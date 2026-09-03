Rareș Bogdan, mesaj tranșant în scandalul pierderii celor 770 de milioane de euro: „România, înainte de orice! Nu voi vota niciodată o rezoluție împotriva țării mele”

„România, înainte de orice!” Este mesajul transmis de europarlamentarul PNL Rareș Bogdan, care afirmă că nu va vota niciodată o rezoluție împotriva țării sale și avertizează că problemele interne nu trebuie transformate în dispute purtate la Bruxelles.

Europarlamentarul Rareș Bogdan Foto: Foto: Facebook

Rareș Bogdan a publicat joi, 3 septembrie, pe Facebook, un mesaj în care face apel la apărarea intereselor României în plan european.

„Să nu ne mai denigrăm neamul și țara! Să spunem răspicat peste tot că suntem români! România, înainte de orice! Nu voi vota niciodată o rezoluție împotriva țării mele! Niciodată nu voi trăda interesele României! Nu voi acționa niciodată în vreun fel pentru a afecta imaginea țării mele! Problemele de acasă se rezolvă acasă. Și în familie, și pentru țara ta. Nu în spațiul public, nu la Bruxelles!”, a scris Rareș Bogdan, pe FB.

Europarlamentarul PNL îi critică în termeni duri pe cei care, în opinia sa, contribuie la transformarea României într-un nou caz precum Ungaria sau Polonia, țări care au avut dispute majore cu instituțiile europene privind statul de drept.

„Cine pune umărul pentru transformarea României într-un nou caz «Ungaria lui Victor Orban» sau «Polonia condusă de PiS» este inconștient. Sau pur și simplu trădător de neam și țară. Și nu la figurat. Până la urmă, PNL și EPP au înțeles, din fericire, care este miza. Și faptul că există riscuri devastatoare pentru România. Interesul personal sau de grup nu trebuie să primeze în fața interesului țării tale. Cine face asta nu merită statutul de Român. România, înainte de toate”, a mai transmis europarlamentarul.

Europarlamentarul și-a încheiat mesajul cu o referire la marele compozitor român George Enescu.

„George Enescu a plecat la Viena, la 7 ani, în toamna lui 1888. Fusese admis la Conservator. Dialog pe drum. «Mamă, pot să le spun acolo, la Viena, că sunt român?» «Sigur, de ce să nu le spui?» «Mă gândeam... să nu creadă că mă laud» Poate a venit momentul să spunem răspicat peste tot că suntem români, nu să ne denigrăm unii pe alții sau propria țară!”, a relatat Rareș Bogdan.

Potrivit thediplomaticaffairs, pentru a înțelege de ce un europarlamentar insistă ca problemele României să fie rezolvate în țară, și nu la Bruxelles, trebuie înțeles contextul în care acesta își exprimă poziția.

„România a petrecut acest an încercând să deblocheze o tranșă de 770 de milioane de euro din planul de redresare finanțat de Uniunea Europeană, bani esențiali pentru un buget național aflat sub presiune și acordați cu condiția adoptării unui pachet de reforme. Una dintre acestea, o controversată lege privind integritatea demnitarilor și a oficialilor publici, a stârnit critici atât în România, cât și, mai important, la Bruxelles”, susține publicația citată.

În centrul controverselor se află și modificările aduse Legii integrității, printre care se numără și așa-numitul „amendament Fritz”.

De asemenea, la sfârșitul lunii august, grupul PPE și grupul liberal Renew Europe, din care face parte și familia politică a lui Rareș Bogdan, i-au cerut președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să blocheze fondurile din cauza preocupărilor legate de respectarea statului de drept.

Potrivit sursei citate, la această „rezoluție împotriva țării mele” și la apelul de a duce problemele „la Bruxelles” răspunde Rareș Bogdan prin mesajul său.

„Este important și contextul personal: europarlamentarul a fost recent înlăturat din funcția de lider al delegației PNL în cadrul PPE, o retrogradare care l-a determinat să adopte o poziție mai critică în interiorul propriei familii politice”, mai susține sursa citată.