 USR și PNL acuză AEP că vrea să le blocheze formarea alianței. Muraru îl numește pe Țuțuianu „bombardier politic” | adevarul.ro
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USR și PNL acuză AEP că vrea să le blocheze formarea alianței. Muraru îl numește pe Țuțuianu „bombardier politic”

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Deputații Alexandru Dimitriu (USR) și Alexandru Muraru (PNL) i-au cerut luni, 9 noiembrie, președintelui AEP, Adrian Țuțuianu, să retragă proiectul de lege privind partidele politice, susținând că inițiativa depășește atribuțiile instituției și ar putea afecta constituirea alianțelor politice.

Adrian Țuțuianu, președintele AEP
Adrian Țuțuianu, președintele AEP Foto: FOTO Inquam Photos / Octav Ganea

Alexandru Dimitriu a acuzat că șeful AEP „vrea să hotărască el dacă USR are voie să facă alianță cu PNL” și a criticat intenția de a transfera decizii privind partidele din zona instanțelor către autoritatea electorală, relatează Agerpres.

Deputatul USR a afirmat că Adrian Țuțuianu și-ar dori ca „el și pixul lui să aibă drept de viață și de moarte asupra partidelor politice”.

Potrivit lui Alexandru Dimitriu, AEP „nu are voie să inițieze și să întocmească astfel de legi”, iar instituția „nu are ce să caute când vine vorba despre cum se administrează o persoană juridică, cum se administrează un partid”. El a calificat drept „foarte grav” faptul că un președinte al AEP ar putea decide dacă un partid poate forma sau nu alianțe politice.

Liderul USR i-a cerut public lui Adrian Țuțuianu să retragă proiectul, avertizând că, în caz contrar, formațiunea sa va depune plângere penală. „Domnule Țuțuianu, vă rog frumos să retrageți această lege”, a declarat Dimitriu, acuzând că sunt folosite resursele AEP „în scopul de a ajuta PSD”. Totodată, acesta a afirmat că „AEP nu este bâta PSD”.

„Acest bombardier politic şi echipa sa de PSD-işti de la AEP încearcă să blocheze alianţa PNL-USR”

La rândul său, deputatul PNL Alexandru Muraru l-a atacat dur pe președintele AEP,

„Vreau să vă spun că există câteva lucruri foarte concrete prin felul în care acest bombardier politic și echipa sa de PSD-iști de la AEP încearcă să blocheze alianţa PNL-USR. În primul rând, acest proiect de lege schimbă un lucru esențial. Știți foarte bine că, astăzi, înregistrarea alianțelor dintre partide se face la Tribunalul București, printr-o decizie a unui magistrat, iar prin proiectul AEP, aceasta ar crea un filtru pentru ca această decizie să se mute administrativ la AEP”. 

Muraru susține că Țuțuianu are „o întreagă istorie la activ de gafe politice, de încălcări ale legii şi de abuzuri”.

Muraru a afirmat că proiectul de lege ar urmări să blocheze viitoarea alianță dintre PNL și USR.

Liberalul a arătat că, în prezent, înregistrarea alianțelor se face la Tribunalul București, prin decizia unui magistrat, însă proiectul AEP ar introduce „un filtru” care ar muta procedura „administrativ la AEP”.

În semn de protest, Muraru a anunțat că PNL și USR au decis „să nu mai participe la niciun fel de consultare” cu conducerea AEP pe tema acestui proiect legislativ.

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