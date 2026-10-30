 O săptămână pentru salvarea banilor europeni alocați prin PNRR. Fondurile de coeziune pentru România, în pericol | adevarul.ro
search
Vineri, 30 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

O săptămână pentru salvarea banilor europeni alocați prin PNRR. Fondurile de coeziune pentru România, în pericol

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

România încearcă să obțină integral banii europeni alocați prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), însă mai are de rezolvat o serie de probleme administrative și de documentare. Comisia Europeană a cerut clarificări pentru mai multe investiții, la care autoritățile trebuie să răspundă până la data de 6 noiembrie.

PNRR
Planul Național de Redresare și Reziliență Foto: Adevărul

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Mihai Alexandru Ghigiu, a explicat vineri că discuțiile cu reprezentanții Comisiei Europene au vizat ultimele două cereri de plată din PNRR. România are de primit bani pentru investiții deja realizate, însă oficialii europeni solicită documente suplimentare pentru a verifica dacă au fost îndeplinite cerințele asumate.

Ghigiu s-a aflat miercuri la Bruxelles, unde a discutat despre problemele care trebuie rezolvate pentru ca România să poată încasa fondurile.

Printre aspectele care trebuie clarificate se numără eficiența energetică a investițiilor, respectarea cerințelor de mediu și punerea în funcțiune a proiectelor.

Ministrul a precizat că unele dintre aceste cerințe presupun completarea documentației și transmiterea unor dovezi justificative. El a solicitat Comisiei Europene să accepte și documente emise ulterior, dacă acestea certifică rezultate obținute la termen.

În paralel, lucrează cu ministerele responsabile pentru completarea dosarelor și transmiterea clarificărilor necesare.

„Perioada de transmitere a clarificărilor se încheie pe 6 noiembrie. Până atunci, avem de rezolvat o serie de probleme care pot influența sumele pe care România le va încasa”, a transmis Mihai Alexandru Ghigiu.

Aproape 370 de milioane de euro din fondurile de coeziune, în pericol

Pe lângă problemele legate de PNRR, ministrul a anunțat că autoritățile încearcă să protejeze aproape 370 de milioane de euro din fondurile de coeziune.

Potrivit acestuia, termenul stabilit pentru aceste sume este 31 decembrie, iar măsurile necesare sunt deja în curs de implementare.

Ghigiu a menționat că urmărește personal completarea documentelor, accelerarea cererilor de plată și modificările de program necesare pentru a limita riscul pierderii banilor.

