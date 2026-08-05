 Cea mai mare bancă de stat din Rusia anunță o „dispariție masivă” a companiilor. Care sunt cauzele? | adevarul.ro
search
Miercuri, 5 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cea mai mare bancă de stat din Rusia anunță o „dispariție masivă” a companiilor. Care sunt cauzele?

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Situația mediului de afaceri din Rusia a început să se deterioreze încă din a doua jumătate a anului 2024. Centrul de Cercetări Macroeconomice al băncii Sberbank a anunțat că, în acest an, companiile rusești își încetează activitatea în masă din cauza dificultăților economice reale, și nu din motive administrative formale.

Cozi la benzinăriile din Rusia
Rușii au ajuns să stea la cozi la benzină/FOTO:X

Potrivit publicației The Moscow Times, această concluzie a fost formulată în urma analizării datelor Serviciului Fiscal Federal al Rusiei privind înregistrarea și radierea firmelor din ultimii zece ani.

De la închideri formale la o criză economică reală

Potrivit sursei citate, și în trecut numărul companiilor radiate în Rusia îl depășea pe cel al firmelor nou-înființate, însă, în majoritatea cazurilor, acest fenomen era determinat de motive administrative — peste 80% dintre companiile lichidate fie nu mai funcționau, fie transmiteau date incorecte autorităților.

Anul acesta, situația s-a schimbat semnificativ, întrucât numărul închiderilor determinate de starea reală a afacerilor, și nu de motive formale, a crescut considerabil. Potrivit estimărilor Sberbank, numărul acestora a crescut de la aproximativ cinci mii la 12.000-15.000 de organizații pe lună.

Autorii studiului precizează că numărul închiderilor a crescut atât din cauza reorganizărilor de companii și a lichidărilor efectuate fără procedură de faliment, cât și, în special, din cauza încetării voluntare a activității de către întreprinderile mici și mijlocii, la decizia fondatorilor acestora.

Prima criză reală a mediului de afaceri rus

În același timp, numărul înregistrărilor de noi afaceri în Rusia a scăzut brusc, ceea ce a determinat, potrivit analiștilor, prima criză demografică autentică cu care se confruntă sectorul antreprenorial rus.

Astfel, în primele cinci luni ale acestui an, în Rusia au fost înregistrate 62.000 de companii noi, față de 80.000 în perioada similară a anului trecut. În luna mai, la fiecare o mie de companii active au fost înregistrate 4,3 firme noi, comparativ cu 5,5 închideri determinate de motive economice.

Reprezentanții băncii de stat precizează că declinul a afectat aproape toate sectoarele economiei, impactul fiind resimțit cel mai puternic în comerț, construcții și industria prelucrătoare — domenii în care activează o mare parte dintre întreprinderile mici și mijlocii.

„Combinația dintre închiderile voluntare și activitatea minimă de înregistrare arată că, pentru prima dată, decalajul demografic reflectă o deteriorare reală a situației companiilor existente, și nu doar o simplă curățare a registrului", se arată în raportul Sberbank.

Declinul economic, vizibil încă din 2024

Potrivit publicației citate, situația mediului de afaceri din Rusia a început să se înrăutățească încă din a doua jumătate a anului 2024, atunci când economia a înregistrat o încetinire bruscă a ritmului de creștere. Creșterea PIB-ului a scăzut de la peste 4%, înregistrate în perioada 2023-2024, la doar 1% anul trecut, iar în acest an ritmul de creștere aproape s-a oprit complet.

De asemenea, aproape toate ramurile industriei civile se află de mult timp într-o stare de stagnare sau declin. Centrul analitic ȚMAKP, apropiat de autoritățile ruse, precizează că, cu excepția industriei petroliere, aceste sectoare continuă să oscileze între stagnare și declin, după o perioadă de un an și jumătate de scădere continuă.

Fără sprijin din partea statului

Mediul de afaceri rusesc nu se poate baza, în prezent, nici pe sprijin din partea statului. Rezervele disponibile sunt aproape epuizate, motiv pentru care autoritățile încearcă, dimpotrivă, să reducă cheltuielile și caută soluții pentru a acoperi deficitul bugetar, care, la finalul primului semestru al anului, a atins 5,7 trilioane de ruble.

Ca urmare, în ultimii doi ani consecutivi, Rusia a majorat taxele. Începând cu 2025 au crescut impozitul pe profit și impozitul pe venitul persoanelor fizice, iar în acest an a fost majorată și taxa pe valoarea adăugată (TVA).

Totodată, pragul veniturilor anuale de la care companiile sunt scutite de plata TVA-ului a fost redus de 20 de ori — de la 450 de milioane de ruble la 60 de milioane anul trecut și la 20 de milioane în acest an. Ca urmare, aproape o treime dintre reprezentanții micilor afaceri au declarat că iau în calcul, în acest an, închiderea sau vânzarea companiei.

