 Lista prefecților și subprefecților care au fost înlocuiți. Schimbări majore în teritoriu, după învestirea Guvernului Niculescu | adevarul.ro
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Lista prefecților și subprefecților care au fost înlocuiți. Schimbări majore în teritoriu, după învestirea Guvernului Niculescu

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Guvernul a aprobat vineri, 30 octombrie, o serie de hotărâri prin care mai mulți prefecți și subprefecți au fost eliberați din funcție, iar alții au fost numiți în locul lor, în contextul învestirii Guvernului Niculescu. 

Luca Niculescu
Luca Niculescu Foto: Inquam photos/Mălina Norocea

La finalul săptămânii trecute, Bolojan a anunțat că demnitarii susținuți de PNL își vor depune demisiile în primele zile ale săptămânii și nu vor mai ocupa funcțiile respective. Cristina Ancuța Pocora, fost consilier de Stat în Cancelaria Prim-Ministrului, este printre primii liberali care au făcut publică plecarea dintr-o funcție guvernamentală.

Liderul PNL a mai spus că, în cazul în care înțelegerile cu noul guvern nu vor fi respectate, liberalii ar putea lua în calcul depunerea unei moțiuni de cenzură în primăvară.

La rândul său, fostul prefect al judeţului Tulcea, Eugen Terente, a spus că nu va demisiona cât timp instituţia nu are un subprefect care să-i preia atribuţiile. Şeful USR Tulcea aşteaptă, în acelaşi timp, răspunsurile autorităţilor la raportul privind exploatarea terenurilor agricole din Delta Dunării.

Eliberări din funcția de prefect

  • Albu Nicolae a fost eliberat din funcția de prefect al județului Alba.
  • Pașca Mihai a fost eliberat din funcția de prefect al județului Arad.
  • Nedelcu Darius-Sebastian a fost eliberat din funcția de prefect al județului Argeș.
  • Negru Andreea a fost eliberată din funcția de prefect al județului Bacău.
  • Dragoș Marcel-Daniel a fost eliberat din funcția de prefect al județului Bihor.
  • Dolha Nechita-Stelian a fost eliberat din funcția de prefect al județului Bistrița-Năsăud.
  • Curelariu Raluca-Ștefania a fost eliberată din funcția de prefect al județului Botoșani.
  • Dobrescu Florin-Sergiu a fost eliberat din funcția de prefect al județului Brăila.
  • Dimian Leonard a fost eliberat din funcția de prefect al județului Buzău.
  • Gâfu Cristian a fost eliberat din funcția de prefect al județului Caraș-Severin.
  • Forna Maria a fost eliberată din funcția de prefect al județului Cluj.
  • Picoiu Adrian-Teodor a fost eliberat din funcția de prefect al județului Constanța.
  • Calomfirescu Marius a fost eliberat din funcția de prefect al județului Dâmbovița.
  • Călinoiu Eugen-Costel a fost eliberat din funcția de prefect al județului Dolj.
  •  Răducan-Morega Corneliu a fost eliberat din funcția de prefect al județului Gorj.
  • Széll Lörincz a fost eliberat din funcția de prefect al județului Hunedoara.
  • Tănăsescu Mihai-Andrei a fost eliberat din funcția de prefect al județului Ialomița.
  • Dolachi-Pelin Constantin a fost eliberat din funcția de prefect al județului Iași.
  • Stauder Rudolf a fost eliberat din funcția de prefect al județului Maramureș.
  • Pavel Cristinel a fost eliberat din funcția de prefect al județului Mehedinți.
  • Apostol Maria a fost eliberată din funcția de prefect al județului Neamț.
  • Nicolae Ștefan a fost eliberat din funcția de prefect al județului Olt.
  • Nicodim Daniel a fost eliberat din funcția de prefect al județului Prahova.
  • Bîrsan Cristian-Claudiu a fost eliberat din funcția de prefect al județului Sălaj.
  • Crețu Mircea-Dorin a fost eliberat din funcția de prefect al județului Sibiu.
  • Păstrăv Bogdan-George a fost eliberat din funcția de prefect al județului Suceava.
  • Mitran-Piticu-Niculae Valentina-Veronica a fost eliberată din funcția de prefect al județului Teleorman.
  • Finta Paul a fost eliberat din funcția de prefect al județului Timiș.
  • Terente Eugen a fost eliberat din funcția de prefect al județului Tulcea.
  • Șerban Andrei a fost eliberat din funcția de prefect al județului Vaslui.
  • Macovei Liviu-George a fost eliberat din funcția de prefect al județului Vrancea.
  • Nistor Andrei a fost eliberat din funcția de prefect al municipiului București.

