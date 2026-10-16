 Dezincriminarea posesiei de droguri, dezbătută la „Trends”. Inițiatoarea Victoria Stoiciu răspunde întrebărilor părinților | adevarul.ro
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Dezincriminarea posesiei de droguri, dezbătută la „Trends”. Inițiatoarea Victoria Stoiciu răspunde întrebărilor părinților

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Senatoarea neafiliată Victoria Stoiciu va răspunde întrebărilor Federației Naționale a Părinților Edupart, cu privire la proiectul inițiat de aceasta, privind dezincriminarea posesiei de droguri pentru consum propriu, în cadrul livestream-ului „trends”, găzduit de Alexandru Negrici, vineri, la ora 18:00.

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Livestream-ul Trends, episodul 6 Foto: Trends, cu Alexandru Negrici

Vor mai participa criminologul Vlad Zaha, care a ajutat la realizarea proiectului, și lucrătoarea socială Alina Dumitriu, cu experiență directă în îngrijirea dependenților.

Ce prevede proiectul de lege pentru dezincriminarea consumului de droguri

Trei parlamentari – Victoria Stoiciu (ex-PSD, acum neafiliată), Daniel Fenechiu (liderul senatorilor PNL) și Cristian Ghinea (USR) – au depus în Senat un proiect de lege care vizează dezincriminarea posesiei de droguri în vederea consumului propriu. Inițiativa propune ca deținerea de droguri pentru consum propriu să nu mai fie pedepsită cu închisoarea, ci cu o amendă contravențională între 1.000 și 3.000 de lei.

Daniel Fenechiu s-a retras ca inițiator al proiectului în urma controverselor stârnite de poziționarea acestuia, inclusiv în rândurile Partidului Național Liberal.

Proiectul are ca scop principal scoaterea deținerii de droguri în vederea consumului din sfera penală. Potrivit inițiatorilor, dosarele care au ca obiect drogurile reprezintă două treimi din întreaga activitate a DIICOT, iar în 80% dintre aceste dosare sunt cercetați simpli consumatori. Numărul persoanelor condamnate definitiv pentru deținere de droguri în vederea consumului propriu a crescut constant în ultimii 10 ani, ajungând la 520 în anul 2025, într-un ritm mai alert decât condamnările pentru trafic de droguri. „Cu alte cuvinte, expansiunea aparatului penal s-a îndreptat covârșitor împotriva consumatorilor, nu a traficanților”, mai subliniază inițiatorii.

Amendă în loc de închisoare

Concret, proiectul prevede înlocuirea pedepselor cu închisoarea pentru deținerea de droguri în vederea consumului cu amenzi contravenționale. Pentru faptele săvârșite pentru consum propriu – cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, cumpărarea sau deținerea de droguri – amenda ar fi de la 1.000 de lei la 3.000 de lei, în funcție de tipul drogului. În eventualitatea trecerii de frontieră cu substanțe în vederea consumului propriu, amenda ar fi de la 1.500 de lei la 3.500 de lei, tot în funcție de tipul drogului.

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Pe lângă aplicarea amenzilor, inițiatorii prevăd ca polițiștii care constată că o persoană deține droguri pentru consumul propriu să poată cere evaluarea medicală a acesteia, lucru obligatoriu în cazul minorilor.

Victoria Stoiciu a declarat: „Dezincriminarea nu înseamnă indulgență și nu înseamnă legalizare: înseamnă să tratăm consumul ca pe o problemă de sănătate, așa cum arată toate dovezile internaționale, și să redăm resursele statului acolo unde le e locul — la traficanți și la oamenii care au nevoie de ajutor”, a subliniat Victoria Stoiciu, într-un comunicat prin care a anunțat depunerea inițiativei legislative.

Argumentele inițiatorilor

Inițiatorii subliniază că, în România, consumul substanțelor psihoactive a crescut semnificativ în ultimii ani. În expunerea de motive se arată: „Abordarea României tratează o problemă de sănătate publică cu instrumentele justiției penale, deși o sumedenie de discipline științifice, de la criminologie la medicină, arată că severitatea pedepsei este irelevantă în descurajarea, prevenirea, gestionarea sau tratarea situațiilor de consum de substanțe”.

Potrivit inițiatorilor, dacă proiectul de lege ar fi adoptat, acesta ar duce la degrevarea forțelor de ordine, parchetelor și instanțelor de zeci de mii de dosare de consum, cu redirecționarea resurselor către marele trafic și crima organizată. De asemenea, ar reduce presiunea asupra penitenciarelor supraaglomerate și populația încarcerată, ar crește accesarea voluntară a tratamentului și ar reduce transmiterea HIV și a Hepatitei C. Totodată, ar proteja tinerii de consecințele permanente ale condamnărilor care măresc de 16 ori riscul consecințelor negative la angajare fără a reduce cu nimic consumul.

Traficul rămâne infracțiune

Inițiatorii precizează că traficul de droguri, sub toate formele acestuia, rămâne integral infracțiune, cu pedepsele actuale nemodificate. Delimitarea față de consumul propriu se face pe baza materialului probator, cu sesizarea organelor de urmărire penală atunci când fapta constituie infracțiune.

Proiectul de lege mai prevede posibilitatea ca unitățile sanitare să pună la dispoziție un spațiu asigurat în care persoanele dependente, cu dependență diagnosticată, să poată consuma respectiva substanță într-un mediu supravegheat, lucru care duce la prevenirea supradozelor.

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