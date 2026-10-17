 Regretă Victoria Stoiciu plecarea din PSD? Senatoarea explică aranjamentele din Parlament premergătoare Guvernului Niculescu: „AUR nu va vota din dragoste” | adevarul.ro
search
Duminică, 18 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Interviu Regretă Victoria Stoiciu plecarea din PSD? Senatoarea explică aranjamentele din Parlament premergătoare Guvernului Niculescu: „AUR nu va vota din dragoste”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

În ediția de vineri seară a livestream-ului„Trends”, prezentat de Alexandru Negrici la Adevărul, senatoarea neafiliată Victoria Stoiciu, aleasă pe listele PSD, dar care a demisionat din partid înainte de moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, a explicat jocurile politice din Parlament, în vederea învestirii Guvernului Niculescu. 

victoria stoiciu png
Foto: Foto: Colaj Adevărul, sursă: Facebook/ Victoria Stoiciu

Primăvara aceasta, senatoarea Victoria Stoiciu șoca opinia publică, demisionând din PSD la scurt timp după ce social-democrații au depus moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Motivul? Nu putea gira o formațiune de stânga care acceptă să dărâme un Guvern din care făcea parte, alături de extrema dreaptă

La aproape jumătate de an distanță, încă nu avem un nou Guvern, iar săptămâna viitoare Luca Niculescu va avea votul de învestitură, pentru cabinetul denumit în spațiul public, mai în glumă, mai în serios, „Guvernul PSDan”. Pe lista de potențial miniștri nu se află nicio femeie, iar expertiza Victoriei Stoiciu în domeniul muncii l-ar fi pus la grea încercare pe deputatul Florin Manole, desemnat de PSD pentru acest portofoliu, în ciuda scandalului privind zborul la Mykonos.

Cu toate acestea, Victoria Stoiciu nu a vorbit despre regrete, în ceea ce privește decizia de a părăsi partidul care va ajunge, probabil, să guverneze țara. Dimpotrivă, a spus că, săptămână după săptămână, în Parlament, observă apropieri tot mai clare între așa-zișii social democrați și extrema dreaptă, care întăresc concluzia pe care a tras-o atunci când a plecat. 

În studioul „Trends”, senatoarea a discutat despre taberele care se conturează la vot, despre aplauzele care circulă în plen, între PSD și AUR, și despre temerea că un Guvern minoritar PSD, cu tehnocrați fără sprijin politic, PNL în opoziție și UDMR în afara guvernării, va avea nevoie de sprijinul AUR în Parlament.

Dialogul asupra acestui subiect începe la 1:05:58:

Discuția dintre senatoarea Victoria Stoiciu și Alexandru Negrici

Alexandru Negrici: „Simți vreun regret că ai plecat din PSD? Pentru că pe lista asta de ministere împărțite ai fi putut apărea și tu.”

Victoria Stoiciu: „Doamne, nu, nici în niciun caz, nu simt niciun fel de regret, mai ales că, știi cum e, stând săptămână după săptămână în Parlament, văd lucruri care nu sunt relatate în spațiul public, despre care nu se scrie. Sunt lucruri mici, dar cumulate. Se construiește un tablou care întărește ceea ce am spus eu atunci când am plecat și mi-am dat demisia: că avem o colaborare PSD-AUR. Vedem deja la nivel parlamentar, de foarte multe ori, când se afișează votul, se afișează pe panou; vedem că partea stângă a sălii, unde stă PSD și AUR, e într-o culoare, iar partea opusă în altă culoare. Deci deja se conturează taberele.

