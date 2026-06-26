Proaspăt plecată din PSD, senatoarea Victoria Stoiciu vrea să schimbe Constituția: „Cine dărâmă un guvern trebuie să fie capabil să construiască altul”

Senatoarea independentă Victoria Stoiciu a propus vineri, 26 iunie, modificarea Constituției astfel încât un guvern să poată fi demis prin moțiune de cenzură doar dacă, în același vot, Parlamentul desemnează cu majoritate absolută un nou premier.

„Propun modificarea Constituției astfel încât un guvern să poată fi demis prin moțiune de cenzură doar dacă, în același vot, Parlamentul alege cu majoritate absolută un nou premier.

Cine dărâmă un guvern trebuie să fie capabil să construiască altul”, a afirmat senatoarea într-o postare pe Facebook.

Aceasta adaugă că actuala Constituție încurajează instabilitatea politică.

„Criza pe care o traversăm nu este un accident. Este simptomul unei arhitecturi constituționale care permite iresponsabilitatea politică și chiar o premiază. Putem da jos un guvern fără să avem nici cea mai vagă idee despre ce urmează — fără o majoritate alternativă, fără un program, fără un nume

Distrugerea nu costă nimic. Reconstrucția, în schimb, o plătesc cetățenii”, mai transmite Victoria Stoiciu.

De aceea, spune senatoarea, este nevoie „de o schimbare de paradigmă”

„România trebuie să adopte modelul moțiunii de cenzură constructive. Logica lui este simplă: nu poți răsturna un guvern fără să alegi, în același vot și cu majoritate absolută, pe cel care îi va lua locul. Cine vrea să dărâme trebuie să dovedească mai întâi că poate construi.”

Modelul pe care îl propune spune că funcționează în Germania încă din 1949 și a fost introdus pentru a evita blocajele politice care au contribuit la prăbușirea Republicii de la Weimar.

Stoiciu recunoaște că modificarea Constituției este dificilă, „dar între a schimba o regulă și a aștepta să se schimbe oamenii, uneori e mai simplu să ceri schimbarea regulii.”

Liderii PSD, PNL, USR și UDMR au fost convocați vineri, 26 iunie, la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan, pentru consultări decisive privind formarea unui nou Guvern.

După negocieri, șeful statului a acuzat PNL că și-a schimbat poziția și blochează formarea unui nou guvern.

„Am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit. În baza pozițiilor partidelor de la consultări, a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorități parlamentare: guvern minoritar PSD.

Marți, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiționări față de programul de guvernare. De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția. Este responsabilitatea partidelor să negocieze între ele o majoritate pentru orice formulă de guvern pe care o consideră potrivită.

Le cer în continuare să revina la dialog. România are nevoie de un guvern cu puteri depline”, a transmis Nicușor Dan.