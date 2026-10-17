În ediția de vineri seară a livestream-ului„Trends”, prezentat de Alexandru Negrici la Adevărul, senatoarea neafiliată Victoria Stoiciu, aleasă pe listele PSD, dar care a demisionat din partid înainte de moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, a explicat jocurile politice din Parlament, în vederea învestirii Guvernului Niculescu.

Foto: Foto: Colaj Adevărul, sursă: Facebook/ Victoria Stoiciu

Primăvara aceasta, senatoarea Victoria Stoiciu șoca opinia publică, demisionând din PSD la scurt timp după ce social-democrații au depus moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Motivul? Nu putea gira o formațiune de stânga care acceptă să dărâme un Guvern din care făcea parte, alături de extrema dreaptă

La aproape jumătate de an distanță, încă nu avem un nou Guvern, iar săptămâna viitoare Luca Niculescu va avea votul de învestitură, pentru cabinetul denumit în spațiul public, mai în glumă, mai în serios, „Guvernul PSDan”. Pe lista de potențial miniștri nu se află nicio femeie, iar expertiza Victoriei Stoiciu în domeniul muncii l-ar fi pus la grea încercare pe deputatul Florin Manole, desemnat de PSD pentru acest portofoliu, în ciuda scandalului privind zborul la Mykonos.

Cu toate acestea, Victoria Stoiciu nu a vorbit despre regrete, în ceea ce privește decizia de a părăsi partidul care va ajunge, probabil, să guverneze țara. Dimpotrivă, a spus că, săptămână după săptămână, în Parlament, observă apropieri tot mai clare între așa-zișii social democrați și extrema dreaptă, care întăresc concluzia pe care a tras-o atunci când a plecat.

În studioul „Trends”, senatoarea a discutat despre taberele care se conturează la vot, despre aplauzele care circulă în plen, între PSD și AUR, și despre temerea că un Guvern minoritar PSD, cu tehnocrați fără sprijin politic, PNL în opoziție și UDMR în afara guvernării, va avea nevoie de sprijinul AUR în Parlament.

Dialogul asupra acestui subiect începe la 1:05:58:

Discuția dintre senatoarea Victoria Stoiciu și Alexandru Negrici

Alexandru Negrici: „Simți vreun regret că ai plecat din PSD? Pentru că pe lista asta de ministere împărțite ai fi putut apărea și tu.”

Victoria Stoiciu: „Doamne, nu, nici în niciun caz, nu simt niciun fel de regret, mai ales că, știi cum e, stând săptămână după săptămână în Parlament, văd lucruri care nu sunt relatate în spațiul public, despre care nu se scrie. Sunt lucruri mici, dar cumulate. Se construiește un tablou care întărește ceea ce am spus eu atunci când am plecat și mi-am dat demisia: că avem o colaborare PSD-AUR. Vedem deja la nivel parlamentar, de foarte multe ori, când se afișează votul, se afișează pe panou; vedem că partea stângă a sălii, unde stă PSD și AUR, e într-o culoare, iar partea opusă în altă culoare. Deci deja se conturează taberele.

Vedem cum aplaudă PSD atunci când vorbește câte un senator de la AUR și aruncă cu etichete precum „neomarxist”, „ongist”, „soroșist” și așa mai departe. Și viceversa, când vine domnul Zanfir și se ia de neomarxiști. Deci în niciun caz nu regret, însă temerea mea este că, de fapt, ok, vom avea acest Guvern, avem nevoie de un Guvern, sunt situații grave în sănătate, însă mă tem că la nivel parlamentar această tendință se va întări și mai mult, pentru că e un guvern minoritar PSD, adică tehnocrații nu au sprijin politic, PNL-ul a anunțat că va intra în opoziție, UDMR sigur nu intră la guvernar, deci întrebarea e cu cine o să guverneze PSD-ul. Teamă mi-e că PSD va guverna cu AUR în Parlament. Și întrebarea mea e: cu ce preț? Pentru că AUR nu va vota pur și simplu din dragoste pentru PSD.”

Alexandru Negrici: „Cine crezi că vor fi marii câștigători după evoluțiile astea politice?”

Victoria Stoiciu: „Categoric, AUR o să fie cel mai mare câștigător, pentru că, dacă predicția mea este corectă – și anume că va fi o guvernare cu sprijinul AUR, cel puțin pe unele proiecte –, AUR va beneficia dublu. Pe de o parte, va rămâne în opoziție și va striga sus și tare, va critica. Pe de altă parte, va trage toate foloasele pe care le poate trage pentru a sprijini acest Guvern să-și treacă demersurile prin Parlament. Vom vedea ce foloase: că își vor trece propriile legi, că vor vrea funcții. Deja au primit funcții importante la ICR, la TVR și așa mai departe. Deci clar AUR o să fie principalul beneficiar.

Alexandru Negrici: „Pregătești o mișcare, organizezi oamenii în jurul tău, pe mai departe? Sunt foarte multe așteptări din punctul ăsta de vedere.”

Victoria Stoiciu: „După cum se vede, lucrez la proiecte de lege și încerc să adun oameni în jurul acestor demersuri. Este un proces pas cu pas, pe teme și proiecte concrete; cred că așa se construiesc cel mai bine atât încrederea, cât și viziunea pe care o avem despre viitor. Nu pornim de la lucruri abstracte, ci de la proiecte concrete. De altfel, în acest proiect sunt în contact cu diverse persoane din zona de stânga, inclusiv cu Partidul SENS, care susține în mod oficial această inițiativă. Au lansat și astăzi o petiție și le mulțumesc încă o dată. Deci lucrăm punctual și pe proiecte”.

Alexandru Negrici: „Până în 2028 încă ai funcția de senatoare asigurată. Din 2028 încolo, ce plănuiești?”

Victoria Stoiciu: „Nu am încă planuri, o să vedem. În mod sincer, e puțin devreme.”