Vedem cum aplaudă PSD atunci când vorbește câte un senator de la AUR și aruncă cu etichete precum „neomarxist”, „ongist”, „soroșist” și așa mai departe. Și viceversa, când vine domnul Zanfir și se ia de neomarxiști. Deci în niciun caz nu regret, însă temerea mea este că, de fapt, ok, vom avea acest Guvern, avem nevoie de un Guvern, sunt situații grave în sănătate, însă mă tem că la nivel parlamentar această tendință se va întări și mai mult, pentru că e un guvern minoritar PSD, adică tehnocrații nu au sprijin politic, PNL-ul a anunțat că va intra în opoziție, UDMR sigur nu intră la guvernar, deci întrebarea e cu cine o să guverneze PSD-ul. Teamă mi-e că PSD va guverna cu AUR în Parlament. Și întrebarea mea e: cu ce preț? Pentru că AUR nu va vota pur și simplu din dragoste pentru PSD.”

Alexandru Negrici: „Cine crezi că vor fi marii câștigători după evoluțiile astea politice?”

Victoria Stoiciu: „Categoric, AUR o să fie cel mai mare câștigător, pentru că, dacă predicția mea este corectă – și anume că va fi o guvernare cu sprijinul AUR, cel puțin pe unele proiecte –, AUR va beneficia dublu. Pe de o parte, va rămâne în opoziție și va striga sus și tare, va critica. Pe de altă parte, va trage toate foloasele pe care le poate trage pentru a sprijini acest Guvern să-și treacă demersurile prin Parlament. Vom vedea ce foloase: că își vor trece propriile legi, că vor vrea funcții. Deja au primit funcții importante la ICR, la TVR și așa mai departe. Deci clar AUR o să fie principalul beneficiar.

Alexandru Negrici: „Pregătești o mișcare, organizezi oamenii în jurul tău, pe mai departe? Sunt foarte multe așteptări din punctul ăsta de vedere.”

Victoria Stoiciu: „După cum se vede, lucrez la proiecte de lege și încerc să adun oameni în jurul acestor demersuri. Este un proces pas cu pas, pe teme și proiecte concrete; cred că așa se construiesc cel mai bine atât încrederea, cât și viziunea pe care o avem despre viitor. Nu pornim de la lucruri abstracte, ci de la proiecte concrete. De altfel, în acest proiect sunt în contact cu diverse persoane din zona de stânga, inclusiv cu Partidul SENS, care susține în mod oficial această inițiativă. Au lansat și astăzi o petiție și le mulțumesc încă o dată. Deci lucrăm punctual și pe proiecte”.

Alexandru Negrici: „Până în 2028 încă ai funcția de senatoare asigurată. Din 2028 încolo, ce plănuiești?”

Victoria Stoiciu: „Nu am încă planuri, o să vedem. În mod sincer, e puțin devreme.”

