc la Kiev, la Palatul Mariinski. Potrivit Laurei Loomer, nu au existat subiecte interzise, iar ea „nu s-a reținut la niciuna dintre întrebări”.

De ce susține brusc Laura Loomer Ucraina?

Schimbarea de poziție a Laurei Loomer ar putea fi un prim semnal al unor mutații în tabăra lui Trump

După o vizită la Kiev, una dintre cele mai vizibile figuri ale mișcării MAGA s-a poziționat, în mod neașteptat, de partea Ucrainei. Este posibil însă ca explicația să fie mai simplă: Donald Trump preferă să fie de partea învingătorilor. Este teza avansată de jurnalistul Jeffrey Rise, laureat de două ori al Premiului Pulitzer, într-un articol de opinie publicat de The Guardian.

Laura Loomer – cunoscută drept o provocatoare online a mișcării MAGA – nu a lucrat niciodată nici la Casa Albă, nici în vreo altă instituție guvernamentală. Cu toate acestea, sprijinul ei neașteptat pentru Ucraina, exprimat săptămâna aceasta, are o semnificație importantă, întrucât mesajele ei din mediul online influențează adesea politicile celei de-a doua administrații Trump.

Comentatoarea de extremă dreapta se află în ultimele zile la Kiev, unde și-a exprimat, în mod surprinzător, compasiunea față de Ucraina, aflată într-un război îndelungat cu Rusia, recunoscând totodată că ea însăși a fost cândva influențată de propaganda rusă.

Loomer, care în trecut a repetat în repetate rânduri narațiuni ale Kremlinului în fața audienței sale de peste 2 milioane de urmăritori, are acces direct la Donald Trump încă din perioada campaniei prezidențiale din 2024.

În primele luni de la revenirea lui Trump la putere, ea și-a folosit influența din mediul online pentru a cere „epurări” ideologice în rândul funcționarilor publici, în special în domeniul securității naționale.

O perioadă, capacitatea ei de a influența practic soarta unor oficiali responsabili de politica externă a creat impresia că a devenit un consilier neoficial al lui Trump pe probleme de securitate națională.

Nu se cunoaște dacă ea și-a păstrat această influență și în prezent. Totuși, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pare să fi tratat vizita ei cu seriozitate, organizând joi o întâlnire închisă cu aceasta.

Cu trei zile înainte, Loomer scrisese despre prima alarmă aeriană pe care a prins-o la Kiev, în timpul unui atac cu rachete rusești asupra capitalei ucrainene.

„Așa trăiește fiecare ucrainean, în fiecare zi”, a scris ea.

Ea a recunoscut, de asemenea, că se simte acum vinovată pentru declarațiile sale anterioare.

„Am fost cu adevărat o persoană detestabilă atunci când, în ultimii cinci ani, am minimalizat suferința ucrainenilor. Spuneam adesea că nu-mi pasă. Privind în urmă, îmi dau seama că a fost complet greșit. În Ucraina există oameni care sunt nevoiți zilnic să fugă în adăposturi antiaeriene, în timp ce unii dintre noi am avut impertinența să spunem că Rusia nu greșește, pentru că am crezut minciuna potrivit căreia Ucraina ar fi o țară plină de simpatizanți naziști. Am fost atât de manipulați de propaganda rusă, încât nici nu ne-am dat seama”.

Rusia a atacat din nou Ucraina: Kievul și Krivoi Rog, lovite cu drone și rachete. O navă civilă încărcată cu porumb, bombardată în Marea Neagră

Înainte de întâlnirea cu Loomer, Administrația Prezidențială a Ucrainei a publicat o declarație:

„Este foarte important că @LauraLoomer se află în Ucraina și vede totul cu ochii ei, așa cum este în realitate”.

Schimbarea de poziție a lui Loomer ar putea fi importantă nu doar din cauza apropierii sale de Trump. De multă vreme, ea este considerată un fel de indicator al stărilor de spirit din interiorul mișcării MAGA.

Timp de mai mulți ani, Loomer și-a manifestat deschis disprețul față de Ucraina, adoptând, în esență, o poziție pro-rusă.

În mediul MAGA, mulți îl priveau favorabil președintele rus Vladimir Putin, influențați în mare măsură de propaganda rusă, care îl prezenta drept un apărător al creștinismului tradițional și un adversar al homosexualității.

Ca urmare, mulți susținători ai mișcării MAGA au ajuns să perceapă războiul dintre Rusia și Ucraina drept o confruntare între „creștinismul tradițional” al Rusiei și „Occidentul secularizat” al Uniunii Europene.

Schimbarea de atitudine a lui Loomer survine într-un moment critic pentru Ucraina.

În această lună, Kievul a pierdut unul dintre cei mai loiali aliați ai săi de la Washington – senatorul republican Lindsey Graham, care a susținut constant intensificarea sancțiunilor împotriva Rusiei.

Totuși, schimbarea poziției sale a coincis și cu o altă tendință – se pare că, în ultima perioadă, se modifică și atitudinea lui Donald Trump față de Ucraina.

După revenirea la putere, Trump și-a manifestat în mod deschis antipatia față de Ucraina. Acest lucru s-a datorat, în parte, procedurii de destituire din 2019, legată de tentativa sa de a bloca ajutorul militar destinat Kievului, în schimbul unor informații compromițătoare despre Joe Biden.

La începutul celui de-al doilea mandat prezidențial, Trump l-a umilit pe Zelenski în cadrul unei întâlniri în Biroul Oval, a oprit livrările directe de armament american și a determinat aliații europeni ai Ucrainei să cumpere ei înșiși armament american pentru Kiev.

Statele NATO se vor confrunta cu o provocare directă din partea lui Putin „în următoarele luni”, avertizează serviciile de informații britanice

Cu toate acestea, lui Trump îi plac învingătorii

În ciuda sprijinului parțial din partea SUA, Ucraina a reușit să încetinească ofensiva rusă. Kievul a devenit unul dintre liderii mondiali în domeniul tehnologiilor de drone și a extins operațiunile militare direct pe teritoriul Rusiei, lovind la distanțe mari infrastructura petrolieră, fapt ce a provocat o criză energetică într-una dintre cele mai mari țări producătoare de petrol din lume.

Aparent impresionat de succesele Ucrainei, Trump a anunțat, în cadrul summitului NATO desfășurat luna aceasta în Turcia, că Statele Unite vor acorda licență Ucrainei pentru tehnologia de producție a rachetelor Patriot, permițând astfel Kievului să fabrice singur rachete moderne de apărare antiaeriană.

În același timp, Trump a susținut promovarea în Congres a unui nou proiect de lege privind sancțiunile împotriva Rusiei, inițiativă promovată activ de Lindsey Graham.

În plus, se pare că acesta a renunțat la cererea sa anterioară ca Ucraina să accepte cedarea unor teritorii semnificative, în schimbul oricărui acord de pace mediat de SUA.

Aceste schimbări în politica lui Trump rămân, deocamdată, moderate, dar sunt semnificative.

Este posibil ca Loomer să-și fi schimbat poziția doar pentru a rămâne aliniată cu Trump. Totuși, această schimbare bruscă de atitudine ar putea avea o semnificație politică mult mai amplă, dacă reflectă o transformare mai largă a stărilor de spirit din interiorul mișcării MAGA față de Ucraina și o conștientizare treptată a pericolelor propagandei ruse.