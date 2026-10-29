„O să vă îngroziți”: Daniel Zamfir spune că a găsit fonduri necheltuite la Ministerul Economiei

Daniel Zamfir, ministrul Economiei, susține că a descoperit sume importante rămase necheltuite în bugetul instituției pe care a preluat-o de la Irineu Darău (USR), deși fondurile ar fi fost destinate investițiilor, digitalizării, sprijinirii mediului de afaceri și promovării turismului.

Daniel Zamfir, actualul ministru al Economiei Foto: FB Daniel Zamfir

Invitat miercuri seară la Antena 3 CNN, Zamfir a afirmat că execuția bugetară a Ministerului ar fi mult sub nivelul așteptat.

„O să vă îngroziţi, pentru că este inadmisibil ca Ministerul Economiei, Antreprenoriatului, Turismului şi Digitalizării să aibă o execuţie bugetară de doar 23%”, a declarat ministrul Economiei.

Potrivit acestuia, problema nu este lipsa fondurilor, ci faptul că banii alocați nu au fost utilizați.

„Nu-i vorba că voia să taie de la cheltuieli, că dacă voia să taie din cheltuieli, tăia de la acele Consilii de Administraţie, unde remuneraţiile erau cele care erau şi unde nu s-a făcut nicio restructurare”, a spus ministrul.

Daniel Zamfir a prezentat și exemple concrete de programe cu execuții reduse.

În cazul programului Start-Up Nation, finanțat din fonduri europene nerambursabile, execuția bugetară ar fi fost de doar 2,12%. Situația ar fi similară și în programul Femeia Antreprenor, unde, potrivit ministrului, au fost utilizate doar 3,92% din sumele disponibile.

Actualul șef al Economiei l-a criticat și pe fostul ministru USR, Irineu Darău, susținând că rezultatele sunt slabe inclusiv în domeniul digitalizării.

„Păi, dom'ne, am înţeles, nu-i place turismul, nu-i place IMM-ul, nu-i plac resursele naturale, dar IT-ul, meseria de bază? Păi, cum să ai, dom'ne, execuţie bugetară doar de 28% din PNRR?”, a afirmat Zamfir.

Ministrul a invocat și Programul național de marketing și promovare turistică, pentru care au fost alocate 230 de milioane de lei. Potrivit acestuia, gradul de utilizare a fondurilor s-a ridicat la numai 16%.

„Dom'ne, nici asta nu ne place. Dom'ne, nici asta nu au fost în stare să facă, să promoveze România. 16%?”, a declarat Daniel Zamfir.

„În industria națională de apărare, bani bugetați, zero”

Daniel Zamfir a afirmat că probleme ar fi și în cazul industriei naționale de apărare. Noul ministru al Economiei susține că, deși în buget fuseseră alocate 300 de milioane de lei pentru investiții în acest sector, iar România se pregătea pentru accesarea programului european SAFE, nu au fost aprobate fonduri pentru obiectivele de investiții.

„În industria națională de apărare, bani bugetați, care trebuiau să meargă către diverse obiective, zero”, a declarat acesta.

Social-democratul spune că va analiza motivele pentru care o mare parte din fondurile alocate au rămas neutilizate.