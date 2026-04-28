Breaking Primul membru PSD care și-a dat demisia din partid după alianța cu AUR: „Nu voi gira niciodată normalizarea fascismului”

Senatoarea PSD Victoria Stoiciu și-a anunțat marți, 28 aprilie, demisia din partid, pe fondul unor divergențe majore cu linia politică a social-democraților și a coloborării cu AUR.

„Astăzi mi-am înaintat oficial demisia din Partidul Social Democrat. Decizia vine ca un pas firesc după ce ieri am refuzat să semnez moțiunea de cenzură, marcând momentul în care viziunea mea și direcția actuală a partidului au intrat pe contrasens total”, a transmis Victoria Stoiciu, pe pagina sa de Facebook.

Aceasta a vorbit și despre necesitatea menținerii unui „cordon sanitar” față de partidele considerate extremiste, avertizând asupra riscurilor normalizării acestora în viața politică.

„Consider că este nevoie de un cordon sanitar absolut care să mențină forțele extremiste în izolare politică totală. Orice încălcare a acestui principiu nu reprezintă doar o eroare tactică, ci o normalizare a fascismului. Pas cu pas, până când monstrul va fi prea mare ca să îl răpunem”, a afirmat senatoarea PSD.

În mesajul său, Victoria Stoiciu a făcut referire și la lecțiile istorice ale Europei interbelice, susținând că cedările politice în fața extremismului au avut consecințe grave.

„Istoria este cel mai bun profesor. Ascensiunea fascismului în perioada interbelică nu s-a produs subit. A fost rezultatul unor concesii repetate făcute de forțele democratice, care au sacrificat viitorul pentru calcule politice mici și rațiuni de moment”, a spus Victoria Stoiciu, adăugând că social-democrații germani au menținut constant o linie de separare față de extremiști.

În același timp, Stoiciu a precizat că decizia sa de a părăsi PSD este definitivă și motivată de incompatibilitatea dintre valorile sale și direcția actuală a partidului.

„Nu pot și nu voi gira niciodată normalizarea fascismului. Este o linie roșie peste care nu se poate trece. Le mulțumesc colegilor social-democrați care m-au susținut în inițiativele legislative de până acum pentru buna colaborare. Din păcate, drumurile noastre se despart aici, nu pot face parte dintr-un proiect care sacrifică valorile democratice fundamentale pe altarul unor interese politice de etapă”, a mai transmis aceasta.