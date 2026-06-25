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Dan Dungaciu, la „Interviurile Adevărul”, de la ora 13.30

CTP îl atacă pe Ilie Bolojan, după ce l-a susținut constant. Motivul supărării: promovarea liberalului Peiu, fost membru AUR și SOS, în funcția de șef al organizației Ilfov

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Gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu face o analiză tăioasă asupra recentelor mișcări din interiorul PNL, după instalarea  la șefia organizației din Ilfov a partidului a lui Adrian Peiu, fost membru AUR, apoi SOS și ulterior „înfipt în PACE”. CTP pune în oglindă traseismul politic, deciziile conducerii liberale și figura lui Ilie Bolojan, pe care îl descrie drept un politician „carpato-danubian”.  

Cristian Tudor Popescu. FOTO Facebook Cristian Tudor Popescu
Cristian Tudor Popescu. FOTO Facebook Cristian Tudor Popescu


„Peiu a trecut la PNL. Fake news? Sau Breaking News? Și una, și alta. Un anume Adrian Peiu, fost membru AUR, apoi SOS, apoi înfipt în PACE, micul trib parlamentar cu mingi de fotbal în loc de căpățâni, a devenit „brătian”. La moțiunea de cenzură, numitul Peiu a votat pentru „a scăpa poporul român de guvernul Bolojan”, scrie Cristian Tudor Popescu într-o postare pe Facebook.

Gazetarul amintește că termenul „traseist” îi aparține, fiind inspirat în anii ’90 de Mircea Coșea, ministru în guvernul Văcăroiu.

„Când am inventat, acum mai mult de un sfert de veac, cuvântul „traseist”, model mi-a fost un ministru al lui Văcăroiu, Mircea Coșea, care schimba partidele ca pe mașini – la propriu, căci cerea la fiecare „trădare” o marcă de mașină și mai pricopsită. Nu știu care va fi fost obiectul trocului PNL-A. Peiu, de l-a făcut pe cel din urmă liberal în regim turbo și șef PNL Ialomița”, scrie gazetarul, într-o postare pe Facebook.

Cristian Tudor Popescu notează că, în urmă cu o lună, constata „cu oarecare surprindere că, pe lângă a fi un administrator competent și hotărât, Ilie Bolojan este și un politician puternic”.

„Puternic, dar, iată, politician carpato-danubian în toată regula. Căci, trădătorii Thuma și Veștea au fost înlocuiți cu Marian Petrache, tartorul Ilfovului înainte de Thuma, acuzat de mită și șantaj, respectiv primarul Brașovului, George Scripcaru, anchetat în multiple dosare de corupție de-a lungul celor aproape 20 de ani de când e în post”, adaugă CTP.

„Președintele PNL mă obligă să înțeleg că prețuise atitudinea mea ca pe o manevră politică dibace”

Gazetarul evocă și o întâlnire din urmă cu trei ani, când Bolojan i-ar fi spus că își amintește cum Popescu a blocat o tentativă de mită în perioada guvernului Tăriceanu, legată de preluarea Casei Scânteii de către Clubul Român de Presă. CTP afirmă că atunci s-a simțit onorat, dar că astăzi înțelege altfel acea apreciere:

„Prin 2023, într-o întâlnire pe care am avut-o cu dânsul la Oradea, dl Bolojan mi-a spus că își amintește foarte bine cum am fost singurul care a împiedicat o șpagă de mari proporții a premierului C.P. Tăriceanu pentru Clubul Român de Presă – să i se dea CRP pe nimic Casa Scânteii, să facă ce vrea cu ea. Ca președinte al Clubului, m-am opus întregii conduceri, care își dorea nespus ploconul de la Tăriceanu. Am anunțat că dacă se face măgăria, îmi dau demisia din fruntea CRP și explic public de ce. Așa am câștigat războiul nervilor cu Consiliul de Onoare... Atunci, m-am simțit onorat de spusele dlui Bolojan. Astăzi, însă, președintele PNL mă obligă să înțeleg că prețuise atitudinea mea ca pe o manevră politică dibace, și nu ca pe ceea ce fusese, un gest moral de tip kamikaze”.

„Bolojan era Secretarul General al celui pe care l-am numit Viermele în Untură”

Cristian Tudor Popescu încheie într-o notă amară:

„Și să-mi amintesc și eu ceva: că dl Bolojan era Secretarul General al celui pe care l-am numit Viermele în Untură. P.S. Văd și aud în privirea și vorbirea Primarului General Ciprian Ciucu, liberal de marcă, ceva tulbure și temător, pe care nici nu încearcă să-l ascundă”.

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