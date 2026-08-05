Cea mai mare bancă de stat din Rusia anunță o „dispariție masivă” a companiilor. Care sunt cauzele?

Situația mediului de afaceri din Rusia a început să se deterioreze încă din a doua jumătate a anului 2024. Centrul de Cercetări Macroeconomice al băncii Sberbank a anunțat că, în acest an, companiile rusești își încetează activitatea în masă din cauza dificultăților economice reale, și nu din motive administrative formale.

Potrivit publicației The Moscow Times, această concluzie a fost formulată în urma analizării datelor Serviciului Fiscal Federal al Rusiei privind înregistrarea și radierea firmelor din ultimii zece ani.

De la închideri formale la o criză economică reală

Potrivit sursei citate, și în trecut numărul companiilor radiate în Rusia îl depășea pe cel al firmelor nou-înființate, însă, în majoritatea cazurilor, acest fenomen era determinat de motive administrative — peste 80% dintre companiile lichidate fie nu mai funcționau, fie transmiteau date incorecte autorităților.

Anul acesta, situația s-a schimbat semnificativ, întrucât numărul închiderilor determinate de starea reală a afacerilor, și nu de motive formale, a crescut considerabil. Potrivit estimărilor Sberbank, numărul acestora a crescut de la aproximativ cinci mii la 12.000-15.000 de organizații pe lună.

Autorii studiului precizează că numărul închiderilor a crescut atât din cauza reorganizărilor de companii și a lichidărilor efectuate fără procedură de faliment, cât și, în special, din cauza încetării voluntare a activității de către întreprinderile mici și mijlocii, la decizia fondatorilor acestora.

Prima criză reală a mediului de afaceri rus

În același timp, numărul înregistrărilor de noi afaceri în Rusia a scăzut brusc, ceea ce a determinat, potrivit analiștilor, prima criză demografică autentică cu care se confruntă sectorul antreprenorial rus.

Astfel, în primele cinci luni ale acestui an, în Rusia au fost înregistrate 62.000 de companii noi, față de 80.000 în perioada similară a anului trecut. În luna mai, la fiecare o mie de companii active au fost înregistrate 4,3 firme noi, comparativ cu 5,5 închideri determinate de motive economice.

Reprezentanții băncii de stat precizează că declinul a afectat aproape toate sectoarele economiei, impactul fiind resimțit cel mai puternic în comerț, construcții și industria prelucrătoare — domenii în care activează o mare parte dintre întreprinderile mici și mijlocii.

„Combinația dintre închiderile voluntare și activitatea minimă de înregistrare arată că, pentru prima dată, decalajul demografic reflectă o deteriorare reală a situației companiilor existente, și nu doar o simplă curățare a registrului", se arată în raportul Sberbank.

Declinul economic, vizibil încă din 2024

Potrivit publicației citate, situația mediului de afaceri din Rusia a început să se înrăutățească încă din a doua jumătate a anului 2024, atunci când economia a înregistrat o încetinire bruscă a ritmului de creștere. Creșterea PIB-ului a scăzut de la peste 4%, înregistrate în perioada 2023-2024, la doar 1% anul trecut, iar în acest an ritmul de creștere aproape s-a oprit complet.

De asemenea, aproape toate ramurile industriei civile se află de mult timp într-o stare de stagnare sau declin. Centrul analitic ȚMAKP, apropiat de autoritățile ruse, precizează că, cu excepția industriei petroliere, aceste sectoare continuă să oscileze între stagnare și declin, după o perioadă de un an și jumătate de scădere continuă.

Fără sprijin din partea statului

Mediul de afaceri rusesc nu se poate baza, în prezent, nici pe sprijin din partea statului. Rezervele disponibile sunt aproape epuizate, motiv pentru care autoritățile încearcă, dimpotrivă, să reducă cheltuielile și caută soluții pentru a acoperi deficitul bugetar, care, la finalul primului semestru al anului, a atins 5,7 trilioane de ruble.

Ca urmare, în ultimii doi ani consecutivi, Rusia a majorat taxele. Începând cu 2025 au crescut impozitul pe profit și impozitul pe venitul persoanelor fizice, iar în acest an a fost majorată și taxa pe valoarea adăugată (TVA).

Totodată, pragul veniturilor anuale de la care companiile sunt scutite de plata TVA-ului a fost redus de 20 de ori — de la 450 de milioane de ruble la 60 de milioane anul trecut și la 20 de milioane în acest an. Ca urmare, aproape o treime dintre reprezentanții micilor afaceri au declarat că iau în calcul, în acest an, închiderea sau vânzarea companiei.

Avertismentul șefului Sberbank

Președintele celei mai mari bănci de stat din Rusia, Sberbank, German Gref, declarase anterior, într-un interviu acordat publicației The Moscow Times, că războiul prelungit împotriva Ucrainei exercită o presiune tot mai mare asupra Rusiei, ale cărei consecințe încep să fie resimțite deja de cetățenii obișnuiți, motiv pentru care conflictul ar trebui oprit. Potrivit lui Gref, războiul a dus la o creștere accentuată a dobânzilor, la o penurie de combustibil, la deteriorarea situației de securitate, precum și la scăderea salariilor și reducerea locurilor de muncă.