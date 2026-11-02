Republica Moldova devine partener al României în cadrul unui proiect european SAFE, care vizează achiziția de platforme de transport auto multifuncționale pe roți. Documentele de parteneriat au fost semnate luni, 2 noiembrie 2026, în cadrul unei ceremonii la care a participat și premierul României, Luca Niculescu.

Evenimentul a început la ora 9:00 și s-a desfășurat în prezența ministrului Apărării Naționale, Ștefan Radu Oprea, și a omologului său din Republica Moldova, Anatolie Nosatîi. Ceremonia a durat aproximativ 30 de minute.

Proiectul SAFE – „Platforme de transport auto multifuncționale, pe roți” urmărește dezvoltarea capacităților de apărare, prin cooperarea dintre cele două state. Prin semnarea documentelor, Republica Moldova se alătură demersului derulat de România.

Ministrul Apărării din Republica Moldova: „Pacea și stabilitatea se construiesc prin înțelegeri comune”

În discursul susținut în cadrul evenimentului, ministrul Apărării din Republica Moldova, Anatolie Nosatîi, a vorbit despre importanța parteneriatului în actualul context de securitate.

Oficialul a afirmat că această cooperare reprezintă o necesitate stringentă, determinată de dificultățile de securitate cu care se confruntă cele două state.

„Pacea și stabilitatea se construiesc prin înțelegeri comune, dar și prin acțiuni concrete”, a transmis ministrul, care a dat asigurări privind deschiderea Republicii Moldova pentru acest parteneriat și a mulțumit României pentru sprijinul acordat.

Prezent la ceremonie, premierul Luca Niculescu a subliniat:

„Oamenii de pe ambele maluri ale Prutului așteaptă de la guverne același lucru: să le asigurăm securitatea. Iar prin acordul de astăzi, Ministerele Apărării din România și Republica Moldova vor deveni, în premieră, parteneri în cadrul unei achiziții în comun derulate prin Programul SAFE.

Proiectul „Platforme de transport auto - multifuncționale, pe roți" este inclus în Planul de investiții al României pentru industria de apărare finanțat prin alocarea destinată României din Instrumentul „Acțiunea pentru securitatea Europei”, bine cunoscutul SAFE.

Avem obiectivul comun de a consolida, de a adapta capabilitățile noastre de apărare la cerințele și provocările actuale, de a investi în industria noastră de apărare și astfel să susținem consolidarea bazei industriale și tehnologice europene, prin proiecte și achiziții comune.

Iar finanțarea oferită de programul SAFE reprezintă pentru noi o mare oportunitate de a ne proteja teritoriul și cetățenii.

Trebuie să lucrăm și mai mult pentru aprofundarea cooperării bilaterale în acest domeniu, pentru colaborarea și coordonarea noastră. Și mă bucur că am putut să punem la punct acest proiect, care confirmă relațiile strategice, istorice, de bună și caldă prietenie între România și Republica Moldova.

Securitatea cetățenilor noștri și protecția teritoriilor împotriva atacurilor rusești s-au regăsit pe agenda discuțiilor pe care le-am avut cu prim-ministrul Vasile Tofan, mai ales în contextul în care vedem că astfel de incursiuni ale dronelor care încalcă spațiul nostru aerian se întâmplă tot mai des. Discuțiile foarte aplicate întăresc colaborarea noastră în domeniul apărării – iată, dovadă, acordul semnat astăzi - , dar și modul în care avansează discuțiile noastre pentru a lucra în comun și la programe anti-drone.

Sunt programe tot mai necesare, așa cum ne-au dovedit și zilele trecute, când sistemele de supraveghere radar ale Ministerului Apărării Naționale din România au detectat două drone care au pătruns neautorizat în spațiul aerian național, în zonele de nord-est ale țării.”