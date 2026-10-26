 Când va aproba Guvernul prima rectificare bugetară. Planul pentru 2027 a fost stabilit: ce se întâmplă cu taxele, pensiile și gestionarea miliardelor din SAFE | SURSE | adevarul.ro
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Când va aproba Guvernul prima rectificare bugetară. Planul pentru 2027 a fost stabilit: ce se întâmplă cu taxele, pensiile și gestionarea miliardelor din SAFE | SURSE

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Guvernul condus de Luca Niculescu urmează să aprobe în perioada imediat următoare prima rectificare bugetară din acest an. Premierul Luca Niculescu a început și conturarea principalelor direcții de acțiune ale noului Executiv, cu accent pe gestionarea fondurilor europene pentru apărare, politica fiscală din 2027 și rezolvarea unor obligații financiare importante ale statului.

Premierul Luca Niculescu
Premierul Luca Niculescu Foto: INQUAM PHOTOS Malina Norocea

Executivul ia în calcul menținerea actualelor cote de impozitare și în 2027, însă analizează măsuri care ar putea aduce mai mulți bani la buget prin lărgirea bazei de taxare, potrivit unor surse Adevărul.

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Printre variantele discutate se află revizuirea unor regimuri fiscale preferențiale și reducerea excepțiilor acordate în prezent anumitor categorii de contribuabili.

O astfel de strategie ar permite majorarea încasărilor bugetare fără modificarea nivelului general al taxelor, însă ar putea duce la creșterea obligațiilor fiscale pentru cei care beneficiază acum de facilități speciale.

Deciziile finale urmează să fie luate în cadrul elaborării bugetului pe 2027, în condițiile angajamentelor asumate pentru reducerea deficitului.

Pensiile, pe lista priorităților bugetare

În paralel, Guvernul analizează și majorarea pensiilor începând cu 1 ianuarie 2027, însă amploarea indexării nu a fost încă stabilită. Potrivit surselor, aplicarea creșterilor de la începutul anului rămâne scenariul preferat, dar depinde de spațiul fiscal disponibil.

Autoritățile nu exclud nici o variantă etapizată, în funcție de evoluția veniturilor bugetare și de presiunile asupra cheltuielilor publice. Decizia finală va fi inclusă în construcția bugetară pentru anul viitor, care trebuie să echilibreze solicitările de cheltuieli cu obiectivele de consolidare fiscală.

 Cine va coordona programul SAFE

Una dintre hotărâri vizează programul european SAFE, prin care România are acces la aproximativ 16,7 miliarde de euro destinați investițiilor în domeniul apărării, 

Coordonarea programului nu va fi mutată către un minister de linie, ci va rămâne în responsabilitatea Cancelariei Prim-Ministrului.

Gestionarea operațională va fi asigurată de Oleg Ungureanu, care își preia oficial atribuțiile la conducerea structurii începând de marți.

Prin această decizie, noul Cabinet păstrează arhitectura de coordonare creată în mandatul precedent, considerată esențială pentru implementarea rapidă a proiectelor finanțate prin SAFE.

Programul este văzut la nivel european ca unul dintre cele mai importante instrumente de sprijin pentru dezvoltarea industriei de apărare, iar România se află printre statele care beneficiază de cele mai consistente alocări financiare.  

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Guvernul ar putea aproba vineri prima rectificare bugetară 

Rectificarea bugetară ar putea fi adoptată cel mai devreme vineri sau în cadrul unei ședințe de Guvern de săptămâna viitoare, potrivit surselor Adevărul.

Amintim că Guvernul Luca Niculescu, proaspăt instalat, are de luat mai multe decizii importante. Cea mai stringentă este rectificarea bugetară, un lucru știut de ceva vreme, care a stat și la baza deciziei fostului premier Ilie Bolojan de a susține în Parlament instalarea unui guvern cu puteri depline, format în majoritate din reprezentanți ai PSD.

Discuțiile privind rectificarea sunt avansate, avantajul noului Executiv fiind că Alexandru Nazare, care care conduce Ministerul Finanțelor, a făcut parte și din Guvernul Bolojan și cunoaște foarte bine cifrele.

„Am avut o întâlnire cu Ilie Bolojan, căruia îi mulţumesc pentru discuţia pe care care am avut-o  și o primă ședință de Guvern. Ne vom întâlni des alături de miniștri în următoarea perioadă pentru că sunt multe probleme pe care trebuie să le trecem: rectificarea bugetară, buget, pregătirea pentru iarnă și alte lucruri”, spunea Luca Niculescu la prima sa conferință de presă în calitate de premier.

De asemenea, în prima sa ședință de Guvern, premierul a enumerat din nou problemele pe care noul Cabinet trebuie să le gestioneze în perioada următoare:

„Avem câteva urgențe: rectificarea bugetară, apoi avem de făcut bugetul, pregătirea pentru iarnă și pentru problemele din sectorul energetic, apoi foarte multe lucruri importante pe care le regăsim în programul de guvernare, care este foarte consistent”.

Nazare: „Rectificarea bugetară trebuie construită pe cifre realiste”

Luni, 26 octombrie, Alexandru Nazare, ministrul Finanațelor, a anunțat că atât rectificarea bugetară, cât și construcția bugetului pentru 2027 vor reprezenta exerciții dificile, în contextul obligațiilor financiare deja asumate și al necesității respectării traiectoriei de reducere a deficitului convenite cu Comisia Europeană.

„2027 este un an-cheie al ajustării fiscale, nu un an al creșterilor spectaculoase de bugete. Bugetele se vor construi pornind de la ceea ce putem finanța, nu de la ceea ce ne-am dori să cheltuim”, a avertizat ministrul Finanțelor.

 Alexandru Nazare  a adăugat:

„Rectificarea bugetară și, ulterior, bugetul pentru 2027 trebuie construite pe cifre realiste, obligații evaluate riguros și priorități sustenabile, nu pe proiecții optimiste care să transfere costurile deciziilor de astăzi către generațiile următoare.

Un stat responsabil nu promite mai mult decât poate finanța, nu își construiește bugetul pe venituri incerte și nu sacrifică stabilitatea financiară pentru rezultate de moment. Consolidarea fiscală, investițiile eficiente și disciplina în cheltuirea banului public trebuie să funcționeze împreună. Aceasta este condiția pentru o economie mai competitivă, finanțe publice sustenabile și o creștere economică de care să beneficieze toți românii”.

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