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
A fost elucidat misterul cadavrului găsit într-un butoi în apele secate ale Lacului Mead. Ipotezele poliției au fost date peste cap
digi24.ro
image
Un bărbat a împrumutat cu camătă 36.000 de euro, însă când a primit înapoi 150.000 de euro, a cerut încă 160.000 de euro
stirileprotv.ro
image
Protestele din Franța au aprins marile orașe. Violențe în Paris, Marsilia și Bordeaux. Sute de scutieri au fost scoși pe stradă pentru a ține piept mulțimilor furioase. Au participat și celebrele „Veste Galbene”. Președintele Macron a ieșit public și a făcut un apel la calm
gandul.ro
image
Cum vrea Europa să reducă dependența de Starlink. Zelenski: Se lucrează deja la asta
mediafax.ro
image
Laurențiu Reghecampf Jr. a marcat primul gol al sezonului în Liga 3: „Mi-a spus exact ce trebuie să fac”. Cui i-a dedicat reușita
fanatik.ro
image
Căldura extremă ucide de două ori mai mulți români decât accidentele rutiere: 100 de decese în timpul verii, pentru fiecare grad în plus
libertatea.ro
image
„So much bruiaj". Cristela cere intervenția SUA pentru eliberarea lui Călin Georgescu. Interviu cu un influencer care ar fi spălat bani
digi24.ro
image
A divorțat de celebrul fotbalist după numai un an de căsnicie: „Parcă aș fi fost supusă unei operații pe cord deschis”
gsp.ro
image
I-a cerut fostului soț 250.000€ pensie alimentară, apoi i-a scos tricoul la vânzare! Ce preț a pus
digisport.ro
image
Gest emoționant pe plaja din Eforie! Un tânăr a salvat un delfin eșuat, iar imaginile au impresionat internetul
click.ro
image
"Cerșetorul cu Lexus" din Iași a adunat de la trecători o sumă uriașă în doar 8 ore
antena3.ro
image
Cel mai mare pericol din ultimii 90 de ani. Lumea se pregăteşte pentru un nou război mondial? Din Europa în Asia şi Orientul Mijlociu, tot mai multe ţări se pregătesc pentru un conflict militar de amploare
zf.ro
image
Care sunt drumurile din țară unde au loc cele mai multe accidente noaptea. "DN2 poate concura cu cimitirele"
observatornews.ro
image
'E peste 1 milion de dolari.' Cine a plătit tratamentul urmat de Alina Pușcău în America
cancan.ro
image
Cum sunt dezavantajați la pensie cei care au lucrat în grupe de muncă? Un avocat spune ce pot face pensionarii
newsweek.ro
image
FOTO. Paige Spiranac, look de Halloween care a furat toate privirile: în ce s-a deghizat influencerița din golf
prosport.ro
image
Locul aproape necunoscut de majoritatea românilor, dar important pentru radarele NATO. De ce apare pe harta militară a țării
playtech.ro
image
„Il Boss. Numero uno!”. Topul patronilor miliardari cu care a lucrat Giovanni Becali
fanatik.ro
image
Peste 2.100 de hectare de pădure și vegetație au ars în ultimele două luni la Herculane. Parchetul Militar a început o anchetă și sunt mai multe cereri de demisii
ziare.com
image
Adio, Real Madrid! S-a săturat de Mourinho și a cerut să plece după doar 10 meciuri
digisport.ro
image
Papa Leon al XIV-lea a ieșit din spital după operația pentru cancer pulmonar. Ce au transmis medicii
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Guvernul Luca Niculescu schimbă harta României! DECIZIE de ULTIMĂ ORĂ
romaniatv.net
image
Răsturnare de situație. Cheltuielile statului cu deplasările Mirabelei Grădinaru
mediaflux.ro
image
Vlad Chiricheș face dezvăluiri șocante din vestiarul echipei: „Nu știu dacă a mai spus cineva asta până acum”
gsp.ro
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin
actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Ana Morodan, apariție extravagantă în București. Ce detaliu aparte are ținuta „Contesei Digitale”
click.ro
image
Vacanță de lux cu gust amar! Ce l-a nemulțumit pe Rareș Cojoc la hotelul din Antalya
click.ro
image
Mara Bănică și-a făcut o nouă intervenție estetică. Ce a ales să schimbe la nivelul feței
click.ro
Andrea Sunshine, Instagram (7) jpg
S-a culcat cu 800 de bărbați, adoră relațiile intime, dar spune că a decis să renunțe la sex, după ce a găsit o ”variantă mai bună”. Care e aceasta?
okmagazine.ro
Charlize Theron GettyImages (1) jpg
Orgasmul ei nu depinde de un bărbat! Diva nu mai poate sta fără dispozitivul care îi produce plăcere intimă: „E mai bine decât la 20 de ani!”
okmagazine.ro
Portretul lui Nicolas Fouquet, de Charles Le Brun
Căderea lui Nicolas Fouquet, omul care a sfidat fără voie gloria lui Ludovic al XIV-lea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Codruța Filip a spus adevărul despre Delia. „A încercat să ne întoarcă unul împotriva celuilalt”
image
Ana Morodan, apariție extravagantă în București. Ce detaliu aparte are ținuta „Contesei Digitale”

OK! Magazine

image
Orgasmul ei nu depinde de un bărbat! Diva nu mai poate sta fără dispozitivul care îi produce plăcere intimă: „E mai bine decât la 20 de ani!”