Președintele Nicușor Dan a fost surprins sâmbătă, 15 august, împreună cu copiii și partenera sa, în Făgăraș, unde și-a vizitat rudele cu ocazia sărbătorii Adormirea Maicii Domnului.

Sursă video: Facebook/Monitorul de Făgăraș

Potrivit publicației Monitorul de Făgăraș, șeful statului și-a vizitat mătușa, sora mamei sale, în Făgăraș. Acesta era îmbrăcat într-o ținută lejeră de vară, iar copiii din cartier au fost curioși să-l vadă pe președinte și să se fotografieze alături de el.

Nicușor Dan a fost însoțit și de membri ai dispozitivului de protecție.

Mai devreme în acea zi, președintele României a fost și la Mănăstirea Dejani din județul Brașov, la poalele Munților Făgăraș, alături de Mirabela Grădinaru, și cei doi copii ai lor.

În locul președintelui, la Ziua Marinei, organizată la Constanța, a fost prezent consilierul prezidențial Marius Lazurca, care a transmis și mesajul acestuia. La ceremonie a participat și premierul interimar Ilie Bolojan, care a fost huiduit de o parte dintre cei prezenți.

Este al doilea an consecutiv în care Nicușor Dan nu participă la ceremonia de la Constanța de Ziua Marinei. Președintele nu a fost prezent nici pe 15 august 2025, la câteva luni după preluarea mandatului.

În 2025, absența sa a fost una neobișnuită, fiind prima dată după mai bine de un deceniu când președintele României, în calitate de comandant suprem al Armatei, nu a participat la evenimentele de Ziua Marinei.

Ultimul președinte care lipsise de la ceremonia de la Constanța fusese Traian Băsescu, în 2011. La acea vreme, Băsescu explica absența prin faptul că 15 august era și ziua soției sale.

„Am lipsit pentru că era și ziua soției și am tot fost la Ziua Marinei, știu programul pe dinafară”, declara atunci Traian Băsescu.