 Rareș Bogdan, mesaj tranșant în scandalul pierderii celor 770 de milioane de euro: „România, înainte de orice! Nu voi vota niciodată o rezoluție împotriva țării mele” | adevarul.ro
search
Joi, 3 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Rareș Bogdan, mesaj tranșant în scandalul pierderii celor 770 de milioane de euro: „România, înainte de orice! Nu voi vota niciodată o rezoluție împotriva țării mele”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

„România, înainte de orice!” Este mesajul transmis de europarlamentarul PNL Rareș Bogdan, care afirmă că nu va vota niciodată o rezoluție împotriva țării sale și avertizează că problemele interne nu trebuie transformate în dispute purtate la Bruxelles. 

Europarlamentarul Rareș Bogdan
Europarlamentarul Rareș Bogdan Foto: Foto: Facebook

Rareș Bogdan a publicat joi, 3 septembrie, pe Facebook, un mesaj în care face apel la apărarea intereselor României în plan european. 

„Să nu ne mai denigrăm neamul și țara! Să spunem răspicat peste tot că suntem români! România, înainte de orice! Nu voi vota niciodată o rezoluție împotriva țării mele! Niciodată nu voi trăda interesele României! Nu voi acționa niciodată în vreun fel pentru a afecta imaginea țării mele! Problemele de acasă se rezolvă acasă. Și în familie, și pentru țara ta. Nu în spațiul public, nu la Bruxelles!”, a scris Rareș Bogdan, pe FB. 

Europarlamentarul PNL îi critică în termeni duri pe cei care, în opinia sa, contribuie la transformarea României într-un nou caz precum Ungaria sau Polonia, țări care au avut dispute majore cu instituțiile europene privind statul de drept.

„Cine pune umărul pentru transformarea României într-un nou caz «Ungaria lui Victor Orban» sau «Polonia condusă de PiS» este inconștient. Sau pur și simplu trădător de neam și țară. Și nu la figurat. Până la urmă, PNL și EPP au înțeles, din fericire, care este miza. Și faptul că există riscuri devastatoare pentru România. Interesul personal sau de grup nu trebuie să primeze în fața interesului țării tale. Cine face asta nu merită statutul de Român. România, înainte de toate”, a mai transmis europarlamentarul.

Europarlamentarul și-a încheiat mesajul cu o referire la marele compozitor român George Enescu. 

„George Enescu a plecat la Viena, la 7 ani, în toamna lui 1888. Fusese admis la Conservator. Dialog pe drum. «Mamă, pot să le spun acolo, la Viena, că sunt român?» «Sigur, de ce să nu le spui?» «Mă gândeam... să nu creadă că mă laud» Poate a venit momentul să spunem răspicat peste tot că suntem români, nu să ne denigrăm unii pe alții sau propria țară!”, a relatat Rareș Bogdan.

Potrivit thediplomaticaffairs, pentru a înțelege de ce un europarlamentar insistă ca problemele României să fie rezolvate în țară, și nu la Bruxelles, trebuie înțeles contextul în care acesta își exprimă poziția.

„România a petrecut acest an încercând să deblocheze o tranșă de 770 de milioane de euro din planul de redresare finanțat de Uniunea Europeană, bani esențiali pentru un buget național aflat sub presiune și acordați cu condiția adoptării unui pachet de reforme.  Una dintre acestea, o controversată lege privind integritatea demnitarilor și a oficialilor publici, a stârnit critici atât în România, cât și, mai important, la Bruxelles”, susține publicația citată. 

În centrul controverselor se află și modificările aduse Legii integrității, printre care se numără și așa-numitulamendament Fritz”.

De asemenea, la sfârșitul lunii august, grupul PPE și grupul liberal Renew Europe, din care face parte și familia politică a lui Rareș Bogdan, i-au cerut președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să blocheze fondurile din cauza preocupărilor legate de respectarea statului de drept.

Potrivit sursei citate, la această „rezoluție împotriva țării mele” și la apelul de a duce problemele „la Bruxelles” răspunde Rareș Bogdan prin mesajul său.