Avertismentul șefului Sberbank

Președintele celei mai mari bănci de stat din Rusia, Sberbank, German Gref, declarase anterior, într-un interviu acordat publicației The Moscow Times, că războiul prelungit împotriva Ucrainei exercită o presiune tot mai mare asupra Rusiei, ale cărei consecințe încep să fie resimțite deja de cetățenii obișnuiți, motiv pentru care conflictul ar trebui oprit. Potrivit lui Gref, războiul a dus la o creștere accentuată a dobânzilor, la o penurie de combustibil, la deteriorarea situației de securitate, precum și la scăderea salariilor și reducerea locurilor de muncă.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Nu am mai văzut niciodată așa ceva”: Rusia a doborât o dronă portugheză rară și o va studia la un institut de cercetare
digi24.ro
image
O șoferiță cu alcoolemie de peste 3 la mie a fost reținută după ce a provocat un accident pe „Drumul Morții”
stirileprotv.ro
image
„Prima doamnă” a țării își publică declarația de avere, după un an de presiuni jurnalistice. Gândul e singura publicație care a ridicat problema concubinajului și a lipsei de transparență la nivel înalt
gandul.ro
image
„Ninsoare” în mijlocul verii la Roma. Povestea Miracolului Zăpezii de la Santa Maria Maggiore
mediafax.ro
image
Cornel Dinu, lăsat lunar fără 3.500 de lei din pensie din cauza finului său, Cornel Țălnar. Culise neștiute ale scandalului dintre marile glorii ale lui Dinamo
fanatik.ro
image
Dacia Sandero a devenit „mașina ieftină supremă”, consumă 4,2 litri la 100 km și are un preț care va schimba regulile jocului în 2026
libertatea.ro
image
Până când mai poate fi folosit buletinul vechi. Autoritățile au stabilit pentru cine se mai eliberează cartea de identitate model 1997
digi24.ro
image
La câteva ore după ce a intrat în istorie, campionul olimpic a aflat că apartamentul său a ars: „Tragedie devastatoare”
gsp.ro
image
Micael Leandro a murit, după ce a fost împușcat în timpul meciului
digisport.ro
image
A vrut să-și dovedească iubirea pentru „Anna”, dar a ajuns să vandalizeze o stâncă de pe Transfăgărășan. Mesajul care a înfuriat internetul
click.ro
image
Axios: SUA vor să anunțe astăzi acordul pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Ce prevede planul pe 60 de zile
antena3.ro
image
Paradox: importăm fructe de pădure de peste 25 mil. euro anual, dar sancţionăm culegătorii
zf.ro
image
Misterul dispariției unui bărbat din Botoșani: Ucis şi îngropat chiar în curtea casei lui. Iubita, suspectă
observatornews.ro
image
Prima arestare după moartea Antoniei, alpinista care a căzut în munții Bucegi
cancan.ro
image
Pensiile ar urma să crească la 1 ianuarie cu 6-8%. Ce bani în plus ar putea primi pensionarii?
newsweek.ro
image
„Îmi iubesc formele”. Georgina Rodriguez s-a pozat în costum de baie înainte de nunta cu Cristiano Ronaldo
prosport.ro
image
Facturile la energie ar putea crește. Primul lucru pe care trebuie să-l verifici în contract pentru a afla dacă vei plăti mai mult
playtech.ro
image
Catastrofă pe stadion! Un fotbalist a murit după ce a fost lovit de fulger. Video
fanatik.ro
image
Cea mai mare greșeală a Bulgariei când a trecut la euro. ”În România, o situație similară este puțin probabilă” ANALIZĂ
ziare.com
image
I-a lăsat ”mască”! Ce a făcut Vinicius Junior, imediat după negocierile cu Real Madrid
digisport.ro
image
Momente de neuitat în familia Laurei Cosoi! Ce s-a întâmplat chiar înainte de nașterea micuței Nina: „Priveam în jur și mă gândeam”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Ninge ca-n povești, la început de august! Oamenii schiază pe străzi
romaniatv.net
image
Încă un război în Ucraina. Rusia are un plan care vizează orașe îndepărtate
mediaflux.ro
image
La câteva ore după ce a intrat în istorie, campionul olimpic a aflat că apartamentul său a ars: „Tragedie devastatoare”
gsp.ro
image
Cât de bogată este Mirabela Grădinaru, partenera de viață a lui Nicușor Dan. Ce găsim în declarația de avere: terenuri în Ilfov și Vaslui, două case moștenite, două mașini, acțiuni Renault și un împrumut de peste 116.000 de lei acordat unei asociații
actualitate.net
image
Lia Savonea a pus problema „excesului de dezbatere juridică”, la interviurile pentru Înalta Curte. O candidată admisă a propus limitarea prin lege a comentariilor presei și societății civile în privința deciziilor instanțelor
actualitate.net
image
Solistul trupei Azur își vinde terenul din Băile Tușnad, cumpărat în pandemie: „Timpul nu-mi permite să mai construiesc.” Câți bani cere?
click.ro
image
Cât a ajuns să coste o cafea și o prăjitură în Bulgaria. Tot mai mulți turiști se plâng de prețurile ridicate
click.ro
image
Așa arată vedetele, fără strop de machiaj! Ce sfat de aur le-a dat Stela Popescu: „Să arăți bine oriunde ai fi!”
click.ro
Victor Hugo (1802 1885), scriitor francez, fotografie portret de tip Woodbury de Cliché Bertall, 1860 1869, profimedia 0652818418 jpg
Era adorat de prostituate, pentru apetitul său sexual uriaș. Când a murit faimosul scriitor, toate cocotele Parisului l-au plâns
okmagazine.ro
Gică Petrescu, Mara Mălineanu, Maria Tănase și Maurice Nègre (© Muzeul Olteniei)
Istoria unei fotografii: Maria Tănase, alături de Gică Petrescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Deea Cataramă spune adevărul. Artista a știut din timpul celei de-a doua sarcini că va divorța de Dinu Maxer
image
Solistul trupei Azur își vinde terenul din Băile Tușnad, cumpărat în pandemie: „Timpul nu-mi permite să mai construiesc.” Câți bani cere?

OK! Magazine

image
Împărăteasa care-și vindea trupul prin bordeluri a rezistat la un „maraton sexual” în fața celei mai versate prostituate

Click! Pentru femei

image
Portal energetic pe cer. Cum te afectează, în funcție de zodie, Luna cerbului sau Luna plină în Vărsător din 29 iulie?

Click! Sănătate

image
De ce nu mănâncă evreii carne şi lactate la aceeaşi masă?