Rareș Bogdan atacă dur conducerea PNL în timpul Congresului: „Nu trebuie să devină sluga USR”. Bolojan, un „farseur nepriceput, dar agresiv și încăpățânat”

Europarlamentarul Rareș Bogdan a criticat direcția în care se îndreaptă PNL și candidatura lui Ilie Bolojan la șefia formațiunii, susținând că partidul riscă să își piardă identitatea liberal-conservatoare și să devină „sluga USR”. O poziție similară a adoptat și președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, care a acuzat „USR-izarea partidului”.

Rareș Bogdan a criticat moțiunea cu care Ilie Bolojan candidează la conducerea partidului, intitulată „Modernizare cu Rădăcini”, afirmând că „rădăcinile lipsesc cu desăvârșire”.

„Ar fi culmea ca azi, la Congres, colegii mei să înlocuiască și săgeata noastră liberală cu o trotinetă și eventual un rucsac în culorile curcubeului! Nu e sigur că nu urmează, cu 4 din 8 vicepreședinți PNL adepți ai exagerărilor ideologice ale mișcării woke (de exemplu, boicotarea unor persoane sau opere pentru comportamente considerate ofensatoare(!!). Activiști agresivi care încearcă să schimbe din temelii normele culturale și tradițiile, mândri și agresivi mânuitori ai cancel culture”, a scris europarlamentarul PNL pe Facebook.

Critici la adresa noii echipe de conducere

Rareș Bogdan a susținut că viitoarea conducere a partidului ar include persoane care nu au avut până de curând legături cu PNL și care nu împărtășesc valorile tradiționale ale liberalismului românesc.

El criticat promovarea unor persoane venite din alte formațiuni politice, în detrimentul liderilor locali ai partidului.

„Vicepreședinți poziționați și împotriva Partidului Republican din SUA deoarece la Casa Albă se află Donald Trump (pentru încă 2 ani și jumătate). Cu oameni care nu pricep că indiferent cum se numește omul cu reședința în 1600 Pennsylvania Avenue Washington DC, el reprezintă SUA, nu complexul turistic cu același nume din județul Mehedinți, mă pot aștepta la orice (...) Aceștia sunt oamenii pe care Ilie Bolojan îi introduce în PNL, pulverizând tot ce înseamnă istoria liberalismului românesc! Termenul „Rădăcini” din platforma comercială a domnului Bolojan nu înseamnă acele baze structurale ale liberalilor care au modenizat România, ci sclavia pe care o dorește liberalilor naționaliști, condamnați la categoria „Sclava Isaura”. Cu gura cusută, c-așa-i stă bine democratului?”, a scris Rareș Bogdan.

Rareș Bogdan l-a numit pe Bolojan „farseur nepriceput, dar agresiv și încăpățânat”, criticând măsurile adoptate de acesta.

„Omoară cu bună știință PNL, cum a omorât, din nepricepere strigătoare la cer pe chestiuni de macroeconomie si refuzul investițional non-german, economia României în ultimul an. (...) Îi rog pe colegii mei prezenți în sală să facă un efort și să privească realitatea economică și promisiunile făcute acum 11 luni de către cel pe care ei îl consideră Mesia ideologic. El îl văd așa cum este: doar un farseur nepriceput, dar agresiv și încăpățânat. Căruia tare-i mai place să fie lăudat, lustruit, admirat - dovadă e corul antic care-l salută dimineața, îl aduce ceai, cremă de gălbenele, recită ode. Mă bucur ca mă reprezint singur, nu am nevoie să căpușez pe cineva”, a scris europarlamentarul.

Totodată, europarlamentarul a susținut că primarii, președinții de consilii județene și aleșii locali care au construit partidul în teritoriu sunt marginalizați în noua structură de conducere.

Rareș Bogdan susține apărarea valorilor conservatoare

În mesajul său, Rareș Bogdan a pledat pentru păstrarea valorilor conservatoare, a familiei tradiționale, a rolului Bisericii și a principiilor promovate de Partidul Popular European.

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Acesta a criticat ceea ce a numit „neoprogresism” și „corectitudine politică excesivă”, susținând că astfel de ideologii intră în conflict cu valorile istorice ale liberalismului românesc.

De asemenea, europarlamentarul a făcut referiri la relațiile transatlantice și la administrația americană, afirmând că PNL ar trebui să mențină o abordare pragmatică în raport cu Statele Unite, indiferent de numele președintelui aflat la Casa Albă.

Avertismente privind economia

O parte importantă a mesajului a fost dedicată situației economice a României. Rareș Bogdan a avertizat că țara se confruntă cu probleme structurale grave și a comparat riscurile actuale cu cele care au precedat criza economică din Grecia.

Europarlamentarul a criticat creșterea taxelor, nivelul deficitului bugetar și al datoriei publice, susținând că politicile economice din ultimul an au afectat mediul de afaceri și investițiile.

„România riscă scenariul grecesc”, a avertizat acesta, susținând că blocajul politic și economic actual poate avea consecințe severe asupra finanțelor publice.

Apel pentru un guvern stabil

În finalul mesajului, Rareș Bogdan a cerut formarea rapidă a unui guvern stabil, deoarece incertitudinea politică reprezintă un risc major pentru economie.

Totodată, el le-a transmis colegilor liberali să analizeze cu atenție direcția în care se îndreaptă partidul și să nu permită, în opinia sa, abandonarea valorilor tradiționale ale PNL în favoarea unor orientări politice pe care le consideră incompatibile cu identitatea formațiunii.

Congres extraordinar PNL la această oră

Zi decisivă pentru liberali. PNL organizează duminică, 21 iunie, un Congres Extraordinar în care Ilie Bolojan este singurul candidat la președinția partidului, în timp ce Adrian Veștea contestă legalitatea reuniunii și amenință cu acțiuni în instanță.

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Congresul Extraordinar al PNL are loc la Romexpo, începând cu ora 12.00, cu participarea a aproximativ 2.500 de delegați din întreaga țară. Aceștia sunt chemați să aleagă noua conducere a partidului și să voteze o serie de modificări importante ale Statutului formațiunii. Decizia convocării Congresului a fost adoptată în cadrul Consiliului Național Extraordinar, cu 566 de voturi pentru, reprezentând aproximativ 85% dintre voturile exprimate. Împotrivă s-au pronunțat 97 de membri, iar 19 s-au abținut.