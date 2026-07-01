Rectorul SNSPA: „România are nevoie de un armistițiu politic”. Ce soluție propune Remus Pricopie pentru a depăși blocajul actual

Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, susține că România are nevoie de un „armistițiu politic” și propune formarea unui guvern temporar, cu puteri depline, care să asigure stabilitatea țării în următoarele luni.

Pricopie afirmă că, deși Parlamentul a intrat în vacanță, criza politică nu poate fi amânată până în toamnă.

„Parlamentul a intrat în vacanță, dar România nu își poate permite să trimită și blocajul politic în vacanță, urmând să „mai vedem” prin toamnă ce va fi...”, a transmis rectorul SNSPA, într-o postare publicată pe Facebook.

Acesta consideră că actuala perioadă de interimat ar trebui înlocuită cu un „Guvern de armistițiu”, cu mandat limitat la aproximativ cinci-șapte luni, care să funcționeze pe baza dialogului și a compromisului.

„Actualul interimat ar trebui să lase loc unui Guvern de armistițiu, dar cu puteri depline: o formulă temporară (pentru 5 - 7 luni), bazată pe dialog și compromis, care să ofere României stabilitate, iar partidelor timpul necesar pentru a construi o soluție politică durabilă”, a explicat Remus Pricopie.

Potrivit acestuia, responsabilitatea pentru depășirea blocajului politic revine partidelor care au format majoritatea pro-europeană în iunie 2025 și au susținut învestirea Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Pricopie nominalizează PSD, PNL, USR, UDMR și Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale drept formațiunile care au responsabilitatea de a găsi o soluție politică.

„PSD, PNL, USR, UDMR și Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale au astăzi responsabilitatea de a depăși blocajul politic și de a pune interesul României înaintea intereselor de partid”, a mai transmis rectorul SNSPA.

În opinia sa, dacă acest principiu va fi acceptat de formațiunile politice, un guvern de armistițiu ar putea fi negociat și învestit într-un timp scurt.

Totodată, acesta consideră că o asemenea formulă ar demonstra capacitatea partidelor democratice de a-și asuma guvernarea fără a depinde, direct sau indirect, de voturile unui partid extremist pentru învestirea unui executiv pro-european cu puteri depline.