„Facem tot ce ține de noi pentru a limita riscul pierderii fondurilor europene și pentru ca România să încaseze cât mai mult din sumele alocate investițiilor realizate”, a transmis acesta.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Nu mai provocați Rusia”: Solicitarea fermă a Pentagonului către oficialii din Europa
digi24.ro
image
Sindicaliștii feroviari critică rectificarea bugetară: „Mergeți cu trenul București - Satu Mare înainte să decideţi bugetele”
stirileprotv.ro
image
Dosarul microfoanelor ascunse de DIICOT se extinde. „Tehnicianul” lui Călin Georgescu ar fi căutat aparatură de filaj și la firma de la care fostul candidat închiria mașini
gandul.ro
image
Colectiv, la 11 ani de la tragedie: „Aveți grijă de voi, nici anul acesta nu avem spitale”
mediafax.ro
image
Andrei Cordea, salariu de 1 milion de euro! Ofertă oficială pentru starul lui CFR Cluj
fanatik.ro
image
„Nu ar trebui desființate comunele”. Teoria, bătută de practică. Reforma administrativă, primită cu scepticism de primarii de comune: „O să ajungem să-l regretăm pe Bolojan”
libertatea.ro
image
Cum au dispărut cei 700.000 de euro confiscați pe aeroportul Otopeni. Bancnotele, înlocuite cu coli de hârtie
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
Câți bani avea, de fapt, MM Stoica în geaca aruncată pe stadion și prinsă de un fan
digisport.ro
image
Ce ar fi provocat tragedia din Sibiu! Doi frați de 2 și 4 ani au murit intoxicați cu fum
click.ro
image
Misterul celor 700.000 de euro furați din Vama Otopeni. Cine e femeia care a venit din Dubai cu un avion privat și valize pline cu bani
antena3.ro
image
Salariul şefului Deloitte pentru EMEA (Europa, Middle East, Africa), a crescut cu 45%, după ce compania a concediat 1.000 de angajaţi. Remuneraţia sa este de 93 de ori mai mare decât salariul median din firmă
zf.ro
image
Satul cu 1.500 de locuitori unde un apartament de 55 mp costă 16.000 de euro. Tinerii lasă Capitala pentru el
observatornews.ro
image
I-am aflat tariful Mirei de la Insula iubirii 2026. Pentru doar 16 euro...
cancan.ro
image
Pensionarii, îmbătați cu apă rece. S-au alocat 3 miliarde lei la „pensii”. De ce banii nu merg la indexări?
newsweek.ro
image
„Fabuloasă ca de obicei”. Raluca Zenga a încins atmosfera cu imaginile în costum de baie din cea mai recentă vacanță
prosport.ro
image
Orașele din România în care populația îmbătrânește cel mai repede. Ce se întâmplă când pensionarii ajung să domine un municipiu
playtech.ro
image
Ședință de urgență la FCSB după 0-1 la Bistrița?! „E inadmisibil! Cu Rapid a fost o întâmplare”
fanatik.ro
image
Guvernul Luca Niculescu poate cădea în câteva luni: „Situația politică va fi dinamică”
ziare.com
image
Cornel Dinu, declarații tulburătoare: "Sunt la pământ! Nu pot să trăiesc din banii ăștia!"
digisport.ro
image
Ce beneficii mai are melatonina în afară de combaterea insomniei
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cum arată casa în care locuiește Roxana Vancea. Locuința seamănă cu una londoneză. Cât de armonios a combinat totul. Mai rar vezi la cineva așa / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Horoscop 30 octombrie 2026. Vinerea în care se trage linie! Cine încheie luna în avantaj și ce zodii au parte de un weekend cu peripeții
mediaflux.ro
image
Schimbare istorică în Serbia: Lista Studenților, cu legendarul Dejan Bodiroga în componență, a câștigat alegerile parlamentare!
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Viața neștiută a Laurei Codruța Kövesi. Două căsnicii, un divorț și marele regret al femeii care a ajuns să conducă Parchetul European
actualitate.net
image
După vânzarea Kanal D, Dan Negru vorbește despre viitorul televiziunii! Anunț-bombă despre Revelion: „Cândva voi reveni!”
click.ro
image
„Am văzut tot!” Kim Kardashian, invitată acasă la Elizabeth Taylor imediat ce starul hollywoodian a murit
click.ro
image
Oana Roman, trei apariții la Gala VIVA!, la 27 de ani distanță! Cum arăta vedeta în tinerețe. Imagini de colecție
click.ro
Regele Ferdinand VII al Spaniei profimedia 0137237434 jpg
Legenda celui mai dotat rege din istorie. Avea nevoie de un dispozitiv special pentru a-și consuma căsătoria
okmagazine.ro
Prințesa Grace (1929 1982) și Prințul Rainier (1923 2005) de Monaco la bal, GettyImages 2194389204 jpg
Petrecerea scandaloasă a Prințesei Grace Kelly, unde zodia decidea cine trece de ușă! Nu s-au admis decât... Scorpionii
okmagazine.ro
Un sarcofag roman intact, aparținând unui copil, descoperit la marginea de nord a necropolei tomitane
Sarcofagul roman intact de la Constanța, descoperit la aproximativ un kilometru și jumătate de orașul antic Tomis
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Cum a reușit Patrick Stewart să depășească traumele unei copilării marcate de violență. Locul care i-a adus liniște: „M-am simțit în siguranță”
image
După vânzarea Kanal D, Dan Negru vorbește despre viitorul televiziunii! Anunț-bombă despre Revelion: „Cândva voi reveni!”

OK! Magazine

image
Petrecerea scandaloasă a Prințesei Grace Kelly, unde zodia decidea cine trece de ușă! Nu s-au admis decât... Scorpionii