„Este important și contextul personal: europarlamentarul a fost recent înlăturat din funcția de lider al delegației PNL în cadrul PPE, o retrogradare care l-a determinat să adopte o poziție mai critică în interiorul propriei familii politice”, mai susține sursa citată. 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Noua coaliție mortală ce amenință să destabilizeze și mai mult Orientul Mijlociu. Doi foști inamici s-au aliat în lupta contra SUA
digi24.ro
image
Guvernul îi premiază pe absolvenții cu media 10 la BAC și Evaluarea Națională. Câți bani vor primi cei 99 de elevi
stirileprotv.ro
image
Ambasadorul Rusiei la București neagă implicarea Moscovei în incidentul cu drone din Germania. „Aceste acuzații au fost respinse ca fiind absurde“
gandul.ro
image
Rogobete SPULBERĂ zvonurile despre funcția de premier și primar al Timișoarei
mediafax.ro
image
Nicolo Napoli s-a reprofilat! Ce face, de fapt, fostul antrenor al Craiovei lui Mititelu
fanatik.ro
image
CTP desființează „Justiția PSD-Savonea-Dan” după eliberarea lui Horațiu Potra: „Macetarul va ajunge ministru de Interne sau șef la SRI”
libertatea.ro
image
Zelenski, reacție furioasă după schimbul de focuri între serviciile secrete ale Kievului: „Absolut rușinos”
digi24.ro
image
Martor la episodul ȘOCANT din vestiarul FCSB: „I-a dat un pumn lui Tănase! N-am fost de acord cu ce s-a întâmplat după”
gsp.ro
image
Neverosimil: a decis pe loc să divorțeze când a aflat câți bani are în cont soțul ei! Se căsătoriseră după 10 zile de relație
digisport.ro
image
Extraterestrul cu 3 sâni, vedeta unui târg pentru adulţi! Expoziţia din Hong Kong a reunit sute de companii şi mii de produse
click.ro
image
Rătăcea din plajă în plajă căutându-și mama printre turiști, în Grecia. Puiul de focă Alexis a fost salvat după ce a rămas fără puteri
antena3.ro
image
Ce cumperi cu 10.000 de lei, un ETF sau un fond de acţiuni?
zf.ro
image
A cumpărat un apartament cu 105.000 EUR, fără să ştie că era vândut. Proprietarul a venit apoi să îl dea afară
observatornews.ro
image
Doi soți, găsiți MORȚI într-un jacuzzi în timp ce se aflau în vacanță în Spania. Ce au descoperit anchetatorii 😲
cancan.ro
image
Precizări importante de la Casa de Pensii pentru toți pensionarii. Ce trebuie să facă chiar de luna aceasta?
newsweek.ro
image
Fiica lui Gigi Becali, învinsă în instanță! După șase amânări, judecătorii au dat verdictul
prosport.ro
image
Mii de locuri de muncă pentru românii fără facultate. Domeniile în care cererea de angajați este cea mai mare
playtech.ro
image
Sorana Cîrstea, fosta iubită a lui Alexandru Țiriac, vorbește despre familie și planuri: ”Am realizat că nu voi mai trăi niciodată ziua de astăzi”
fanatik.ro
image
De ce stațiunile de pe litoralul românesc poartă nume de planete
ziare.com
image
După loviturile date în mercato, Gigi Becali îl sună pe Dan Petrescu
digisport.ro
image
Fiica lui Mihai Bobonete a împlinit 12 ani. Mesajul emoționant transmis de mama ei
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
ULTIMA ORĂ: Nicuşor Dan a semnat decretul. Acum totul se decide la votul din Parlament
romaniatv.net
image
Răsturnare de situație în războiul din Ucraina. Putin, dispus să renunțe la tot
mediaflux.ro
image
Durul din fotbalul anilor ’90 joacă în serialul momentului pe Netflix » Interviu inedit: „Vă spun o poveste amuzantă. Mergeam la audiții în Los Angeles”
gsp.ro
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți”
actualitate.net
image
Fiica Oanei Roman, schimbată complet la 12 ani. Isabela a slăbit 8 kilograme după luni întregi de monitorizare. Ultima apariție a surprins-o chiar și pe mama ei: „Fata mea e mare”
actualitate.net
image
Cum au reușit doi români să transforme o dubă într-o casă pe roți. „Am făcut toate schimbările astea în mai puțin de o săptămână”
click.ro
image
Tragedie în Spania. Un cuplu a fost găsit mort în jacuzzi, în fața copiilor
click.ro
image
Elena Merișoreanu, cuvinte grele după moartea Ancăi Pandrea: „Păcat. Ce păcat...”
click.ro
Belinda Lee a jucat o pe MESSALINA în filmul MESSALINA VENERE IMPERATRICE profimedia 0954597802 jpg
Cea mai desfrânată soție de împărat s-a culcat cu 25 de bărbați într-o noapte! A intrat în istorie ca simbol al excesului și al vieții libertine în Roma
okmagazine.ro
Regina Elisabeta cu Prințul Philip foto profimedia 0694722059 jpg
„A avut amante. Mai mult de una!” Regina Elisabeta vedea, dar prefera să nu știe? Dezvăluirile explozive despre infidelitățile Prințului Philip
okmagazine.ro
Manzikert (1071) jpg
Urmările Bătăliei de la Manzikert (1071): ce a îngenuncheat cu adevărat Imperiul Bizantin
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine ar fi făcut publice informațiile despre idila dintre Andreea Popescu și Dan Alexa? Vedeta a dat cărțile pe față
image
Cum au reușit doi români să transforme o dubă într-o casă pe roți. „Am făcut toate schimbările astea în mai puțin de o săptămână”

OK! Magazine

image
„A avut amante. Mai mult de una!” Regina Elisabeta vedea, dar prefera să nu știe? Dezvăluirile explozive despre infidelitățile Prințului Philip