Eliberări din funcția de subprefect

  • Olariu Daniela a fost eliberată din funcția de subprefect al județului Brașov.
  • Udrea Flaviu-Dacian a fost eliberat din funcția de subprefect al județului Cluj.
  • Paris Dumitru a fost eliberat din funcția de subprefect al județului Constanța.
  • Dulanyi-Balogh Szilárd a fost eliberat din funcția de subprefect al județului Covasna.
  •  Rădoi Teodor-Viorel a fost eliberat din funcția de subprefect al județului Dâmbovița.
  • Celmare Marius-Constantin a fost eliberat din funcția de subprefect al județului Galați.
  • Alexandru Ionuț-Ciprian a fost eliberat din funcția de subprefect al județului Giurgiu.
  • Burjan-Andrei Bogdan-Sebastian a fost eliberat din funcția de subprefect al județului Harghita.
  • Țepeluș Marius a fost eliberat din funcția de subprefect al județului Harghita.
  • Bucșă Iulian-Florin a fost eliberat din funcția de subprefect al județului Iași.
  • Stamate Cristian a fost eliberat din funcția de subprefect al județului Ilfov.
  • Petruț Margareta-Ildiko a fost eliberată din funcția de subprefect al județului Maramureș.
  • Jugan Iulian a fost eliberat din funcția de subprefect al județului Neamț.
  • Mihai Adrian a fost eliberat din funcția de subprefect al județului Olt.
  • Moise Lucian a fost eliberat din funcția de subprefect al județului Prahova.
  • Soare Marius a fost eliberat din funcția de subprefect al județului Prahova.
  • Beseni Cristian-Valer a fost eliberat din funcția de subprefect al județului Satu Mare.
  • Albu Andra-Maria a fost eliberată din funcția de subprefect al județului Sibiu.
  • Oneț Liliana a fost eliberată din funcția de subprefect al județului Timiș.
  • Stănculescu Victor-George a fost eliberat din funcția de subprefect al județului Vâlcea.

Numiri în funcția de prefect

  • Mureșan Corneliu a fost numit în funcția de prefect al județului Alba.
  • Sulincean Marius-Mircea a fost numit în funcția de prefect al județului Arad.
  • Ivancea Valentin a fost numit în funcția de prefect al județului Bacău.
  • Pavel Emilian a fost numit în funcția de prefect al județului Bihor.
  • Cioarba Teofil-Iulian a fost numit în funcția de prefect al județului Bistrița-Năsăud.
  • Șlincu Dan-Constantin a fost numit în funcția de prefect al județului Botoșani.
  • Timofei Iulian a fost numit în funcția de prefect al județului Brăila.
  • Sbîrnea Liliana a fost numită în funcția de prefect al județului Buzău.
  • Dragomir Ioan a fost numit în funcția de prefect al județului Caraș-Severin.
  • Cordoș Alexandru a fost numit în funcția de prefect al județului Cluj.
  • Făgădău Decebal a fost numit în funcția de prefect al județului Constanța.
  • Tănase Marian a fost numit în funcția de prefect al județului Dâmbovița.
  • Durle Dumitru-Cosmin a fost numit în funcția de prefect al județului Dolj.
  • Predescu Șerban a fost numit în funcția de prefect al județului Gorj.
  • Ștefănie Maria a fost numită în funcția de prefect al județului Hunedoara.
  • Marin Constantin a fost numit în funcția de prefect al județului Ialomița.
  • Sălăjeanu Florian-Valeriu a fost numit în funcția de prefect al județului Maramureș.
  • Isuf Constantin-Alin a fost numit în funcția de prefect al județului Mehedinți.
  • Grigorean Vlad a fost numit în funcția de prefect al județului Neamț.
  • Albotă Emil-Florin a fost numit în funcția de prefect al județului Olt.
  • Bozianu Nicoleta-Cătălina a fost numită în funcția de prefect al județului Prahova.
  • Pura Dorin-Alexandru a fost numit în funcția de prefect al județului Sălaj.
  • Giubega Gheorghe-Florian a fost numit în funcția de prefect al județului Sibiu.
  • Andronachi Traian a fost numit în funcția de prefect al județului Suceava.
  • Rababoc Benone a fost numit în funcția de prefect al județului Teleorman.
  • Pau Radu-Adrian a fost numit în funcția de prefect al județului Timiș.
  • Moscu Doru a fost numit în funcția de prefect al județului Tulcea.
  • Popica Eduard-Andrei a fost numit în funcția de prefect al județului Vaslui.
  • Oprea Mihai a fost numit în funcția de prefect al județului Vâlcea.

Numiri în funcția de subprefect

  • Tulpan Olimpiu-Adrian a fost numit în funcția de subprefect al județului Bacău.
  • Cucu Sebastian a fost numit în funcția de subprefect al județului Covasna.
  • Pistol Marian a fost numit în funcția de subprefect al județului Covasna.
  • Constantin Ionuț-Constantin a fost numit în funcția de subprefect al județului Dâmbovița.
  • Dimen Zsombor-Gabriel a fost numit în funcția de subprefect al județului Harghita.
  • Prodan Isabela a fost numită în funcția de subprefect al județului Harghita.
  • Széll Lörincz a fost numit în funcția de subprefect al județului Hunedoara.
  • Cîmpeanu Alexandru a fost numit în funcția de subprefect al județului Mureș.
  • Vulc Cornel-Cristian a fost numit în funcția de subprefect al județului Mureș.
  • Lungu Robert-Paul-Dimitrios a fost numit în funcția de subprefect al județului Prahova.
  • Tănase Mircea-Adi a fost numit în funcția de subprefect al județului Prahova.
  • Bercea Vasile a fost numit în funcția de subprefect al județului Satu Mare.
  • Iancu Mihai-Radu a fost numit în funcția de subprefect al județului Satu Mare.
  • Spătaru Cristian-Eugen a fost numit în funcția de subprefect al județului Vrancea.
  • Șuhan Valeriu-Nicolae a fost numit în funcția de subprefect al municipiului București.

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